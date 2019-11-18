«Звезда Театрала» приглашает на церемонию

2 декабря в Театре им. Вахтангова
состоится XII-я церемония вручения премии «Звезда Театрала»
— единственной российской награды в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии
. Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк
, Андрей Кончаловский
, Константин Райкин
, Дмитрий Крымов
, Кирилл Серебренников
, а также звезды театра и кино Светлана Немоляева
, Олег Меньшиков
, Ирина Муравьева
, Евгения Симонова
, Максим Аверин
, Чулпан Хаматова
, Владимир Машков
, Елизавета Боярская
, Мария Миронова
, Нелли Уварова
, Даниил Страхов
, Александр Петров
, Евгений Цыганов
и многие другие. Ведущими станут актриса Аня Чиповская
, лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль» 2018 года, а также артист Театра им. Пушкина – Андрей Заводюк
.
Кино-Театр.Ру
и журнал Театрал
начинают розыгрыш двух билетов на это событие!
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