Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

5 самых востребованных российских детей-актеров

29 октября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
29 октября 2019
31 октября в прокат выходит фильм «Робо» про дружбу мальчика с как будто бы бездушной железякой. Тема довольная популярна в кино, но в данном случае возможность реабилитации старых сюжетов не вызывает вопросы, в первую очередь благодаря актерским работам. Робота-спасателя А-112 здесь озвучивает Сергей Безруков, родителей мальчика сыграли Владимир Вдовиченков и Мария Миронова, а в главной роли снялся молодой актер Даниил Муравьев-Изотов - прелестный ребенок одиннадцати лет, выдюживший уже не первые серьезные съемки. Радуясь его успехам мы решили вспомнить самых фантастических российских кинодетей этой возрастной категории, которые к своим 10+ уже многого добились.


МАРТА ТИМОФЕЕВА. БЕЗ ПЯТИ МИНУТ В ГОЛЛИВУДЕ

День рождения: 8 августа 2009 года.
Количество ролей: 47

5 самых востребованных российских детей-актеров

В свои 10 лет успела сняться более, чем в 47 работах, от рекламы подгузников до роли (пусть и второстепенной) в американском триллере. Дочь балерины Большого театра Анны Ребецкой и музыканта военного оркестра Андрея Тимофеева. В кино начала работать с короткометражки «Тыква» в три года. В пять лет появился уже «полный метр»: картина «Он – дракон», где девочка сыграла дочь главных героев. Потом она снова и снова будет оказываться в этой рогли, но родители будут разные – например, во «Времени первых» она окажется ребенком космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в космос. Кстати, исполнитель этой роли Евгений Миронов подарил своей партнерше рыжего котенка, которого назвали «Мира».

Среди других значимых историй в уже совсем не маленькой фильмографии Марты Тимофеевой – нашумевшая трилогия «Гоголь. Вий», трогательный «Мотылек», «Сестренка». В сериалах она успела сыграть Дарью Салтыкову в детстве в проекте «Кровавая барыня», а также появиться в таких работах, как «Психологини», «Звоните ДиКаприо» и «Секта». Сейчас идет речь о новых ролях в Америке.



АЛЕКСАНДР БУЛАТОВ. РЕБЕНОК ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ

День рождения: 10 апреля 2007 года.
Количество ролей: 35

5 самых востребованных российских детей-актеров

Папа у Саши - штурман военной авиации, а мама по первому образованию тренер по художественной гимнастике, именно она занималась продвижением сына в кино с помощью актерских агентств. Помимо кино Саша играет в МХТ. К примеру – Сережу Каренина, а среди самых известных киноработ – «Екатерина. Взлет». И в «Самозванцах» про Екатерину Булатов тоже есть, как Алеша Бобринский, сын Екатерины Второй и Григория Орлова. Четыре картины с юным актером находятся сейчас в производстве. В кадре парень с 2011 года, в детских привычных эпизодах. Но даже в «Интернах» он успел появиться, когда ему было всего пять лет, как сын Кисегач (Светлана Камынина) в буйном воображении доктора Быкова (Иван Охлобыстин). И в «Хождении по мукам» был мальчик, которого сыграл именно Саша Булатов.



ВЛАДИМИР ТОРОПОВ. РЕБЕНОК, ЗНАЮЩИЙ, КАК СВОДИТЬ СУДЬБЫ

5 самых востребованных российских детей-актеров

День рождения: 31 мая 2006 года.
Количество ролей: 11

Начал сниматься в возрасте 6 лет. Сейчас у Володи на счету несколько главных детских ролей, одна из них в сериале «Сводные судьбы», где он играл вместе с Юрием Беляевым, Любовью Толкалиной, Татьяной Лютаевой и другими. Из последних – эпизод в сериале «Любовницы» и роль Илюши в «Вольной грамоте». Также его можно было увидеть в рекламе McDonald`s, Киндер, Фрутелла, Мегафона и других.



АРСЕНИЙ СИДОРОВ. МАЛЬЧИК-БОТ

День рождения: 25 июля 2010 года.
Количество ролей: 12

5 самых востребованных российских детей-актеров

У этого белокурого ангела за плечами 12 ролей в кино, и это не считая участия в озвучивании (потому что хорошо поет) и рекламе (там счет идет уже за сотню) и театральных работ. Также Арсений - модель, неоднократно принимавшая участие участие в показах, и телеведущий, участник тв-шоу буквально с двухлетнего возраста. Снялся в сериалах «Демон революции», «Пенсильвания», «Лучше, чем люди», в последнем сыграл бота Борю. В кинофильмах работал с Сергеем Безруковым в «После тебя», в рекламном ролике «Все на выборы губернатора-2» был сыном Павла Деревянко. Настоящая мама Арсения Наталья Сидорова работает в благотворительном фонде «Подари жизнь».


ДАНИИЛ МУРАВЬЕВ-ИЗОТОВ. МАЛЬЧИК С РОБОТОМ

День рождения: 17 апреля 2008 года.
Количество ролей: 23

5 самых востребованных российских детей-актеров

Обаятельный мальчик родом из киношной семьи. Его мама — продюсер, агент и режиссер Евгения Муравьева-Потапова, а дедушка - известный российский кинорежиссер, сценарист и актер Владимир Потапов. Даниил дебютировал в «Елках». В «Кровавой барыне» играл сына Дарьи Салтыковой (Юлия Снигирь). Потом рассказывал, что даже изображать ничего не пришлось: по сюжету он должен был слушать ругань Салтычихи, и Снигирь обругала своего экранного ребенка так, что плач возник естественным образом. Теперь Даниил сыграл вместе с Юлией в «Робо»: в кадре они не пересекаются, так что причина слез теперь другая - Владимир Вдовиченко. А еще Даниил снимался в «Физруке» и учился у Дмитрия Нагиева, как стрелять из рогатки и разводить в лесу костер. Стрелять было сложно, но все же представляют себе напор Нагиева?

«Робо» в прокате с 31 октября.


Валентина Львова, Екатерина Визгалова
версия для печати
Поиск по меткам
Валентина Львовадети
персоны
Сергей БезруковАлександр БулатовВладимир ВдовиченковПавел ДеревянкоСветлана КамынинаЕвгений МироновДаниил Муравьев-ИзотовДмитрий НагиевИван ОхлобыстинВладимир ПотаповАрсений СидоровЮлия СнигирьМарта ТимофееваВладимир Торопов
фильмы
Время первыхГоголь. ВийДемон революцииЕкатерина. ВзлётЕкатерина. СамозванцыЁлки новыеЗвоните ДиКаприо!ИнтерныКровавая барыняЛучше, чем людиМотылёкОн – драконПенсильванияПосле тебяПсихологиниРобоСводные судьбыСектаСестрёнкаТальянкаФизрук (все сезоны)Хождение по мукам

фотографии >>
5 самых востребованных российских детей-актеров фотографии
5 самых востребованных российских детей-актеров фотографии
5 самых востребованных российских детей-актеров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Елена Драпеко
Мария Костикова
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Евгения Чиркова
Катерина Шпица
Мариуш Дмоховский
Ричард Дрейфус
Магдалена Завадская
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Аким Тамиров
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен