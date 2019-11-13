Рискни оказаться в очаге «Эпидемии»

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Сиквел «Холодного сердца», «Аббатство Даунтон» и ещё 13 фильмов ноября

Новая комедия Павла Руминова и еще 4 отечественных фильма об отношениях отцов и дочерей

Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье

1 ноября

Совпадение? Не думаю: что мы узнали о российском кино из проверки Счетной палаты

Непрозрачность системы распределения госсредств, траты на кино, претензии к «Союзмультфильму» и сомнительные подрядчики