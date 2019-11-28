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«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на вашей книжной полке

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28 ноября 2019
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на вашей книжной полке


28 ноября в прокат выходит биографический фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», посвящённый легендарному вратарю советского футбола.

Кино-Театр.Ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш двух одноимённых книг, написанных на основе сценария картины! Мы хотим подарить их тем, кто действительно увлечён историей футбола, поэтому просим выполнить три условия:

— сделать репост конкурса в любой соцсети
— ответить на два вопроса:

1. Какое прозвище было у Льва Яшина?
2. Почему вы хотите посмотреть кино и прочитать книгу «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»?

— ответы с темой «Яшин» присылайте на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем и объявлены 5 декабря! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём писем, желаем удачи!

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фильмы
Лев Яшин. Вратарь моей мечты

фотографии >>
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на вашей книжной полке фотографии
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на вашей книжной полке фотографии
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