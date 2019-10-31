От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х

Немалое влияние на хоррор оказали телевидение, отвечающее за эпичность и драматизацию повествования («Американская история ужасов», «Ходячие мертвецы», «Страшные сказки»), и игровая индустрия, где зарождается множество свежих идей (Soma, The Evil Within, Resident Evil 7, Alien: Isolation). Что касается анимации, то здесь появились отличные «Монстры на каникулах» Геннадия Тартаковского, предназначенные для всей семьи и по-своему превозносящие семейные ценности. Так что интересных фильмов ужасов за десятилетие хватило бы на топ-100, но я решил ограничиться списком из 30 картин: для кого-то спорным и опциональным, а для кого-то, смею надеяться, и вполне соответствующим вкусам.
В начале десятилетия создатель «Пилы» Джеймс Ван придумал новую франшизу, которая в настоящий момент насчитывает уже четыре части. В первой картине режиссёру удаются мрачная готическая атмосфера и почти осязаемое ощущение страха. Ему для воссоздания ужаса уже не нужны пытки и реки крови, которые текли в изобилии в «Пиле». Достаточно лишь шорохов, тёмных углов и музыки Джозефа Бишары, и зрителю уготовано вжиматься в кресло от непрекращающихся судорог страха. Прекрасны и Патрик Уилсон с Роуз Бирн в образах супругов Джоша и Рене, столкнувшихся с тёмными силами.
Любопытная авторская лента Стивена Крэйга Залера лишь на первый взгляд кажется чистейшей воды вестерном, приправленным для остроты элементами фильмов о каннибалах. Но степенность, нарочитость некоторых сцен, меткие жизненные фразы Чикори (Ричард Дженкинс), символичность и вывернутые наизнанку жанровые особенности говорят сами за себя. Перед нами, можно сказать, вариация на тему античных мифов, в которых персонажи отправляются на поиски золотого руна или любимой, выполненная в духе антимифотворца Роберта Олтмана. По ходу сюжета вспоминаются также и жестокие ковбои Сэма Пекинпа, и эпические полотна Серджо Леоне, и сугубо личные, но от этого не менее патетичные поиски в фильмах Джона Форда, и каннибалы Руджеро Деодато, и, конечно же, «Людоед» Антонии Бёрд с участием Дэвида Аркетта, сыгравшего у Залера невезучего бандита. Рецензия на фильм
Хоррор Скотта Дерриксона под музыку Кристофера Янга, как пишет Филипп Коняшов, пугает обыденно, то показывая блуждающего в темноте Итана Хоука, неряшливого и неуклюжего, то демонстрируя холодные изощрённые видео, снятые рукой зловещего убийцы. Эти фрагменты, своеобразные фильмы в фильме, воплощающие собой новомодный плёночный фетиш, напоминают собой и «Звонок», и «Шоссе в никуда», и «Фотоувеличение», и «Паранормальное явление». Подкупает фильм и тем, что он довольно смешной, осознанно смешной. Аккуратно вставляя между моментами саспенса (а иногда и прямо в них) элементы чёрного (и не очень) юмора, Дерриксон подмигивает зрителю, рассчитывая, что он будет смеяться вместе с ним. Так, герой Хоука под конец ссоры говорит жене: «Каждая минута здесь приближает нас к хэппи-энду, о котором мы все мечтали». Злая режиссёрская ирония, ведь конец в картинах такого жанра почти всегда одинаковый. Рецензия на фильм
Кино, посвящённое памяти Рэя Харрихаузена и Стэна Уинстона, подаривших нам множество незабываемых монстров, по определению не может быть плохим. И фильм Корина Харди не обманул надежд, хотя и пугает вполне традиционными способами. Немало здесь и клише, но все они ловко вплетены в мрачную и пугающую атмосферу картины, помогая прочувствовать весь ужас современного человека, столкнувшегося в ХХI веке c жуткими персонажами из старых поверий. Рецензия на фильм
Новая версия культовой страшилки 80-х, благодаря комедийному таланту Крэйга Гиллеспи, практически не уступает в юморе оригиналу. Но вместе с тем, несмотря на отсутствие саспенса, фильм приобрёл жёсткость и жестокость, свойственные хоррорам современной формации. Сюжетных изменений не особо много, в основном, в картине смещены акценты в поведении и характерах героев. И, конечно же, перед нами совсем другой масштаб, так как за камерой – легендарный оператор Хавьер Агирресаробе, снявший «Других». Не говоря уже про 3D-эффекты, которые в данной картине смотрятся не как данность моде, а как обязательный элемент. Особенно эффектны на экране сцены, в которых разлетаются на куски вампиры. Рецензия на фильм
Вдоволь наигравшись с жанром в хоррор-сборниках «З/Л/О» и «Азбука убийства», сложившийся дуэт Адама Вингарда и Саймона Баррета без проблем перешёл в большое кино, создав атмосферный слэшер, сломавший привычные для жанра шаблоны. Настоящим украшением картины послужила «последняя девушка» Шарни Винсон, показавшая обидчикам где раки зимуют. Впрочем, с тех пор австралийскую актрису практически не видно на большом экране, что не может не печалить, поскольку мы потеряли реинкарнацию Эллен Рипли. Да и сам Вингард не сильно порадовал перезапуском «Ведьмы из Блэр».
В картине Кима Чжи-вона идёт речь о том, куда может завести жажда мести, но без излишнего морализаторства. Полицейский, мстящий серийному убийце за смерть жены, сам превращается в монстра, не гнушаясь использовать те же пытки, что и его противник. А маньяк, под конец напоминающий такую одиозную фигуру американского кинематографа, как Макс Кэди, вызывает гомерический смех из-за своего недоумения и прямолинейности. Несмотря на то, что фильм изобилует жестокими и кровавыми сценами, сюжет просто насквозь пропитан чёрным юмором. В одном из эпизодов маньяк сам чуть не становится жертвой бандитов, а нелепая схватка в доме, где обитают трое безумцев, напомнила историю про знаменитую семейку из «Техасской резни бензопилой». В общем, это настоящий пир для глаз киноманьяка. В нём нашлось место и незабываемым характерам, и цитатам, и смеху сквозь прикрытые пальцами глаза, и острой критике общества, погрязшего в дерьме, как капсула-навигатор, с помощью которой выслеживал главный герой убийцу. Фестивальный дневник 33-го ММКФ
Лента Андрэ Овредала, чья карьера началась с недурного «Охотника на троллей», поражает, прежде всего, свежестью подхода к давно известному материалу. Во-первых, на первом плане, наконец-то, оказались паталогоанатомы, давно просившиеся на ключевую роль в хоррор-жанре, но почему-то остававшиеся в тени дантистов и иже с ними. Они детально, почти литературно, исследуют тело, и зрителю убедительно демонстрируется вся их «кухня». Во-вторых, в качестве демонического артефакта вместо всевозможных кукол, ламп и прочих бытовых принадлежностей задействовано человеческое, а точнее, женское тело, которое, как мы знаем, представляет собой «сосуд греха». Эти два компонента удачно соединяются с камерностью. Действие не выходит за рамки дома, где нашли тело, и собственно морга, что порождает атмосферность и мурашки аж где-то в районе желудке. При этом натуралистичность подаётся умеренными дозами и именно там, где следует — при вскрытии Джейн Доу. Помимо этого здесь немаловажную роль играет и психология. Сами понимаете: морг, ночь и непонятный труп могут привести к психическим срывам, но настоящие профессионалы борются с паникой почти до самого конца, попутно раскрываясь как личности. Рецензия на фильм
21. «В тени» (2016)
Полнометражный дебют иранца Бабака Анвари сочетает в себе элементы остросоциальной драмы и национального хоррора, в котором главные роли играют политика и местный колорит. На дворе Тегерана 1988 год. Мечтающая о медицинской карьере Шайди тяжело переживает категоричный отказ руководства вуза в просьбе о её возвращении на учёбу, поскольку несколько лет назад она встала не на ту сторону в политическом противостоянии. Всё усугубляется периодичными иракскими бомбардировками и поведением дочери Дорсы, уверенной в том, что в доме завелся джинн. Сюжетно лента напоминает австралийский «Бабадук», но несколько проигрывает ему в нагнетании атмосферы. Хотя хорроры про джиннов можно пересчитать на пальцах одной руки. Кстати, в 2019-м Анвари снял англоязычный дебют «Раны» с блистательным Арми Хаммером, но, к сожалению, фильм, несмотря на интересные визуальные находки и гнетущую мрачность, проигрывает его предыдущей работе по уровню безысходности и фатальности, да и сценарий сильно подкачал.
20. «Вопль» (2016)
Новая лента от южнокорейского постановщика На Хон-Джина, по словам Алексея Филиппова, представляет собой мистический триллер про странную болезнь, которая провоцирует жителей отдаленной деревни Коксон на убийство близких. По одной версии во всём виноваты загадочные грибы, по другой — подозрительный пришлый японец (Дзюн Кунимура). Карикатурный и бесполезный полицейский (Квак То-Вон) неспешно расследует это дело, но вынужден ускориться, когда симптомы обнаруживаются у его дочери. На Хон-Джин использует человеческие суеверия на полную катушку: в «Вопле» есть и шаманские обряды, и гоголевский мистицизм, и ветхозаветная суровость, и то, про что лучше не знать заранее. Ключевую роль тут играет по-настоящему объёмный звук, который хватает зрителя за ногу и волочит в дебри саспенса и напряжения, попутно рассказывая драму про веру и беспомощность, от которых не спасает никакая цивилизация. «Сохранить как...» // Лучшие фильмы 2016 года, не вышедшие в прокат
Уморительно смешную пародию на жанр, поставленную Элаем Крэйгом по сценарию, написанному совместно с Морганом Юргенсоном, давно разобрали на цитаты («Да что ж вы себя не бережёте-то?!»). Режиссёр поставил с ног на голову типичную для ужастиков ситуацию, когда молодёжь попадает в сельскую местность к реднекам. Последние здесь невероятно милые, да ещё и с лицами потрясающих Алана Тьюдика и Тайлера Лэбайна, а студенты наоборот напрочь отбитые на голову, за исключением Эллисон (Катрина Боуден). Расчленёнка присутствует, но без неё здесь никак не обойтись. Всё-таки жанр обязывает.
Вторую полнометражную работу Феде Альвареса украшают собой Джейн Леви и бесподобный Стивен Лэнг. Его слепой ветеран в духе Рэмбо вынужден пойти на крайние меры, дабы защитить свой дом от трёх грабителей, и по ходу просмотра всё больше сочувствуешь именно ему, а не отморозкам. Вызывает симпатию и главная героиня, а открытый финал в духе «Хэллоуина» явно намекает на продолжение. Картина, впрочем, больше склонна к жанру триллера, но атмосфера, звук и внешность вынужденного антагониста вполне могут пощекотать нервишки.
Скроенный по лекалам фильма-катастрофы, дебютный игровой фильм аниматора Ён Сан-хо, согласно Алексею Филиппову, с одной стороны, слишком типичен для зомби-муви, с другой — постоянно норовит нырнуть в другой жанр. Например, в семейную мелодраму про раскаяние отца-эгоиста, который заботится только о себе и своём. Или в конспирологический триллер про деятельность правительства, аукнувшуюся всем труженикам Южной Кореи. Наконец, в сюжетной логике Сан-хо некоторые прозревают зёрна коммунизма — эдакий идеологический поворот к соседям из Северной Кореи: мол, западные ценности и экономические принципы привели к катастрофе, а самоотверженный коллективизм пассажиров поезда оказывается единственным путём к спасению. Настоящий фильм-универсал, превратившийся в хоррор-трилогию, включающую анимационный приквел «Станция "Сеул"» и продолжение «Полуостров», чей выход запланирован на 2020-й. Рецензия на фильм
16. «Сырое» (2016)
Отмеченный Призом ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 2016 года «Вкус плоти» (другое русскоязычное название картины) снят француженкой Джулией Дюкорно на стыке социальной молодёжной драмы и каннибальского хоррора. По сюжету главная героиня — вегетарианка Жюстина (Геренс Марилье) — по традиции, сложившейся в ветеринарной школе, вынуждена отведать сырого мяса, после чего её охватил жуткий голод. Каннибальство у Дюкорно не просто отголосок архаичного прошлого, а генетическая болезнь, из-за которой страдает вся женская половина семьи Жюстин, что явно намекает на феминизм, уверенно шагающий по планете.
15. «Девушка возвращается одна ночью домой» (2014)
Режиссёр иранского происхождения Ана Лили Амирпур романтизирует в своей ленте насилие сексуальной вампирши над своими жертвами. Вампирскую тему фильм обновляет за счёт искренности и приятной наивности, стойко ассоциирующейся у критиков с иранским кино. Эстетская чёрно-белая картина о любви бессмертной хищницы к простому и честному юноше в костюме графа Дракулы использует лучшие достижения авторского кинематографа: кадры с чётко выверенной композицией, образ благородной мстительницы (героиня убивает исключительно подлецов), лёгкий романтический сценарий. Полнометражный дебют Амирпур очаровывает сочетанием приёмов, к результату которого сложно остаться равнодушным. Фестивальный дневник «2morrow/Завтра»
Николас Кейдж включает Джейсона Вурхиса в психоделическом и поэтическом фильме ужасов Паноса Косматоса, чьё действие разворачивается в 1983-м. По сюжету некогда лихой Рэд Миллер сурово мстит сектантам за смерть возлюбленной (Андреа Райзборо), а видеоряд и музыка перенасыщены кислотностью и психоделикой. При этом перед нами лучшая роль Кейджа, наконец-то нашедшего своего персонажа после долгих лет метаний между лютым трэшем и проходными лентами. С меня хватит! Как 1980-е вошли в моду и почему это скоро закончится
Фильм Адама Вингарда словно сошёл в наш век из 80-х, совместив в себе сразу два распространённых сюжета того времени — историю харизматичного героя-одиночки и крах благоустроенной жизни яппи. Прибавьте к этому волнующую музыку и насыщенный визуальный ряд, и тогда вы словно окунётесь в мир «Синего бархата» или «После работы», хотя перед вами типичный образец триллера, не претендующий на лавры первооткрывателя жанра. По сути, это кинохулиганство, игра с жанрами, как и все предыдущие работы Вингарда и Баррета. Картина, безусловно, является признанием в любви не только к триллерам, но и к фильмам наподобие «Драйва» и «Таксиста», в которых ожесточённые одиночки вершат жестокое правосудие. Рецензия на фильм
Фильм Александра Ажа, который был одним из законодателей хоррор-моды в нулевые, нельзя назвать полноправным ремейком шедевраДжо Данте. Скорее, это перифраз и признание в любви к кино 70-80-х, когда были отброшены все приличия, на экраны повылезали маньяки, монстры разных мастей и обнажённые тела, а каждый метр пленки был залит бутафорской кровью. Вместе с тем режиссёр по-своему обыграл все жанровые шаблоны и сюжетные линии оригинала. Мы увидели переработанные по-новому сцены, насладились небывалым драйвом и женскими прелестями, посмеялись над выходками Ажа и, кажется, остались довольны увиденным. И неважно, что одна из рыб выблевала нам в лицо детородный орган, а одну из красоток просто-напросто распилило надвое. Всё искупается безудержной фантазией и самими пираньями, которых в кои-то веки показали во всей красе. Рецензия на фильм
Картина Дэвида Роберта Митчелла — это красивый тягуче-медлительный хипстерский хоррор, в котором за атмосферу отвечают долгие планы и пространные диалоги-монологи. Перед нами кино об утраченном детстве, первой любви и страхе перед взрослой жизнью, приправленное цитатами из Достоевского, «Кошмара на улице Вязов» и «Хэллоуина». С Джоном Карпентером фильм также роднит наличие Майки Монро, игравшей в кошки-мышки с солдатом-маньяком в «Госте» — ещё одной интерпретации культового ужастика 70-х. Главной же прелестью фильма является неизвестность. Зритель так и не узнает, что же всё-таки преследует главную героиню. Рецензия на фильм
Как отмечает Алексей Филиппов, Роберту Эггерсу удалось создать аутентичный хоррор начала XVII века, взращённый на фольклоре Новой Англии: многодетную семью изгоняют из протестантской деревни за своевольную трактовку Нового завета, а те поселяются рядом с дремучим лесом, где предположительно обитает ведьма. В отрыве от социума всё начинает идти чёрту под копыта: то ли из-за мистических сил, то ли по причине человеческих слабостей, но пропадают дети, кукуруза гниёт, по двору носится черный козёл, все ругаются и молятся. До событий в Салеме ещё больше полувека, но Эггерс, прочитавший множество более ранних свидетельств о встречах с ведьмами, довольно убедительно воспроизводит страх в воздухе XVII столетия — начиная от полагающихся староанглийских местоимений thou / thee и заканчивая разлитой по кадру паранойе. «Сохранить как...» // Лучшие фильмы 2016 года, не вышедшие в прокат
В клыкастой мокьюментари-комедии новозеландцев Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, по словам Алексея Филиппова, пересекаются старинные обряды и XXI век, магия трансформации и магия мобильного телефона, документалистика и вдохновенный, во многом импровизационный стёб над жанром. Вайтити и Клемент хоть и шутят более-менее постоянно, нашпиговывают кадр визуальными цитатами (от «Носферату» Мурнау до «Сатурна, пожирающего своего сына» Гойи), впроброс упоминают видные картины жанра, а на покой финальных титров уходят под «Ласточку» «Ленинграда». И главное — за всем этим выдающимся хулиганством скрывается по-настоящему декадентская начинка: люди имеют склонность умирать, отчего страдают и ужасный Дракула, и милейший Виаго. Рецензия на фильм
Джеймс Ван в действие продолжительностью чуть менее двух часов сумел вместить сразу несколько пластов повествования и поджанров хоррора. Перед нами одновременно и типичная история про дома с привидениями, и сюжет про экзорцизм, и элементы мокьюментари. Кроме того, особое внимание уделено жизни, работе и страхам экстрасенсов в исполнении Веры Фармиги и Патрика Уилсона, а также артефактам, благодаря которым духам удаётся завладеть своими жертвами. Все это мы часто встречали по отдельности, но вместе подобное было объединено в страстно-пугающий микс, похоже, впервые. Помимо обязательных «бу» из-за угла и жутких звуков, «Заклятие» обладает мрачной энергетикой, что, впрочем, и следовало ожидать от автора «Пилы». Несмотря на то, что нам уже давно известны все хоррор-приёмы, мы всё равно сидим в напряженном предвкушении страшного, обволакиваемые атмосферной музыкой Джозефа Бишары. А уверенная и ничего не пропускающая камера Джона Р. Леонетти выхватывает для нас каждую деталь, важную для построения кирпичной стены страха, которая и ночью будет возникать в нашем подсознании. На счету вселенной Вана четыре спин-оффа и два сиквела, последний из которых следует ожидать в 2020-м. Рецензия на фильм
Мрачный мистический триллер дебютанта Ари Астера про разрушение семьи в отдельно взятом социуме и обретение себя через сатанинский культ. Тони Коллетт вновь блеснула своим недюжинным актёрским талантом на тягучей почве хоррора, а Габриэль Бирн эффектно сгорел под музыку Колина Стэтсона и бесстрастным взглядом оператора Павла Погоржельского. На своём месте здесь и Алекс Вулф из перезапуска «Джуманджи», режиссёр со смаком выжал из него все соки, превратив в безвольную куклу злобных сил. А Энн Дауд, похоже, вдохновлялась «Ребёнком Розмари», как и сам Астер. В общем, один из самых лучших фильмов про одержимость и сатанизм.
Большая часть концептуального хоррора Джона Красински с Эмили Блант в главной роли проходит в тишине, почти опустошающей – поесть попкорн, выпить кока-колы или даже просто вздохнуть довольно тяжело. Кажется, что ты тут же нарушишь гнетущее молчание этого «тихого места», считает Мария Токмашева. Не за горами сиквел фильма, который, возможно, будет не хуже первой части, если прикроет логические огрехи оригинала. Рецензия на фильм
Полнометражный дебют комика-афроамериканца Джордана Пила, согласно Алексею Филиппову, препарирует проблему расизма с юмором и жанровым мастерством: картина сочетает в себе умно придуманный и написанный триллер с социальным высказыванием. Лучше всего фильм характеризует то, что Пил не прибегает к дешёвым трюкам, брезгуя как скримерами, так и плакатным обличением. Режиссёру не интересно преподавать зрителю уроки здравого смысла, он рассказывает о завуалированной нетерпимости записных либералов. Дальше - дело техники: месседж превращается в жуткий и завораживающий образ, вокруг него прокладываются тропы сюжета, где каждый сравнительно реалистичный эпизод работает на идею и атмосферу одновременно. Лента производит впечатление глотка свежего воздуха в достаточно консервативном жанре. Через два года Пил выпустил идейное продолжение «Мы», но оно уже не столь удивляет и завораживает. Рецензия на фильм «Прочь» Рецензия на фильм «Мы»
Дрю Годдар и Джосс Уидон шутя разрушили всю Вселенную и историю ужасов. Снабдив свою картину типичными для жанра сюжетом, ситуациями и типажами, они вывернули хоррор наизнанку, но при этом перед нами не жалкая пародия, а именно «ужастик». Правда, теперь в нём совершенно иные правила, продиктованные не жанровыми канонами и клише, а тем, как это могло происходить в реальности. Реалистичность проекта зашкаливает даже тогда, когда последние из оставшихся в живых разгадывают тайну хижины. Хотя их беготня по бесконечным коридорам, безусловно, выглядит иррационально и абсурдно. Абсурд – вот основная черта новой картины. Он тесно вплетён в происходящее на экране и чётко отражается в юморе «Хижины в лесу». Но самое интересное, пожалуй, в детище Годдара и Уидона – это монстры. Подобное мы не видели со времён «Взвода монстров» и «От заката до рассвета». В жутких образах можно узнать и синобитов, и типичную техасскую семейку головорезов, и зомби, и троллей, и юрэй, и даже некоторых персонажей из «Сумеречной зоны». Рецензия на фильм
Яркая, запоминающаяся картина Ари Астера, насыщенная солнечным светом благодаря таланту оператора Павла Погоржельского, представляет собой антипод и перифраз его же «Реинкарнации», где балом правил Сатана. В центре событий, разворачивающихся сначала в мрачных Штатах, а затем под гостеприимным солнцем Швеции, оказывается миниатюрная Дени (Флоренс Пью), прилетевшая в Европу вместе с бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор) и его друзьями понаблюдать в сельской коммуне за обрядами, сопутствующими празднику Мидсоммар. Дома главная героиня потеряла семью из-за своей неадекватной сестры, а в Швеции под занавес картины, длящейся два с половиной часа, она обретает незамутнённое счастье, буквально отправив все пережитки прошлого на костёр. Астер не только создал самый красивый хорррор, но и смёл пыль с некоторых клише вроде тех обязательных элементов слэшера, когда герои находят обезображенные трупы своих погибших друзей. При этом адаптированная под нужды режиссёра архаика, как можно предположить из сюжета, не пугает, а доставляет чисто эстетическое удовольствие. Рецензия на фильм
Первая часть дилогии, поставленной по роману Стивена Кинга аргентинцем Андреас Мускетти, подробно описывает детство персонажей и их схватку с Пеннивайзом, который пообещал вернуться через двадцать семь лет. События книги перенесены в более понятные и интересные для хоррора 80-е, Мускетти умело нагнетает и жонглирует детскими страхами, а ансамбль юных артистов (главное открытие — София Лиллис) ничуть не уступает Биллу Скарсгарду с его жутким гримом, пишет Алексей Филиппов. Как мы знаем, продолжение получилось менее удачным, но это нисколько не умаляет всех достоинств первой главы. Рецензия на первую часть Рецензия на вторую часть
Невероятно красивый и атмосферный хоррор австралийки Дженнифер Кент, в котором Эсси Дэвис исполняет роль женщины на грани нервного срыва, уставшей от одиночества, серых дней и, особенно, от своего взбалмошного сына (Ной Вайсман), вечно воюющего с неведомым монстром. Картина доверху наполнена цитатами, ассоциациями и реминисценциями, из-за чего порой превращается в энциклопедию с картинками. Ужас здесь соседствует с тяжёлой драмой, любовь — с ненавистью, комичное — с трагичным, а сама история больше всего напоминает ранние работы Романа Полански или насыщенные насилием шедевры Михаэля Ханеке. Но самое очаровательное в данной работе — это финальный твист, превращающий банальный фильм ужасов в сказочную притчу о прощении и любви. Рецензия на фильм Фестивальный дневник «2morrow/Завтра»