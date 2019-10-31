«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям

Платформа «Пилигрим»
и КАРО.Арт
представляют совместную программу «Документальное х Игровое х Постсоветское»
. Показы пройдут 12 ноября в Москве
(киноцентр «Октябрь») и 16 ноября в Санкт-Петербурге
(«Каро 9 Варшавский экспресс»).
В программу вошли короткометражные картины, исследующие границы документального и игрового кино через призму постсоветской действительности: «Корова»
реж. Тома Селиванова, «Путешествие в Париж»
реж. Мария Полякова и «Жаным»
реж. Зака Абдрахманова. Все фильмы – участники престижных российских и международных фестивалей: Роттердамский кинофестиваль, Кинотавр, Послание к человеку, Tampere Film Festival и другие. После просмотра пройдут обсуждения с участием режиссеров.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш билетов на оба показа! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Москва» (если вы москвич)
или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга)
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 7 ноября
и получат по два билета на сеанс в своём городе! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Расписание и билеты доступны на сайте КАРО
.