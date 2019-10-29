5 самых востребованных российских детей-актеров

31 октября в прокат выходит фильм «Робо» про дружбу мальчика с как будто бы бездушной железякой. Тема довольная популярна в кино, но в данном случае возможность реабилитации старых сюжетов не вызывает вопросы, в первую очередь благодаря актерским работам. Робота-спасателя А-112 здесь озвучивает Сергей Безруков, родителей мальчика сыграли Владимир Вдовиченков и Мария Миронова, а в главной роли снялся молодой актер Даниил Муравьев-Изотов - прелестный ребенок одиннадцати лет, выдюживший уже не первые серьезные съемки. Радуясь его успехам мы решили вспомнить самых фантастических российских кинодетей этой возрастной категории, которые к своим 10+ уже многого добились.
МАРТА ТИМОФЕЕВА. БЕЗ ПЯТИ МИНУТ В ГОЛЛИВУДЕ
День рождения
: 8 августа 2009 года.
Количество ролей
: 47
В свои 10 лет успела сняться более, чем в 47 работах, от рекламы подгузников до роли (пусть и второстепенной) в американском триллере. Дочь балерины Большого театра Анны Ребецкой
и музыканта военного оркестра Андрея Тимофеева
. В кино начала работать с короткометражки «Тыква
» в три года. В пять лет появился уже «полный метр»: картина «Он – дракон
», где девочка сыграла дочь главных героев. Потом она снова и снова будет оказываться в этой рогли, но родители будут разные – например, во «Времени первых
» она окажется ребенком космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в космос. Кстати, исполнитель этой роли Евгений Миронов
подарил своей партнерше рыжего котенка, которого назвали «Мира».
Среди других значимых историй в уже совсем не маленькой фильмографии Марты Тимофеевой – нашумевшая трилогия «Гоголь. Вий
», трогательный «Мотылек
», «Сестренка
». В сериалах она успела сыграть Дарью Салтыкову в детстве в проекте «Кровавая барыня
», а также появиться в таких работах, как «Психологини
», «Звоните ДиКаприо
» и «Секта
». Сейчас идет речь о новых ролях в Америке.
АЛЕКСАНДР БУЛАТОВ. РЕБЕНОК ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ
День рождения
: 10 апреля 2007 года.
Количество ролей
: 35
Папа у Саши - штурман военной авиации, а мама по первому образованию тренер по художественной гимнастике, именно она занималась продвижением сына в кино с помощью актерских агентств. Помимо кино Саша играет в МХТ. К примеру – Сережу Каренина, а среди самых известных киноработ – «Екатерина. Взлет
». И в «Самозванцах
» про Екатерину Булатов тоже есть, как Алеша Бобринский, сын Екатерины Второй и Григория Орлова. Четыре картины с юным актером находятся сейчас в производстве. В кадре парень с 2011 года, в детских привычных эпизодах. Но даже в «Интернах
» он успел появиться, когда ему было всего пять лет, как сын Кисегач (Светлана Камынина
) в буйном воображении доктора Быкова (Иван Охлобыстин
). И в «Хождении по мукам
» был мальчик, которого сыграл именно Саша Булатов.
ВЛАДИМИР ТОРОПОВ. РЕБЕНОК, ЗНАЮЩИЙ, КАК СВОДИТЬ СУДЬБЫ
День рождения
: 31 мая 2006 года.
Количество ролей
: 11
Начал сниматься в возрасте 6 лет. Сейчас у Володи на счету несколько главных детских ролей, одна из них в сериале «Сводные судьбы
», где он играл вместе с Юрием Беляевым
, Любовью Толкалиной
, Татьяной Лютаевой
и другими. Из последних – эпизод в сериале «Любовницы
» и роль Илюши в «Вольной грамоте
». Также его можно было увидеть в рекламе McDonald`s, Киндер, Фрутелла, Мегафона и других.
АРСЕНИЙ СИДОРОВ. МАЛЬЧИК-БОТ
День рождения
: 25 июля 2010 года.
Количество ролей
: 12
У этого белокурого ангела за плечами 12 ролей в кино, и это не считая участия в озвучивании (потому что хорошо поет) и рекламе (там счет идет уже за сотню) и театральных работ. Также Арсений - модель, неоднократно принимавшая участие участие в показах, и телеведущий, участник тв-шоу буквально с двухлетнего возраста. Снялся в сериалах «Демон революции
», «Пенсильвания
», «Лучше, чем люди
», в последнем сыграл бота Борю. В кинофильмах работал с Сергеем Безруковым
в «После тебя
», в рекламном ролике «Все на выборы губернатора-2» был сыном Павла Деревянко
. Настоящая мама Арсения Наталья Сидорова
работает в благотворительном фонде «Подари жизнь».
ДАНИИЛ МУРАВЬЕВ-ИЗОТОВ. МАЛЬЧИК С РОБОТОМ
День рождения
: 17 апреля 2008 года.
Количество ролей
: 23
Обаятельный мальчик родом из киношной семьи. Его мама — продюсер, агент и режиссер Евгения Муравьева-Потапова
, а дедушка - известный российский кинорежиссер, сценарист и актер Владимир Потапов
. Даниил дебютировал в «Елках
». В «Кровавой барыне
» играл сына Дарьи Салтыковой (Юлия Снигирь
). Потом рассказывал, что даже изображать ничего не пришлось: по сюжету он должен был слушать ругань Салтычихи, и Снигирь обругала своего экранного ребенка так, что плач возник естественным образом. Теперь Даниил сыграл вместе с Юлией в «Робо»: в кадре они не пересекаются, так что причина слез теперь другая - Владимир Вдовиченко
. А еще Даниил снимался в «Физруке
» и учился у Дмитрия Нагиева
, как стрелять из рогатки и разводить в лесу костер. Стрелять было сложно, но все же представляют себе напор Нагиева?
«Робо
» в прокате с 31 октября
.