Медведь, император и молния: пять cпортсменов, которые достойны своего фильма

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Почему люди любят спорт? Зачем, заполонив стотысячную арену, болельщики рвут глотки, поддерживая любимую команду, и почему расстраиваются, если она вдруг проигрывает? Ответ частично содержится в самом вопросе: мы любим спорт за те эмоции, которые он способен подарить. Не только рядовому фанату или любителю спорта, но и самому атлету, выходящему на ревущий стадион в надежде вписать свое имя в историю.



Однако любой спортсмен соревнуется не только с прямыми конкурентами. Львиная доля борьбы скрыта от посторонних глаз и происходит ежедневно, ежечасно. Речь о постоянном противоборстве с собственной природой, характером. Чтобы преодолевать внешние препятствия, нужно для начала избавиться от внутренних. Каждодневную победу над собой можно сравнить с триумфом добра над злом, достоинств над недостатками, лучшей версии себя над худшей.