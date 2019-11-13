Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Рискни оказаться в очаге «Эпидемии»

13 ноября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ноябрь 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Конкурсы >>
13 ноября 2019
14 ноября состоится премьера 8-серийного телесериала режиссера Павла Костомарова «Эпидемия» – экранизации дебютного романа Яны Вагнер, переведенного на 11 языков. Компания PREMIER Studios создала динамичный масштабный фильм-катастрофу, в центре сюжета которого глобальная эпидемия – ее вызвал неизвестный смертельно опасный вирус. Сергей, его жена и ее сын, его бывшая жена и их общий сын и друзья пытаются добраться до уединенного островка посреди безлюдного карельского озера. И вскоре понимают, что преодолеть собственные разногласия и противоречивые чувства еще сложнее, чем спастись от эпидемии…

Накануне премьеры фильма Кино-Театр.Ру, «Редакция Елены Шубиной», издательство АСТ и компания PREMIER Studios начинают розыгрыш трех книг с автографом автора!

Рискни оказаться в очаге «Эпидемии»


Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Эпидемия» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 17 ноября! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях; призы отправляются только по России.

Главные роли в сериале и фильме исполнили Кирилл КяроИзмены»), Виктория ИсаковаУченик»), Марьяна СпивакНелюбовь»), Александр РобакШторм»), Анна МихалковаОбычная женщина»), Александр ЯценкоГод культуры»).

версия для печати
персоны
Виктория ИсаковаПавел КостомаровКирилл КяроАнна МихалковаАлександр РобакМарьяна СпивакАлександр Яценко
фильмы
Эпидемия

фотографии >>
Рискни оказаться в очаге «Эпидемии» фотографии
Рискни оказаться в очаге «Эпидемии» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Роман Хрущ
11 ноября ушёл из жизни режиссёр Роман Хрущ.
Ольга Завьялова
11 ноября ушла из жизни актриса Ольга Завьялова.

День рождения >>

Виталий Доронин
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Владимир Уан-Зо-Ли
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Айдин Юсупова
Джерард Батлер
Гуннар Бьёрнстранд
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Крис Нот
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Первая любовь»
Ролики фильмов
«Первая любовь»
Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен