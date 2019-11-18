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«Звезда Театрала» приглашает на церемонию

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18 ноября 2019
«Звезда Театрала» приглашает на церемонию

2 декабря в Театре им. Вахтангова состоится XII-я церемония вручения премии «Звезда Театрала» — единственной российской награды в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии. Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также звезды театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие. Ведущими станут актриса Аня Чиповская, лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль» 2018 года, а также артист Театра им. Пушкина – Андрей Заводюк.

Кино-Театр.Ру и журнал Театрал начинают розыгрыш двух билетов на это событие!

«Звезда Театрала» приглашает на церемонию

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Театрал» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран из писем случайным образом через неделю, 25 ноября. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!
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персоны
Максим АверинЕлизавета БоярскаяРоман ВиктюкАндрей ЗаводюкАндрей КончаловскийДмитрий КрымовВладимир МашковОлег МеньшиковМария Миронова (II)Ирина МуравьёваСветлана НемоляеваАлександр Петров (III)Константин РайкинКирилл СеребренниковЕвгения СимоноваДаниил СтраховНелли УвароваЧулпан ХаматоваЕвгений ЦыгановАнна Чиповская

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«Звезда Театрала» приглашает на церемонию фотографии
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