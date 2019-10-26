К нам пришёл «Успех»

Кино-Театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш билетов на премьеру комедии Павла Руминова
«Успех
», которая состоится 28 октября в московском киноцентре «Октябрь», в 20-00
. В главных ролях: Юлия Снигирь
, Роман Курцын
, Мария Лобанова
, Алексей Чадов
, Николай Шрайбер
, Рина Гришина
.
Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не "отпускала" музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе...
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Успех» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 27 октября
и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Ждём писем, всем — успеха!