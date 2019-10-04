Нет «героев» в своем отечестве: Зачем в Европе смотрят российское кино?

В прошлый четверг в российский прокат вышел фильм «Герой» с Александром Петровым, Владимиром Машковым и Светланой Ходченковой в главных ролях. Картина, в первые выходные расписанная почти на 24 тысячи сеансов, еле добралась до отметки сборов в 100 млн рублей (сейчас они, по данным ЕАИС, составляют всего 120 млн). В России кинопресса пишет о провале, зато «Герой» внезапно получил хороший приём в… Европе среди местного русскоязычного населения. И здесь даже пришлось продлить прокат на неделю. Специальный корреспондент Кино-Театр.ру Павел Гайков побывал на премьере «Героя» в Мюнхене и посмотрел фильм в компании зарубежных зрителей и Александра Петрова.
фото: Кадр из фильма "Герой"
«В России за прошлый год было снято 50 полнометражных фильмов, из них 49 – с участием Саши Петрова», – эту шутку из шоу «Однажды в России» мне недавно пересказали в Мюнхене местные зрители, пришедшие на премьеру экшена Карена Оганесяна «Герой». Тезис о том, что «Петров сейчас повсюду», после съёмок у Люка Бессона вышел на международный уровень и продолжает шагать по планете. Вот и гуляя по Мюнхену в дни Октоберфеста, можно встретить его, Александра, спокойно сидящего при входе в одну из старинных баварских пивных – никто, при этом, не атакует просьбами об автографе или фотографиях.
- Кайф? – спрашиваю у актёра.
- Ну, необычно, – отвечает он. – Хотя я был недавно в Италии, и там ко мне уже подходили итальянцы, которые видели «Анну».
Для Петрова спецпоказ в кинотеатре Mathäser Filmpalast, состоявшийся одновременно со стартом «Героя» в российском прокате, – первая европейская премьера фильма с его участием, которую он посетил лично. Приезд самого востребованного сегодня российского актёра – событие знаковое и для всей постсоветской диаспоры Баварии. Прокатчик, компания KinoKartina.TV, выбрал для европейской премьеры Мюнхен потому, что именно отсюда начинается действие «Героя» – здесь русские шпионы разносят во время перестрелки старинную площадь, не щадя ни полицейских, ни тележку с сосисками.
Злободневное кино про «русский след» в европейской политике и экономике собрало аншлаг. Все билеты – больше 400 – раскуплены. Зал почти целиком состоит из русскоговорящих в возрасте от 16 до 60 лет, и практически все собравшиеся - местные жители: кто-то приехал в Германию в 90-е, кто-то уже в нашем столетии, а кто-то здесь родился и вырос, но продолжает интересоваться русской культурой и языком – они ходят на гастроли Большого театра, концерты Киркорова и Орбакайте и смотрят фильмы в кинотеатрах на русском.
фото: пресс-служба компании KinoKartina.TV
Диана и Альвина живут в Мюнхене уже больше сорока лет, они давно считают его своим вторым домом, и не все их дети уже говорят по-русски. Но кино с Александром Петровым их всё равно привлекает.
«Европейские или американские фильмы мы и так можем посмотреть, – рассказывает Альвина. – Хотя я сейчас нечасто хожу в кино и не включаю телевизор, больше люблю театры и концерты. Но если есть возможность посмотреть русское – почему бы нет? Тем более с Петровым – он нам нравится своей непосредственностью. Он говорит очень умные и правильные вещи. К тому же он ровесник моему старшему сыну – где-то я его, наверное, чувствую!». Альвина добавляет, что любовь к русскому кино у них – дело семейное: её муж-немец не ходит в кинотеатры, зато обожает старые советские комедии – на Новый год обязательно смотрят вместе «Джентльмены удачи» и «Полосатый рейс».
Российское кино в Германии в последние два года стремительно набирает популярность. Сегодня эта вторая по объёму национальная «диаспорная» кинематография, представленная в немецком прокате, после турецкой. Следом наступает на пятки польская. Дистрибьютор KinoKartina.TV – совместный проект компании-оператора российского телевидения за рубежом Kartina.TV и российской Yellow, Black & White, появившийся всего два года назад. За это время KinoKartina.TV смогла выйти на сборы свыше 200 тысяч евро за фильм. Рекорд принадлежит фильму «Т-34» с Александром Петровым. И если средняя цена билета в Германии составляет 10 евро, значит, сегодня аудитория русскоязычного кинопроката в Германии - это порядка 20 тысяч зрителей. Учитывая, что всего в стране проживает более 3 млн русскоговорящих, у компании – большой потенциал. К этой аудитории может присоединиться и традиционный европейский зритель - на него, в частности, рассчитывают при прокате нового фантастического фильма про апокалипсис «Аванпост», который выйдет в ноябре. Помимо Германии, прокат «Героя» и других российских фильмов охватывает Австрию, Великобританию, США и другие страны. Иностранные кинотеатры охотно ставят их в своё расписание, но требуют строго соблюдения правил.
«Немецкие компании привыкли работать по плану, – рассказывает исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко. – И если сказано, что все материалы должны прийти за 10 дней или за две недели – значит, так и должно быть. Наши компании могут прислать фильм за неделю до премьеры. В Германии такое представить себе не могут - как это вообще возможно? Здесь DCP-лаборатория, в которой надо произвести оригинальную кинокопию, закрывается в пятницу в 17-00, и никто ради вас возвращаться не будет - ни вечером, ни в выходной. Вам скажут: «Извините, мы вас предупреждали за две недели».
О том, что эта премьера «Героя» проходит именно в Германии, напоминает, помимо прочего, педантичность гостей – ровно в 19-30 у входа в кинозал уже толпа зрителей. В первом ряду – самые активные: пул красивых молодых девушек, которые умоляют Александра Петрова сфотографироваться с ними. И тот минут на 15 исчезает в облаке локон, парфюмерных ароматов и блестящих платьев – с раритетным снимок уходит каждая, чтобы вечером взорвать свой Инстаграм сенсацией.
фото: пресс-служба компании KinoKartina.TV
«Я живу в Мюнхене уже 12 лет, – рассказывает Ирина – одна из тех, кому повезло в этот вечер сделать фото с знаменитостью. – В этом кинотеатре мы почти каждый месяц смотрим русское кино– здесь его показывают по воскресеньям вечером. Видели «Гоголь», «Лёд», «Т-34», «Движение вверх». Посмотрели дома «Звоните ДиКаприо!» - обалденно просто! Я только две серии, а мой друг Антон – целиком. Саша – очень талантливый актёр и прекрасно читает стихи, жаль нет возможности услышать их здесь вживую. Мы подписаны на него в Инстаграме, там прочитали и про эту премьеру».
На провокационный вопрос «Зачем вы смотрите в Европе российское кино?» Ирина отвечает: «Ну надо же над чем-то смеяться!» И утверждает, что этот интерес никак не связан с интеграцией в немецкое общество: «Мы все здесь давно, у меня в семье говорят и по-русски, и по-немецки, и по-сербски». С предубеждениями в адрес русских здесь, в Мюнхене, она никогда не сталкивалась, а стыдно за соотечественников ей было только однажды – на концерте Григория Лепса.
Александр Петров приёмом в Германии остался доволен: «Здесь круто! Здесь в зрителях чувствуется голод по русской душе, по русским шуткам, по русским людям. Он в эмиграции острее ощущается, чем в России. И вопросы другие задают: в Москве больше умничают, пытаются утопить тебя каверзными темами, чтобы добыть шокирующий материал. А здесь всё проще, здесь зрители просто хотят поговорить с тобой как с человеком, понять тебя. Они пришли за эмоциями, и я их им отдал – а они отдали мне. Ещё 10 лет назад представить себе такую премьеру в Европе было просто невозможно! Раньше наши фильмы не доходили досюда, и здорово, что сегодня они помогают сплотить огромную коалицию наших за рубежом. Это правда большой шаг!»
фото: пресс-служба компании KinoKartina.TV
Среди тех, кто первым пришёл посмотреть «Героя» есть и несколько этнических немцев – в их числе автор подкастов о кино, художник Энди Папелицки. До этого он видел только два новых фильма из России – «Лето» Кирилла Серебренникова и «Кислоту» Александра Горчилина – и был в восторге. Но и «Герой» ему тоже понравился: «Я вообще люблю фильмы про шпионов в духе «Миссия невыполнима»,– утверждает Энди. Фильм в русском дубляже он понял плохо – тяжело было уследить за интригой и сюжетными твистами, но качество съёмки ему понравилось, и на исполнителя главной роли он тоже обратил внимания – в том числе по тому, как Петров держался на публике во время общения с залом после показа. «Обычно актёры на таких встречах очень робкие, отвечают кратко, выглядят неуверенно, а Александр – настоящая стендап-звезда, он так завёл зал!», – восхищается молодая спутница Энди.
Своими впечатлениями делятся и другие зрители:
«Приятно посмотреть современный блокбастер! Вообще я не был в кино 30 лет, а последний раз ходил ещё в Советском союзе. Думаю, теперь буду ходить чаще, только надо беруши с собой брать – слишком уж громкий звук! Фильм как бы намекнул нам на то, что у каждой страны есть свои спящие агенты – и они просыпаются! Сюда меня пригласил сын, мне всё понравилось, не жалею».
«Хороший экшен: смысла немного – но вечер был приятный! Мы живём в ста километрах от Мюнхена, но специально приехали ради премьеры – и это никакая не ностальгия, просто интерес. Мы в Германии уже двадцать лет, но нам интересно чем живёт Россия. До этого смотрели несколько серий «Гоголя» и постоянно ходим на русский балет!»
«Пропаганда юнармии и гитлерюгенда! Отвратительный сценарий! Как был упадочный кинематограф – так и остался! Только актёры в роли агентов понравились».
«Не знаю, а мне всё понравилось. Это такой «Солт» в русской версии – но всё равно интересно!»
«Мне очень понравился фильм и открытость Александра Петрова – то, как запросто он общается с людьми и фотографируется. Абсолютно открытый и простой человек! Мы с ним сфотографировались, пожали ему руку, и только не успели спросить – останется ли он на «Октоберфест» и в какой палатке будет пить пиво?»
фото: Кадр из фильма "Герой"
В вечер после премьеры Александр выбрал «Хофбройхаус» – одну из главных пивных достопримечательностей Мюнхена. Когда-то её посещали и Ленин, и Гитлер, начавший как раз отсюда свой «пивной путч» – но об этом сегодня в Мюнхене вспоминать не принято, а имя Гитлера если где-то и всплывает – то в юмористическом ключе. Вот и персонажи фильма «Герой», выбираясь тайно из Мюнхена, ведут такой диалог:
- Дальше Польша, потом – Россия.
- Ага, Гитлер тоже так думал!
На этой шутке баварский зал «Героя» взорвался самым бурным смехом и овациями. За фирменной литровой кружкой светлого фильтрованного HB Александр делится своими планами покорения мира.
«Я всегда мечтал о международной площадке. Когда я узнал, сколько гримёров работает на проекте «Пираты Карибского моря» – шестьдесят! – я обалдел! Я просто представил себе масштаб площадки! Казалось бы, путь понятен – ты должен уехать туда и два года ждать. Но я отказываюсь от западных сериалов категории «Б». Что я буду там делать? Мне отвечают – ты же так же начинал в России, с таких же проектов. Но я не хочу возвращаться на тот же уровень! Не хочу заново проходить один и тот же путь, только теперь за рубежом. Мне хотелось бы создать российский международный проект, который будет интересен во всем мире и который разойдётся тиражом «Джокера». И я готов к тому, что этот проект может состояться не сейчас, но через несколько лет. Мне интересно в России, мне есть что здесь делать и есть сценарии, которыми я могу удивлять. Может быть в этом ключ? Я верю в свою интуицию, верю в то, что однажды мне позвонит Квентин Тарантино и предложит роль. Люк Бесон же позвонил!»