«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на вашей книжной полке

28 ноября
в прокат выходит биографический фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты
», посвящённый легендарному вратарю советского футбола.
Кино-Театр.Ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш двух одноимённых книг, написанных на основе сценария картины! Мы хотим подарить их тем, кто действительно увлечён историей футбола, поэтому просим выполнить три условия:
— сделать репост конкурса в любой соцсети
— ответить на два вопроса:
1. Какое прозвище было у Льва Яшина?
2. Почему вы хотите посмотреть кино и прочитать книгу «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»?
— ответы с темой «Яшин» присылайте на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем и объявлены 5 декабря
! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём писем, желаем удачи!