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«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям

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31 октября 2019
Платформа «Пилигрим» и КАРО.Арт представляют совместную программу «Документальное х Игровое х Постсоветское». Показы пройдут 12 ноября в Москве (киноцентр «Октябрь») и 16 ноября в Санкт-Петербурге («Каро 9 Варшавский экспресс»).

«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям

В программу вошли короткометражные картины, исследующие границы документального и игрового кино через призму постсоветской действительности: «Корова» реж. Тома Селиванова, «Путешествие в Париж» реж. Мария Полякова и «Жаным» реж. Зака Абдрахманова. Все фильмы – участники престижных российских и международных фестивалей: Роттердамский кинофестиваль, Кинотавр, Послание к человеку, Tampere Film Festival и другие. После просмотра пройдут обсуждения с участием режиссеров.

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш билетов на оба показа! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Москва» (если вы москвич) или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 7 ноября и получат по два билета на сеанс в своём городе! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Расписание и билеты доступны на сайте КАРО.
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«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям фотографии
«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям фотографии
«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям фотографии
«Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям фотографии
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