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К нам пришёл «Успех»

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26 октября 2019
К нам пришёл «Успех»

Кино-Театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш билетов на премьеру комедии Павла Руминова «Успех», которая состоится 28 октября в московском киноцентре «Октябрь», в 20-00. В главных ролях: Юлия Снигирь, Роман Курцын, Мария Лобанова, Алексей Чадов, Николай Шрайбер, Рина Гришина.

Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не "отпускала" музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе...

К нам пришёл «Успех»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Успех» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 27 октября и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём писем, всем — успеха!

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персоны
Рина ГришинаМария ЛобановаПавел РуминовЮлия СнигирьАлексей ЧадовНиколай Шрайбер
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