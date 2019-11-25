«Простой карандаш» для наших читателей

28 ноября
в московском киноцентре «Октябрь»
и 3 декабря
на студии «Лендок»
Санкт-Петербурга состоятся премьерные показы и обсуждение
фильма Натальи Назаровой
«Простой карандаш
».
Картина рассказывает об учительнице рисования Антонине, которая приезжает в глубинку, чтобы быть ближе к мужу, отбывающему срок в местной колонии. Устроившись школьной учительницей рисования, она узнает, что жителей держит в страхе местный хулиган Миша Пономарев. Его старший брат - опасный преступник, который отбывает срок и в ближайшее время должен выйти на Жители поселка живут в страхе, но делают вид, что их жизнь такая, какой и должна быть, стараясь не высовываться, чтобы не нарваться на неприятности. Антонина принимает решение в одиночку противостоять хулиганам. И главным ее оружием становятся простой карандаш и доброе сердце.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на оба показа! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Москва» (если вы москвич) или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 27 ноября
и получат по два билета на сеанс в своём городе! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Билеты на премьеру доступны на сайте КАРО
.
«Простой карандаш
» в прокате с 5 декабря.