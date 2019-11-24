Медведь, император и молния: пять cпортсменов, которые достойны своего фильма

Спорт в нашей стране, будь то времена СССР или же современная Россия, всегда занимал важное место в жизни людей. Среди соотечественников немало великих спортивных личностей, имеющих мировую известность. Не обошло стороной феномен спорта и российское кино: взятый в 2012 году вектор на производство байопиков о выдающихся советских атлетах продолжается и сегодня: 25 ноября на экраны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
фото: кадр из фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Кино о великих спортсменах пользуется огромной популярностью. «Легенда № 17», ставшая первым фильмом в плеяде отечественных спортивно-исторических блокбастеров и повествующая о судьбе хоккеиста Валерия Харламова, принесшего СССР победу над канадцами в историческом матче, снискала громадный успех у зрителей, став не только коммерчески успешным проектом, но и тепло принятая критикой. Всего в отечественном прокате «Легенде № 17» удалось собрать около миллиарда рублей. А вышедшая спустя пять лет спортивная драма «Движение Вверх» не только повторила успех идейного предшественника, но и превзошла его. Смотреть на подвиги советских баскетболистов в кино пошла вся страна. Да и не только Россия: лента Антона Мегердичева имела успешный прокат в Китае, благодаря чему к статусу самой кассовой отечественной картины прибавилось звание самого успешного российского фильма за рубежом. В России «Движение Вверх» посмотрели 12 миллионов человек, а кассовые сборы составили почти 3 миллиарда рублей (в отечественном прокате подобными цифрами может похвастаться только «Аватар» Джеймса Кэмерона). В Китае фильм привел в кинотеатры около двух с половиной миллионов человек, и это очень солидный показатель даже по меркам голливудских блокбастеров, ведь в Поднебесной весьма специфическая культурная среда, где хорошо принимают далеко не все картины. Прокат в Китае принес создателям картины 13 млн. долларов, если провести конвертацию с юаней, что является абсолютно беспрецедентным результатом для отечественных фильмов.
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» продолжает описанную традицию отечественных спортивных байопиков. Единственный в истории футбола вратарь, получивший награду «Золотой мяч» как лучший игрок Европы, Лев Яшин – это не просто величайший голкипер XX века, перевернувший тогдашние представления о роли стража ворот в игре. Лев Яшин (или Черный Паук, как его прозвали за темную форму и выдающуюся реакцию) – это символ всего советского футбола, известный на весь мир. Как несложно догадаться, картина, получившая название «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», полностью фокусируется на личности главного героя, и в этом у нее больше сходств с «Легендой 17», чем с «Движением вверх», имевшим несколько центральных персонажей.
фото: кадр из фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Режиссером фильма о легендарном голкипере выступил Василий Чигинский. Для достижения исторической достоверности к работе над картиной привлекли родственников спортсмена: активное участие в процессе производства принимал внук легендарного вратаря Василий Фролов, а сценарий был одобрен Валентиной Яшиной – вдовой покойного Льва Ивановича.
Как и полагается классическому байопику, фильм Чигинского охватывает солидный временной промежуток: от юношества главного героя, первых проблем в команде и критики за странную манеру игры – до всенародного признания, славы и любви. Внимательность к деталям (вплоть до воссозданных ретро-мячей, соответствующих каждому конкретному историческому турниру) – это то, чем подкупает «Лев Яшин», помимо впечатляюще снятых футбольных сцен и яркой игры Александра Фокина, исполнившего главную роль. Кстати, роль Яшина стала для актера дебютом в большом кино.
фото: кадр из фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Согласитесь, брать на главную роль амбициозного кинопроекта дебютанта, не имеющего опыта игры в кино – шаг довольно рискованный. Однако у такого решения были свои причины. Дело в том, что Лев Иванович обладал довольно яркой и специфической внешностью, а актера с похожими чертами лица найти не удавалось. Целый ряд кандидатур был отвергнут из-за внешнего несоответствия, которое могло бы вызвать чувство недоверия или даже отторжения у зрителей. В этом смысле Александр Фокин – кандидатура действительно подходящая: смотря на него на экране, веришь, что перед тобой настоящий Яшин. Риск оправдал себя.
Отдельное внимание в фильме уделено стилистическим особенностям игры великого голкипера. Дело в том, что в середине 20-го века в футбол играли не совсем так, как сегодня. Например, желтые и красные карточки ввели лишь в 66-м году, однако не будем излишне погружаться в детали игры. Скажем лишь основное: вратарь в то время не считался частью командных взаимодействий в полном смысле этого слова. Вратарскую зону он практически не покидал, и вся суть игры для стража ворот заключалась в действиях на ленточке. Яшин перевернул представление о роли голкипера, первым стал перемещаться по всей штрафной и даже выходить за ее пределы в случае необходимости, за что подвергался жесткой критике на заре своей карьеры. Все эти нюансы отлично переданы в картине Василия Чигинского.
фото: tvc.ru // Лев Яшин
Останавливаться на достигнутом отечественные киноделы не намерены: в 2020-м в российский прокат выйдет фильм о другом легендарном советском футболисте – на этот раз нападающем. Картина о великом бомбардире московского «Торпедо» получила простое и понятное название «Стрельцов». Коротко и ясно. Главную роль исполнит любимец публики, и, пожалуй, главный российский актер на сегодняшний день Александр Петров, чья популярность, помноженная на масштаб имени Эдуарда Стрельцова, просто не оставляет будущей картине шансов остаться незаметной.
Однако свет не сошелся клином на футболе, а наша история насчитывает множество выдающихся спортсменов, которые заслуживают того, чтобы и о них сняли фильмы. Мы решили оказать услугу российским деятелям кино и помочь им с выбором кандидатов, чьи истории могли бы лечь в основу будущих картин. Итак, представляем вам список знаменитых российских и советских атлетов, заслуживающих своего сольного байопика.
Александр Медведь
Величайший вольный борец в истории спорта. Трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Его фамилия (а вовсе не прозвище, как можно опрометчиво предположить) довольно точно описывала природную мощь Александра и стала впоследствии нарицательной. Известны случаи, когда соперники заранее снимались с поединка, узнав, что им предстоит бороться с Медведем. Особенностью спортивной судьбы Александра является весьма поздний дебют: до 20 лет он вообще не занимался никакими видами спорта, а борьбой увлекся лишь в армии. Впрочем, наверстал упущенное юный Александр очень быстро, став мастером спорта уже через два года. Невероятный темп прогресса объясняется лишь невероятным упорством и врожденным способностями.
Примечателен и тот факт, что при внушительном весе в 120 кг, для тяжелой весовой категории Медведь был отнюдь не большим: напротив, соперники Александра часто превосходили его в весе. Так, самым известным поединком для советского спортсмена стало противостояние с американцем Крисом Тейлором на Олимпиаде 1972 года. В народе эту битву окрестили «Медведь против мамонта», ведь вес американского атлета составлял (просто вдумайтесь в эти цифры) 212 кг! И Александр, несмотря на это, одержал верх. Звучит как отличный финал для спортивного блокбастера.
Для вольной борьбы Александр Медведь – фигура не менее знаковая, чем Александр Карелин для греко-римской. Однако история второго уже удостаивалась освещения в кино («Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»), в то время как Александр Медведь пока остается без собственной картины. Надеемся, что эта несправедливость вскоре будет исправлена.
Федор Емельяненко
Легендарный российский спортсмен еще не завершил карьеру, однако уже сейчас можно смело сказать – перед нами один из величайших бойцов MMA, стоявший у истоков этого молодого вида спорта и внесший огромный вклад в его популярность. «Последний Император» (прозвище, которое Федору дали в Японии) долгое время был непобежденным спортсменом, создавшим вокруг себя ауру настоящей, почти что мифической неуязвимости. В период 2003 по 2010 все авторитетные СМИ, освещавшие ММА признавали Емельяненко лучшим бойцом тяжелой весовой категории. Можно без преувеличения сказать, что на протяжении двухтысячных именно Федор являлся символом этого спорта. Что интересно, популярность Федора не только не ограничивается Россией и странами СНГ, но и в некоторых азиатских странах достигает абсолютного пика. К примеру, в Японии, где Федор долгое время выступал, он до сих пор является самым популярным и обожаемым бойцом.
Лидия Скобликова
фото: wikiwand.com // Лидия Скобликова
Лидия Скобликова по прозвищу «Уральская молния» – единственная шестикратная Олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, а также абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1964 года, что также является уникальным достижением. Впоследствии она смогла повторить собственный успех, став абсолютной чемпионкой мира в Японии (выиграла все четыре дистанции), чем в очередной раз доказала абсолютную универсальность в своей дисциплине. С юных лет она увлекалась спортом, причем не каким-то одним, а спортом в целом – как явлением. Она играла в волейбол, каталась на лыжах и коньках – и до юношеского возраста подавала большие надежды во всех трех направлениях. Однако усидеть на двух (трех) стульях в профессиональном спорте вряд ли возможно, и Лидии пришлось выбирать. Из-за любви к скорости она отдала предпочтение конькобежному спорту, и дальнейшая судьба Скобликовой показала, что выбор оказался абсолютно верным. За выдающиеся спортивные достижения, выражающиеся в бесчисленном количестве мировых рекордов и медалей, Лидия Павловна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.
Лариса Латынина
Латынина ни много ни мало была самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр! До тех пор, пока ее рекорд в 2012 году не побил выдающийся американский пловец Майкл Фелпс. Однако времена меняются, рекорды обновляются, а великие имена остаются. Латынина стала мастеров спорта уже в 15 лет: начинала она с бальных танцев, а в пятом классе из-за закрытия секции сменила их на художественную гимнастику. В течении последующих десяти лет талантливая гимнастка занимала первые места практически во всех соревнованиях, где принимала участие. Однако ее вклад в развитие спорта в Советском Союзе не ограничивается прямым участием: после завершения спортивной карьеры в 1966-м, Латынина в течение десяти лет являлась старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, и под ее руководством советским спортсменкам трижды удавалось завоевать золотые медали Олимпийских игр. Девятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы – титулы и регалии Ларисы Латыниной можно перечислять довольно долго, однако увековечить их в полнометражном фильме было бы куда целесообразнее. История о том, как легендарная спортсменка, завершив карьеру, становится выдающимся тренером и передает бесценный опыт новому поколению чемпионов, могла бы стать неплохой основой для спортивной драмы.
Александр Тихонов
Лучший биатлонист XX века, 11-кратный чемпион мира и четырехкратный олимпийский чемпион лыжами увлекся еще в раннем детстве. Страсть к спорту не позволяла Александру бросить любимое дело даже во время работы на металлургическом заводе. Отпахав смену, морозными зимними вечерами Тихонов брал лыжи и шел кататься во тьме безлюдного ночного городского парка. Когда Александру поступило предложение обучаться в Новосибирском техникуме физической культуры и представлять учебное заведения на соревнованиях, он без раздумья согласился. Отслужив впоследствии в армии, Тихонов принял участие в спартакиаде народов Советского Союза, где одержал две победы. Это был его первый, но далеко не последний триумф в профессиональном спорте. А последний случился на Олимпиаде 1980-го, проходившей в Лэйк-Плэсиде. На торжественном открытии Тихонов был удостоен чести нести знамя олимпийской сборной СССР как самый выдающийся спортсмен страны. Во время самих соревнований участие Тихонова было под вопросом из-за простуды, неожиданно подкосившей чемпиона, однако, настояв на своем, он все же принял участие в командной эстафете, закончив свой этап на первой позиции. Партнеры по сборной не подвели, и Александр получил четвертую золотую медаль Олимпийских игр, после чего триумфально завершил карьеру. Какой случай, если не этот является идеальным олицетворяем выражения «уйти красиво»?
Почему люди любят спорт? Зачем, заполонив стотысячную арену, болельщики рвут глотки, поддерживая любимую команду, и почему расстраиваются, если она вдруг проигрывает? Ответ частично содержится в самом вопросе: мы любим спорт за те эмоции, которые он способен подарить. Не только рядовому фанату или любителю спорта, но и самому атлету, выходящему на ревущий стадион в надежде вписать свое имя в историю.
Однако любой спортсмен соревнуется не только с прямыми конкурентами. Львиная доля борьбы скрыта от посторонних глаз и происходит ежедневно, ежечасно. Речь о постоянном противоборстве с собственной природой, характером. Чтобы преодолевать внешние препятствия, нужно для начала избавиться от внутренних. Каждодневную победу над собой можно сравнить с триумфом добра над злом, достоинств над недостатками, лучшей версии себя над худшей.