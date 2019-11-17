«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х

Субъективный выбор Макса Милиана
Нулевые завершились триумфом «Аватара
» Джеймса Кэмерона
, и, казалось бы, 2010-е должны были полностью покориться мастеру фантастики. Но нет. Мы так и не увидели в уходящем десятилетии запланированных им сиквелов масштабной истории о Пандоре и её обитателях. Зато благодаря бурному развитию технологий к жанру обратились другие маститые постановщики вроде Кристофера Нолана
, Роберта Родригеса
и Гильермо Дель Торо
. Не забыли про космос и будущее мэтры Ридли Скотт
и Стивен Спилберг
. Разумеется, появилась целая плеяда новичков (Дени Вильнёв
, Алекс Гарленд
, Гарет Эдвардс
), оказавших немалое влияние на развитие sci-fi. А Нил Бломкамп
, выстреливший в 2009-м «Районом № 9
», и вовсе создал цикл короткометражек Oats Studios
.
Огромное влияние на жанр оказали игровая индустрия и телевидение. В начале 2010-х завершилась масштабная история великого коммандора Шепарда в Mass Effect, чьё присутствие можно ощущать, в частности, в фильмах Дага Лаймана
и Люка Бессона
. Ныне покойная студия Visceral Games также закончила рассказ об инженере Айзеке Кларке в сиквелах Dead Space. А очаровательная Элизабет подвела к завершению Bioshock. Появились новые части Fallout, Borderlands, Deus Ex, Assassin's Creed и, конечно же, Dreamfall, сочетающей миры фэнтези sci-fi. А в следующем году ожидается долгожданный Cyberpunk 2077, который, наверняка, повлияет на кино 20-х. Среди сериалов шороху навели «Пространство
», «Мир Дикого Запада
», «Чужестранка
», «Чёрное зеркало
» и «Звёздный путь: Дискавери
». А в анимации появились незабываемые «Мир будущего
» Дона Херцфельда
и диснеевский «Город героев
». Так что фантастика во втором десятилетии ХХI века переживала явный бум, и обо всех фильмах можно рассказывать бесконечно. А потому я расскажу вам о 50 образцах жанра, ну а вы, дорогие читатели, можете предлагать свои варианты.
50. «Восстание планеты обезьян» (2011)
Руперт Уайатт дал старт предыстории классической экранизации романа французского писателя Пьера Буля, которой уже без малого 50 лет. Здесь мы познакомились с шимпанзе Цезарем в исполнении Энди Серкиса, ставшим вождём обезьян, а сама серия вылилась в трилогию, последние части которой («Революцию» и «Войну») снял Мэтт Ривз.
Рецензия на фильм
49. «Другая Земля» (2011)
Американский аналог «Меланхолии», снятый Майком Кэхиллом одновременно с Ларсом фон Триером. Но если выдающийся датчанин создал лекарство от депрессии, то Кэхилл представил публике историю студентки Роды Уильямс (блистательная Брит Марлинг, поразившая нас впоследствии в сериале «ОА»), которая хочет отправиться на идентичную Земле планете, чтобы выяснить, как сложилась судьба её двойника.
48. «Робот по имени Чаппи» (2015)
Несмотря на очевидные сходства с «Робокопом»
(созданный Джекманом робот-«цыпленок» явно инспирирован фильмом Верховена
), основным источником вдохновения Нила Бломкампа, как правильно замечает Дмитрий Карпюк, послужило наследие Спилберга. Трогательный и забавный Чаппи, движения и ужимки которого с помощью датчиков срисовали с актера-талисмана Бломкампа, Шарлто Копли
, похож сразу и на мальчика из «Искусственного разума»
, и на говорящую корягу из «Инопланетянина»
.
Рецензия на фильм
47. «Прометей» (2012)
Ридли Скотт вернулся в мир «Чужого», но вместо продолжения создал монументальный приквел о божественном и создателях обаяшек-ксеноморфов. В картине присутствуют и новая Рипли — исследователь Элизабет Шоу (Нуми Рапас), и очередной андроид, которого на этот раз зовут Дэвид (Майкл Фассбендер), и даже прообраз монстра. Режиссёр, загубивший на корню идеи Нила Бломкампа для пятой части серии, планировал целую тетралогию, но после провала «Чужого: Завета» отказался от этой идеи. И слава богу.
Тайный код Прометея
46. «Шепчущий во тьме» (2011)
Шон Брэнни, написавший сценарий к покорившей публику нулевых короткометражной адаптации незабвенного «Зова Ктулху», дебютировал с экранизацией другой культовой повести Говарда Филлипса Лавкрафта. Если у Эндрю Лимана картина стилизована под немецкий экспрессионизм, то Брэнни вдохновился научно-фантастическими лентами 30-50-х годов. Это позволило сгладить впечатления от спецэффектов и актёрской игры, поскольку отвечало законам времени, да и чёрно-белое изображение придало картине атмосферу лавкрафтовского безумия и безысходности.
45. «Исходный код» (2011)
Создатель «Луны 2112» Данкан Джонс в своём втором фильме, по словам Михаила Ювачева, смешивает смешное и драматическое, Хичкока и «Пункт назначения», физику и метафизику. Это кино про непреодолимое одиночество человека, запертого в категориях времени и пространства. Про то, что эти категории, а значит и мы, стали игрушкой для важных и соответственно малознакомых нам людей. Про то, что ценность и цель нашей жизни определяем совсем не мы сами, а значимость этой цели не отменяет абсурда существования.
Рецензия на фильм
44. «Монстры» (2010)
Гарет Эдвардс за небольшие деньги (500 тысяч долларов) снял чувствительный фантастический триллер о взаимоотношениях фотожурналиста (Скут Макнэйри) и туристки (Уитни Эйбл) на фоне брачных игр здоровенных инопланетных существ, поселившихся в Мексике. После кассового успеха дебюта (4,24 млн $) режиссёра позвали на съёмки «Годзиллы», а впоследствии он оказался и во вселенной «Звёздных войн».
43. «Тихоокеанский рубеж» (2013)
Картина Гильермо Дель Торо – это боксёрский поединок между «Годзиллой» и «Трансформерами»
в антураже японского ресторана, метко замечает Алексей Филиппов. Визионер снял фильм-мечту, безумное и смелое действо, способное пробиться к зрительскому внутреннему ребёнку, а потом очаровать и заворожить его. Сначала в кадре оказывается крошечная рыболовецкая лодчонка, а рядом сражаются исполины – егерь и кайдзю. Затем в ход идёт головокружительная история про единение сознаний. Сила этой связи, которая с таким трудом даётся людям, меркнет в сравнении с грибницей сознания, опутывающей всех кайдзю. Сиквел, снятый другим режиссёром, уже во многом проигрывал оригиналу.
Рецензия на фильм
42. «Моя девушка – монстр» (2016)
Начо Вигалондо («Временная петля») придумал фильм, в который легко влюбиться по одному синопсису, уверяет Алексей Филиппов. Проблемы нью-йоркской девушки таинственным образом превращаются в забавную рогатую годзиллу, которую зачем-то занесло в Сеул. Лента комфортно чувствовала бы себя и в формате оригинального анекдота, но испанец умудряется одной рукой ловко смешивать, казалось бы, не самые подходящие друг другу жанры (кайдзю-фильм и мелодраму), а второй – на уровне мелочей превращать праздник непослушания в чётко артикулированное высказывание.
Рецензия на фильм
41. «Валериан и город тысячи планет» (2017)
Люк Бессон пошёл ва-банк и снял самый дорогой европейский фильм в истории (бюджет под 200 миллионов евро), в котором почти за два с половиной часа невероятных приключений в невероятных мирах встретились наив первоисточника, фантазия Жан-Клода Мезьера, мощь современных технологий и драйв помолодевшего режиссёра. По словам Алексея Филиппова, это шоу, которое приключилось в голове Люка Бессона, когда он влюбился в мир «Валериана и Лорелин».
Рецензия на фильм
40. «Джон Картер» (2012)
Недооценённая адаптация романа Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса», ставшая игровым дебютом для аниматора Эндрю Стэнтона, подарившего нам великий мультфильм «ВАЛЛ·И». Здесь присутствуют все элементы, сопутствующие зрительскому вниманию (безудержный экшн, харизматичный Тейлор Китч, очаровательная Линн Коллинз, фантастические виды и персонажи), но картина едва окупилась в прокате, и Стэнтону пришлось вернуться в анимацию, что, в общем-то, не так и плохо.
39. «Живая сталь» (2011)
В кинематографическом контексте это как если бы «Трансформеры
» встретились с «Рокки
» и зашли выпить по старой памяти к «Изо всех сил
» или к любому другому роуд-муви про взаимоотношения отца и сына. Шон Леви
своевременно переключается с одного жанра на другой, что позволяет картине не выглядеть видеозаставкой к высокобюджетной игре для консоли седьмого поколения. Учитывая целевую аудиторию и специфику сюжета, это уже само по себе достижение, пишет Жан Просянов.
Рецензия на фильм
38. «Трудно быть Богом» (2013)
Грандиозная и последняя картина Алексея Германа по мотивам одноименной повести братьев Стругацких, в которой, согласно Алексею Филиппову, режиссёр завершает не только исследование полифонического, чёрно-белого тоталитарного мира, но и движение от экранизации воспоминаний – к неутешительным размышлениям о настоящем и чуть-чуть будущем.
Рецензия на фильм
37. «Побудь в моей шкуре» (2013)
По словам Алексея Филиппова, фильм Джонатана Глейзера напоминает подсмотренный чужой сон, где центральный герой сначала создаёт чужие кошмары, а потом оказывается внутри собственного. «Это сон?»
— спрашивает человек-слон. «Да, наш сон», —
отвечает героиня Скарлетт Йоханссон, которая сравнительно недавно, будто в тумане, произносила, пробуя на вкус, буквы английского алфавита, называла незнакомые и ещё ничего не значащие слова. Картина Глейзера — такой же сплав сновидческого и механического, созданный под гнетуще-гипнотизирующий аккомпанемент сон о чём-то большем — о том, что ты был человеком.
Рецензия на фильм
36.«Супер 8» (2011)
Джей Джей Абрамс
прекрасно чувствует все актуальные тенденции фантастического кино, отмечает Леонид Марантиди. Беззлобные представители иной цивилизации противопоставлены растерявшим всё разумное и человеческое хомосапиенсам. Судя по всему, сверхразумная цивилизация уже окончательно перестала представлять опасность для героев и зрителей, в отличие от живых мертвецов – то есть нас самих, лишённых разума. Инопланетянин хороший, он первым не ударит, а когда поймёт, что среди людей встречаются не только зомби с пушками, улетит, мешать не будет.
Рецензия на фильм
35. «Ева: Искусственный разум» (2011)
Камерный маленький шедевр испанца Кике Маильо повествует об отношениях разработчика искусственного интеллекта для роботов Алекса (Даниэль Брюль) и девочки Евы (Клаудиа Вега), предпочитающей красное пальто. Под великолепную музыку Евгения Гальперина мы размышляем о Творце, проблемах робототехники и развитии науки. Что отличает нас от роботов и каково осознавать, что ты не человек, а машина?
34. «Пол: Секретный материальчик» (2011)
Неспешное поначалу роуд-муви Грега Моттолы с парой приколов, благодаря появлению харизматичного инопланетянина Пола, превращается в погоню в стиле «Шугарлендского экспресса
». И Спилберг – не единственный, кого поминают всуе герои фильма. Имеется также немало шуток, связанных со «Звёздными войнами
», «Звёздным путём
», а уж в финале и вовсе произносится сакраментальная фраза «А ну отойди от неё, сука!»
. Но, самое главное, кому она адресована! В образе «Большого брата», а точнее, в вечернем платье (похоже, она прилетела с великосветского раута), под занавес появляется Эллен Рипли
.
Рецензия на фильм
33. Облачный атлас» (2012)
Режиссёры экранизации многослойного романа Дэвида Митчелла усложнили начальную форму до калейдоскопа перекликающихся между собой мотивов. На экране все шесть историй от начала до конца развиваются параллельно, достигая кульминации в унисон. Согласно Жене Шабыниной, эта вавилонская башня, построенная Тыквером
и Созвездием Вачовски
из разных жанров, стилистики и интонаций, переключающихся с драмы на комедию, на удивление имеет стройную понятную структуру и ни минуты не даёт заскучать на протяжении всех трёх часов экранного времени.
Рецензия на фильм
32. «Стартрек: Возмездие» (2013)
Картина получилась куда более захватывающей по сравнению с фильмом 2009 года
, уверяет Женя Шабынина. Если в первой части возрождённой Абрамсом франшизы зрелищность вытесняла прямолинейный конфликт, то здесь сюжет заставляет иногда забыть о том, что ты сел в кресло с целью промчаться на американских горках сквозь дорогущие спецэффекты. Режиссёру удалось сделать «Стартрек» зрелищем, которое способен оценить не только пятидесятилетний гик, выросший на культовом сериале, но и любой зритель, даже если он равнодушен к жанру «космическая фантастика». Триквел, вышедший через три года, уже во многом проигрывал дилогии Абрамса, а четвёртой части мы, похоже, так и не дождёмся.
Рецензия на фильм
31. «Мир Юрского периода» (2015)
Перезапуск популярной серии, написанный преимущественно Амандой Сильвер
и Риком Джаффа
, напрямую апеллирует к классическому фильму
Спилберга, игнорируя два малоудачных сиквела. В картине упоминается трагедия двадцатилетней давности, а на просторах парка разбросаны отсылки к проекту мечты мистера Хаммонда, который смертельно опасный зоопарк на Нубларе и придумал. Ответственность вновь сделать динозавров хитом сезона взвалили на Колина Треворроу
, снявшего в нулевые прекрасную ленту «Безопасность не гарантируется
», и он с задачей справился, пишет Алексей Филиппов. Сиквел, поставленный Хуаном Антонио Байоной, получился несколько неровным.
Рецензия на фильм
30. «Люси» (2014)
Это типичный «бессоновский» фильм образца 90-х, не лишённый обаяния и юмора. Даже несмотря на то, что героиня Скарлетт Йоханссон из-за произошедшей с ней трансформации потеряла способность к эмпатии, а сюжет устарел, поскольку мы уже видели и «Области тьмы», и «Превосходство
».
Рецензия на фильм
29. «Специальный полуночный выпуск» (2016)
Первый крупный проект Джеффа Николса
рассказывает о мальчике Элтоне с умеренными сверхспособностями, за которым ведут охоту секта под названием «Ранчо» и ФБР. Весь фильм – неспешная погоня: отец (Майкл Шэннон
), заручившись поддержкой друга детства (Джоэл Эдгертон
) убегает, спецслужбы его неторопливо преследуют (в роли агента национальной безопасности – Адам Драйвер
, которому в первый съёмочный день сообщили, что он теперь Кайло Рен
). По мнению Алексея Филиппова, выкрашенный по последнему слову техники и довольно-таки реалистичный микс «Инопланетянина
» и комиксов про Супермена, «Специальный полуночный выпуск» до последнего кажется фильмом, выпущенным на разогреве у «Прибытия», но в последний момент сворачивает с этой дороги.
«Сохранить как...» // Лучшие фильмы 2016 года, не вышедшие в прокат
28. «Марсианин» (2015)
Ридли Скотт экранизировал роман Энди Вейра
. Это история планетарного масштаба, про лучшие умы Земли и лучшего ботаника Марса (потому что – единственного), не анекдот про маленького человека, которого, как персонажа Маколея Калкина
в «Один дома
», забыли на чужой планете, а подробный бортовой дневник Робинзона Крузо 2.0, оказавшегося в местности, где ни с попугаем не поговоришь, ни козу к палке не привяжешь, пишет Алексей Филиппов.
Рецензия на фильм
27. «Области тьмы» (2011)
Нил Бёргер осуществил адаптацию культового романа Алана Глинна с Брэдли Купером в образе нью-йоркского рекламщика Эдди, расширившего возможности своего мозга с помощью засекреченной таблетки NZT. Через несколько лет режиссёр перенёс сюжет на малые экраны, но сериал ограничился одним сезоном.
Рецензия на фильм
26. «Бамблби» (2018)
С заменой Майкла Бэя Трэвисом Найтом громкие взрывы, ура-патриотизм, перенасыщенная цветокоррекция, туалетный юмор и подчёркнуто сексуальные девушки, без которых «Трансформеры» раньше ни разу не обходились, отправились на свалку. Вместо них – ламповая ностальгия по 1980-м, ретро-саундтрек, трогательная история, а также сильная и демонстративно целомудренная героиня. Согласно Михаилу Моркину, на смену эпичности пришла сдержанность – и лента смотрится милее и глубже более масштабных предшественников.
Рецензия на фильм
25. «Сквозь снег» (2013)
Затейливый кореец Пон Чжун Хо вольно экранизировал одноимённый французский графический роман о поезде истории, который едет по экватору промёрзшей до костей Земли. Локомотив-ковчег в ленте символизирует не только цикличность времени, но и заложенную в базовые настройки любой Системы очистительную процедуру революции, считает Женя Шабынина. В следующем году фильм превратят в сериал.
Лучшие фильмы 2014 года
24.«Чужие на районе» (2011)
Режиссёрский дебют сценариста «Приключений Тинтина
» Джо Корниша создан явно под влиянием Эдгара Райта
– исполнительного продюсера проекта и, по совместительству, друга-соратника. В фильме есть всё, чем запомнился нам Райт: хлёсткие шутки, злободневные темы, эффектная визуальная подача материала и, разумеется, бессменный Ник Фрост
, который на сей раз предстал в образе владельца парника с марихуаной.
Рецензия на фильм
23. «Армагеддец» (2013)
Логичным завершением трилогии Эдгара Райта «кровь и мороженное», куда входят «Зомби по имени Шон»
и «Типа крутые легавые»
, стала гештальт-комедия о том, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Согласно Алексею Филиппову, англичанин преобразил когда-то придуманный сюжет о шляющихся по барам школьниках в кроссвозрастную историю о поиске места под солнцем и заодно ответил на вопрос, почему школьные друзья так редко видятся. Избегая намёков на кризис среднего возраста, он превратил пьяный марафон в современную версию рыцарского похода, где Короля сопровождают друзья с не менее говорящими фамилиями – Рыцарь, Принц, Камергер и Паж. Этими контекстуальными играми каталог жанров не ограничивается – Пегг и Райт также вписали в фильм атаку пришельцев и постапокалипсис.
Рецензия на фильм
22. «Примесь» (2013)
Шэйн Кэррат, обративший на себя внимание в 2004-м «Детонатором», в своей новой работе поведал о том, как Эми Саймец подчинил себе незнакомец, использовав каких-то неизвестных науке личинок. Картина открыта для трактовок: от вполне приземлённых до теологических и философских.
21. «Интерстеллар» (2014)
Космическая эпопея Кристофера Нолана отправляет человечество искать подходящую для жизни планету через «кротовую нору» прямо к Чёрной дыре, вокруг которой вращаются несколько небесных тел, потенциально пригодных для людей. Картину консультировал физик-теоретик Кип Торн, но зрители, по словам Дмитрия Карпюка, любят творение англичанина не за «сингулярность – жемчужину гравитации», а за сюжет о любви и поиске дома.
Рецензия на фильм
20. «Петля времени» (2012)
Райан Джонсон хорош прежде всего своей режиссурой, с которой здесь всё в полном порядке – визуально фильм, основанный на сценарии Шэйна Кэррата, удался, а первая половина по ритму и стилистике почти совершенна, считает Алексей Артамонов.
Рецензия на фильм
19. «Гравитация» (2013)
Согласно Жене Шабыниной, Альфонсо Куарон, написавший сценарий картины на пару с сыном Хонасом, снял один из самых страшных фильмов про космос. Чёрная пропасть межзвёздного пространства сама по себе является идеальной средой для триллера – место, где отсутствует такое понятие как «звук», не существует низа и верха, где почти невозможно контролировать свои движения, а вероятность встретить что-то живое равна нулю.
Рецензия на фильм
18. «Из машины»
Режиссёрский дебют писателя и сценариста Алекса Гарленда. Усевшись в кресло постановщика, он взялся за тему искусственного разума, экранизировав, по сути, усложнённый эксперимент Алана Тьюринга
: человек знает, что перед ним робот, а тот должен его убедить, что обладает сознанием и чувствами. По мнению Алексея Филиппова, блестящий актёрский состав (Домнал Глисон
, Оскар Айзек
и Алисия Викандер
), пульсирующий саундтрек и стильная камерность драмы частично нивелируют вопросы к сюжету и длинноты.
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17. «Связь» (2012)
Напряжённый фантастический триллер Джеймса Уорда Биркита о смешении параллельных вселенных, случившемся из-за злополучной кометы, пролетевшей слишком близко от Земли. Восемь друзей, встретившихся после долгих лет разлуки, теряют друг друга в разветвившихся реальностях и даже свою идентичность. В конце уже невозможно отличить, кто к какой реальности относится, и это производит неизгладимый эффект.
16. «Форма воды» (2017)
По словам Алексея Филиппова, Гильермо Дель Торо снял сказку про сексуальность. Подавленную большинством сексуальность меньшинства, олицетворяемую немой Элайзой, её подругой-афроамериканкой Зельдой (Октавия Спенсер), названной явно в честь героини видеоигры The legend of Zelda, пожилого художника и человека-амфибии. Про выносимую за скобки сексуальность сказок, где половой акт либо заменяется фигурой эзопового языка, либо купируется. Наконец, это в чём-то патологическая сексуальность хорроров 30-50-х, производившихся на студии Universal.
Рецензия на фильм
15. «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Дени Вильнёв снял фильм-эссе про шедевр Ридли Скотта, где очень красиво и с указкой в руках он ведёт зрителей по ключевым темам и даже сценам оригинала, считает Алексей Филиппов. В 163-минутной картине нет ни одного эпизода, который в той или иной степени не родился бы из «Бегущего по лезвию» 1982-го. Каждый ракурс оператора-виртуоза Роджера Дикинса, каждый оттенок и дизайнерское решение, каждая нота, взятая Хансом Циммером или Бенджамином Уоллфишом, бережно извлечены из ДНК Bladerunner’а.
Рецензия на фильм
14. «Патруль времени» (2014)
В экранизации коротенького рассказа Роберта Хайнлайна «Все вы зомби...», осуществлённой Майклом и Питером Спиригами, история жизни героя/героини Сары Снук выглядит так, словно попала сюда из пронзительной драмы про проблемы ЛГБТ, уверен Дмитрий Карпюк. Неожиданны и американские горки второй половины фильма, которые пришлись по душе любителям временных парадоксов.
Рецензия на фильм
13. «Начало» (2010)
Кристофер Нолан, взявшись снимать кино про сновидения, по словам Леонида Марантиди, выкатил гигантскую железобетонную конструкцию, а один из самых интересных сюжетов принёс в жертву удобной, поэтапной подаче материала. Тем не менее в картине можно разглядеть не только потраченные миллионы, но ещё и живых людей, оригинальные идеи и какой-никакой смысл.
Рецензия на фильм
12. «Прибытие» (2016)
Согласно Алексею Филиппову, идеальная геометрия кадра, которую Дени Вильнёв выставляет с любым оператором, минималистичная музыка Йохана Йоханнссона – адаптация повести Теда Чана «История твоей жизни» не кажется избыточной, это такой же сбалансированный и морочный триллер, как «Враг» или «Убийца». Только главный аттракцион тут, разумеется, инопланетяне и их язык: первый контакт и первый диалог вызывают поистине религиозный трепет.
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11. «Аннигиляция» (2018)
Алекс Гарленд продолжает рассказывать заковыристые научно-фантастические истории, где за тревожными или даже мрачными образами будущего скрываются экзистенциальные проблемы. Биолог Лина (Натали Портман
) в составе группы женщин-ученых отправляется в загадочную зону, возникшую вокруг места падения метеорита; помимо интересов науки и национальной безопасности их всех ведёт туда внутренняя рана – кто-то болен, кто-то потерял близких. Основанная на пространном романе Джеффа Вандермеера
картина, по словам Алексея Филиппова, напоминает помесь «Сталкера
», «Соляриса
» и «Побудь в моей шкуре» – визионерских сай-фаев, где сложные человеческие переживания разыгрываются при помощи невиданного.
«Сохранить как...» 2018: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат
10. «Турбо пацан» (2015)
Канадско-новозеландский треш про постапокалиптический 1997-ой: ядерная зима отравила всё, и люди гибнут за глоток чистой воды, чьи запасы контролирует одноглазый тиран Зевс (Майкл Айронсайд
). Героем поневоле предстоит стать пареньку (Манро Чэмберс), который катается на велосипеде и обыскивает руины в поисках комиксов. Как пишет Алексей Филиппов, незамысловатая история, залитая литрами бутафорской крови и озвученная саундтреком в духе восьмидесятнического нью-вэйва, берёт и наглостью, и ностальгией, и обилием цитат.
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9. «Кунг Фьюри» (2015)
В великолепном короткометражном трэше шведа Дэвида Сандберга, стилизованном под боевики 80-х, можно встретить Адольфа Гитлера на Ти-Рексе, скандинавскую воительницу, супер-копа и Дэвида Хассельхоффа, спевшего для фильма песню. Уже лет пять режиссёр трудится над полнометражным сиквелом своего дебюта с участием Арнольда Шварценеггера, Майкла Фассбендера и Александры Шипп, но пока что картина не обзавелась датой релиза.
8. «Грань будущего» (2014)
Зацикленный аттракцион Дага Лаймана с Томом Крузом
и Эмили Блант, основанный на романе Хироши Сакуразаки
«Всё, что тебе нужно – это убивать
», восходит к старым добрым шутерам от первого лица, где смерть – это лишь повод начать всё сначала на последнем чек-пойнте. С одной стороны – военно-бюрократическая сатира, с другой – образцовый сай-фай с огромными мечами и экзоскелетами.
Рецензия на фильм
7. «Алита: Боевой ангел» (2018)
Роберт Родригес под чутким руководством Джеймса Кэмерона создал по манге крепкий фантастический боевик для всей семьи, с отличными спецэффектами и очень симпатичной главной героиней с анимэшными глазами Рози Салазар, считает Кирилл Горячок.
Рецензия на фильм
6. «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» (2015)
Дирижируя своего рода благотворительным концертом, собравшим всех звёзд оригинальной саги и дюжину звёзд будущих, Джей Джей Абрамс нещадно бьёт точно в цель – в тех, у кого ёкало сердце от фразы «Чуи, мы дома» из уст Хана Соло, пишет Алексей Филиппов.
Рецензия на фильм
5. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Четвёртый фильм Джорджа Миллера про Макса Рокатански (Том Харди вместо Мела Гибсона) оказался то ли перезапуском, то ли замысловатым мидквелом знаменитой франшизы, но сути это не меняет. Как считает Алексей Филиппов, перед нами – горящая всеми оттенками оранжевого симфония бензиновой ярости, чистый миф дороги, кино и героя, отказывающегося быть героем, настоящая киногения, упакованная в обманчиво простой сюжет.
Рецензия на фильм
4. Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (2016)
Гарет Эдвардс создал кино про войну – без джедаев (почти), но с отчаянным героизмом наголо. Люди разных взглядов оказываются посреди мясорубки на чужой территории – получасовой аттракцион противостояния практически безликому врагу. Эту историю легко представить в декорациях Второй мировой – в «Изгое» Империя прямолинейно рифмуется с Третьим рейхом, а два выстрела «Звезды Смерти» напоминают о сброшенных на Хиросиму и Нагасаки атомных бомбах «Малыш» и «Толстяк». Примечательно, что Соу Геррера в исполнении Фореста Уитакера перекочевал из фильма в недавно вышедшую игру «Звёздные войны: Падший орден».
Рецензия на фильм
3. «Она» (2013)
Красочная драма Спайка Джонза о любви человека (Хоакин Феникс) и операционной системы (Скарлетт Йоханссон). Хипстерская – от сочных цветов в духе Instagram в объективе оператора Хойте ван Хойтема до саундтрека Arcade fire, – но от этого не менее искренняя история о том, почему любовь – это… сложно (а для развившегося сверх меры искусственного интеллекта – уже скучно).
Рецензия на фильм
2. «Стражи галактики» (2014)
Джеймс Ганн
снял обаятельно старомодный блокбастер про защитников вселенной, в которой есть всё то, за что мы любим фильмы с Харрисоном Фордом
(причём как «Звёздные войны
», так и «Индиану Джонса
»). Только вместо него Крис Пратт и его команда, включающая в себя, помимо Гаморы и Дракса, незабываемого говорящего енота Ракету. Спустя несколько лет полюбившиеся герои вернулись к нам в сиквеле, а в будущем появится и долгожданный триквел.
Рецензия на фильм
1. «Первому игроку приготовиться» (2018)
Каждое десятилетие Спилберг создаёт выдающееся фантастическое полотно. В 70-е это были «Близкие контакты третьего вида», в 80-е — «Инопланетянин», в 90-е — «Парк Юрского периода», а в нулевые — «Искусственный разум» и «Особое мнение». Разумеется, и 2010-е не обошлись без его восторженного взгляда на sci-fi. Мастер адаптировал для большого экрана роман Эрнеста Клайна, превратив его в оду молодости, «Сиянию», видеоиграм и, конечно же, гикам всех мастей. Здесь можно в одном кадре увидеть Лару Крофт, Трейсер из Overwatch, «делориан» из «Назад в будущее» и другие памятные лица и вещи. Let's play!
Рецензия на фильм