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Смартфон INOI для наших читателей

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20 ноября 2019
Кино-Театр.Ру и компания INOI начинают розыгрыш смартфона для наших читателей!

Смартфон INOI для наших читателей

Встречайте самую популярную модель бренда со свежей версией Android и новым дизайном – INOI 2 Lite 2019! Смартфон выпускается в четырех вариантах расцветки. Классика - черный и золотой с матовым нескользящим покрытием корпуса и сумеречные – Purple Blue, Purple Green с глянцевым покрытием. INOI 2 Lite 2019 работает на операционной системе Android 8 Go, поддерживающей все последние обновления и приложения. Вместе с тем Android Go занимает меньше памяти смартфона, увеличивая его производительность. Крупный 5-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 обеспечивает комфорт в управлении, при этом смартфон удобно помещается в руке. Емкость аккумулятора 2250 мА*ч и экономный расход обеспечивают длительное время работы без подзарядки. INOI 2 Lite 2019 оснащен основной 5-мегапиксельной камерой и фронтальной – 2 Мп, поддерживает одновременное использование 2 SIM-карт и карты памяти до 64 Гб, работает в сетях 3G, обеспечивает GPS навигацию, подключение через Wi-Fi и Bluetooth.

Для участия сделайте репост розыгрыша в любой соцсети и пришлите письмо с темой «INOI» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран из писем случайным образом и объявлен 27 ноября. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!
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