«Чернобыль. Зона отчуждения. Финал»: Протокол «Фантом»

Завершение успешной саги на теперь модную тему
На онлайн-платформе Premier показали все три фильма «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал
», а это значит, что успешная молодежная история о путешествиях во времени, начатая еще в 2014 году, наконец закончилась. Создатели трехглавой полнометражной версии этого «Чернобыля» анонсировали три вселенные и намекали на довольно вариативные сюжетные линии и чуть ли не альтернативные концовки, однако по факту этого не произошло. «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» просто растянул удовольствие для фанатов сериала (а их действительно немало), которые явно пока не хотят прощаться с полюбившимися еще пять лет назад героями.
Первый «Чернобыль
» выходил в 2014 году и стал на тот момент самым успешным проектом тогда стремительно развивающегося канала ТНТ – опередив, в том числе, и понятный взрослый комедийный хит «Физрук
» со звездой Дмитрием Нагиевым
. Эпизоды сериала тогда даже показывали в кинотеатрах, что стало популярно уже с последующими сериальными проектами, в том числе зарубежными. Опередила «Зона отчуждения» и нынешнюю моду на тему Чернобыля в принципе – помимо суперуспешной драмы HBO
, на сходную тему снимается сериал НТВ
и второй режиссерский проект Данилы Козловского
. Не привязываясь к трагическим датам и сериальным тенденциям, первый «Чернобыль» стал проектом, с одной стороны, выведшим на широкий телеэкран свежие молодые лица, что всегда ценится юной аудиторией, но мало кому удается сделать это удачно (тут создателям сериала повезло, и не самый очевидный для российского ТВ фантастический жанр выбрали), а с другой – с успехом эксплуатировал всегда популярную и любимую у разновозрастной аудитории тему путешествия во времени, здесь еще и с нотками ностальгии «ах, где тот квас за шесть копеек».
Удачный первый сезон, снятый к тому же с какой-то немыслимой для большинства отечественных телепроизводителей степенью свободы (даже не столько художественной, сколько идеологической) шведским режиссером Андерсом Банке
, естественно, получил продолжение
– не менее энергично и по-хорошему нахально снятое тогда еще только оператором и документалистом Павлом Костомаровым
(после этого он как режиссер сделал еще несколько игровых проектов). Визуально второй сезон, в том числе, и за счет американских локаций, куда перенеслось действие «Зоны отчуждения» существенно выигрывал у первого, но в плане сюжетных поворотов и развития характеров, к сожалению, топтался на месте – даже интригу с двойниками спустили на нет практически в самом начале. И если бы не претенциозно трагический финал, явно указывающий на продолжение, без полнометражного финала «Чернобыля», наверное, можно было обойтись. Но – опять же – резко вспыхнувшая актуальность темы не дала создателям проектам о нем забыть, так что пришлось выкручиваться. Банальный одноактный финал был явно не для этого проекта, вот и придумали три финала, по большому счету отличающихся собой лишь деталями – и то в некоторых случаях несущественными.
Итак, вводные для всех трех фильмов одни. После событий второго сезона прошло шесть лет. Все это время Паша (Константин Давыдов
) был, так скажем, избегая спойлеров, оторван от своих друзей. Аня (Кристина Казинская
), которая стала журналисткой, безуспешно занималась его поисками, в то время, как остальные ребята начали новую и спокойную жизнь. Раздолбай Леха (Сергей Романович
) пошел служить в полицию и сделал предложение Насте (Валерия Дмитриева
), с которой стал вместе жить. А ботаника и компьютерного вундеркинда Гошу (Анвар Халилулаев
) устроил работать в ФСБ тот самый Костенко (Евгений Стычкин
), попеременно играющий в «Чернобыле» то гения, то злодея. Поводом для новой встречи друзей оказывается пресс-конференция, во время которой должно быть объявлено о закрытии всех проектов фигурирующей во втором сезоне корпорации «Глобал Кинтек», некогда возглавляемой злодеем из того же второго сезона Киняевым (Роман Агеев
), – в том числе и каких-либо работ на четвертом блоке Чернобыльской АЭС.
Три финала по большей части сходны в дальнейших событиях и глобальном итоге, но имеют различный эмоциональный посыл. Первый фильм трилогии можно назвать самым ностальгическим – в нем видится и больше отсылок к когда-то запустившему волну популярности проекта первому сезону, и связей между главными персонажами всего «Чернобыля» (это не только пять молодых героев, но и тот же Костенко). Второй фильм – пожалуй, самый слабый и самый проходной, в том числе и потому, что в нем минимальное количество отличий от первого, разве что добавляется личная жизнь одной из ключевых героинь, впрочем, всего на пару эпизодов, которые совершенно не влияют на дальнейший ход событий. Впрочем, в этих двух фильмах, если глубоко закопаться в концепцию «Чернобыля», можно увидеть фантомы «финала» – подобные тем, что видятся героям в Припяти.
Третий – самый объемный и, наверное, он единственный с легкостью мог бы быть полнометражным финалом сериального «Чернобыля». В том числе и потому, что здесь больше персонажей, влияющих на экранные события. Главным из которых является, конечно, введенный в полный метр новый герой – научный сотрудник ФСБ Рябов (Владимир Ильин
), исследователь, искренне влюбленный не столько в научные эксперименты, сколько в жену Марину (Анна Кармакова
и Наталья Коляканова
– в разных возрастах и в разных фильмах финала). И именно этот третий финал пытается, как может, дать ответы на все вопросы – конечно, с намеком на то, что неплохо бы заново пересмотреть и первый, и второй сезон сериала, но, к счастью, без каких-либо двусмысленностей относительно возможного продолжения «Зоны отчуждения». История этого «Чернобыля» уже закончена.
«Чернобыль. Зона отчуждения. Финал
» смотрите на онлайн-платформе Premier.