Рискни оказаться в очаге «Эпидемии»

14 ноября
состоится премьера 8-серийного телесериала режиссера Павла Костомарова
«Эпидемия
» – экранизации дебютного романа Яны Вагнер
, переведенного на 11 языков. Компания PREMIER Studios создала динамичный масштабный фильм-катастрофу, в центре сюжета которого глобальная эпидемия – ее вызвал неизвестный смертельно опасный вирус. Сергей, его жена и ее сын, его бывшая жена и их общий сын и друзья пытаются добраться до уединенного островка посреди безлюдного карельского озера. И вскоре понимают, что преодолеть собственные разногласия и противоречивые чувства еще сложнее, чем спастись от эпидемии…
Накануне премьеры фильма Кино-Театр.Ру
, «Редакция Елены Шубиной»
, издательство АСТ
и компания PREMIER Studios
начинают розыгрыш трех книг с автографом автора!
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Эпидемия» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 17 ноября
! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях; призы отправляются только по России.
Главные роли в сериале и фильме исполнили Кирилл Кяро
(«Измены
»), Виктория Исакова
(«Ученик
»), Марьяна Спивак
(«Нелюбовь
»), Александр Робак
(«Шторм
»), Анна Михалкова
(«Обычная женщина
»), Александр Яценко
(«Год культуры
»).