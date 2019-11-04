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Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье

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4 ноября 2019
7 ноября на экраны выходит фильм «Успех», в котором мама (Юлия Снигирь) бросает дочку, потому что следует за своей мечтой. Дочь (юная Мария Лобанова) остается с отцом Артемом (Роман Курцын), считающим свою бывшую жену похожей на Пи Джей Харви. Вместе они были группой «Гордые» – недолго, до детского утренника. На нем мама разбила гитару об стену и завалила колонки. Прямо там, на утреннике. А потом мама ушла, оставив девочку и мужа. Как вообще складываются отношения отцов и дочерей в российском кино? Пять примеров в нашей подборке.

1. «Успех»: «А папа просто ее любил»

Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье
фото: Кадр из фильма «Успех»

Забавно, что тинейджер Мария Лобанова (маленькая актриса) еще год назад играла не очень большую роль в фильме «Папа, сдохни!». Папе из фильма Павла Руминова «Успех» тоже не позавидуешь: мужчина, музыкант, рокер растит девочку трудного возраста без убежавшей куда-то матери. Он шабашит как может. Ему задерживают зарплату по три месяца. Он не может оплатить день рождения дочки. И однажды предлагают ему, почти двойнику Кобейна (чем мужчина явно гордится, Курт в квартире на каждом плакате), корпоратив. А на нем спеть, как синий туман похож на обман. А потом кто-то пьяный в зале хочет услышать песню Николаева «Выпьем за любовь». Но папа вообще не в теме. Он такую музыку сразу выключал. Однако милая детка прибежала на сцену, вся в стразиках на лице, и спела. И стала звездой после интернет-просмотров. Это помогло решить финансовые проблемы в семье и создало новые. Конфликт: творчество или бабло? И плачущая мама в анамнезе. Но «папа просто ее (маму) любил», – говорит детский голос. Это многое объясняет, а потом начинаются туры по стране. С папой и девочкой. Без мамы, которая винит ребенка в окончании своей как бы карьеры.
Читайте о том, как прошла премьера фильма «Успех»


2. «Американская дочь»: Машков против Шукшиной

Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье
фото: Кадр из фильма «Американская дочь»

Фильм Карена Шахназарова в 1995 году был почти манифестом женщин, уезжающих за границу с детьми. Актриса Мария Шукшина сыграла абсолютную стерву, лишившую отца возможности общаться с дочерью. Женщина искала лучшей жизни, обеспеченной и спокойной. Но не поняла, что однажды это станет фикцией, а девочка и папа при встрече будут плохо понимать друг друга в том числе и из-за языкового барьера. А потом крошка спасает отца-Машкова на вертолете и хочет полететь к далекой русской бабушке.
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3. «Папины дочки»: Пуговка станет доктором?

Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье
фото: Кадр из сериала «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» вышел на экран по чужому сценарию. Этот ситком появился в США в 1994. Папа там был владельцем дома мод, мама бросила его, убежав с партнером. Девочек там было три, а сериал быстро закрыли. В России девочек было пять, и сериал просуществовал двадцать сезонов. Убежавшая к хоккеисту Нонна Гришаева, оставшийся с детьми Андрей Леонов и девочки то в розовых кофточках, то в готических нарядах находили публику повсюду. Сериал получил множество премий «ТЭФИ» и даже народные премии Украины. В нашей истории папа стал психотерапевт, но каждая дочь в этой семье нуждается в психотерапии по определению. Однако из этой странной ячейки общества вышли такие востребованные ныне актрисы, как Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и Елизавета Арзамасова. Что касается самой прикольной девочки – «Пуговки», то маленькая когда-то Екатерина Старшова в этом году поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. Между прочим, она еще и профессионально занималась фигурным катанием, а в 2016 году принимала участие в шоу «Танцы со звездами».
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4. «Два билета домой»: Девочка нашла отца

Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье
фото: Кадр из фильма «Два билета домой»

Фильм Дмитриева Месхиева появился в 2018 году с Сергеем Гармашом не только в главной роли, но в том числе и продюсерской. Девочка-дочь (Мария Скуратова) выходит из детдома и выясняет, что папа сидел в тюрьме. Девочка уже взрослая и хочет стать стюардессой. Она западает не на того парня, авантюриста, и попадает в переделку, где может помочь только отец, которому она хотела отомстить за все детдомовское прошлое. В детстве она думала, что отец погиб много лет назад, но Сергей Гармаш так просто не сдается.


5. «Дочь баяниста»: Мерзликин на пожаре или антиуспех

Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье
фото: Кадр из фильма «Дочь баяниста»

Снят фильм еще в 2012 году, и Андрей Мерзликин действительно играет в нем баяниста. В новинках это кино числится только в 2019 году, так что Анна Потебня, играющая в картине дочь, уже давно успела вырасти. Сюжет: папа Мерзликин был готов поехать в филармонию, но опоздал на автобус, так что он остался на вокзале. А дочь и мужа своего деревенского мама бросила, чтобы поехать на Сицилию к Джорджио, брюнету с голубыми глазами. Но папа остается с дочкой: интересная тенденция, не находите? Им негде жить, они побираются в переходах, девочка что-то пляшет под баян. Потом папа с дочкой и баяном попадаются уже под колеса машины бизнес-леди, которая не такая, как все, потому что работает в офисе. Фильм получился слезливый, успех кино – сомнительным, но папы и дочки находят свое счастье – что в стразах, что под баян.
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Смотрите фильм «Успех» с 7 ноября.


Полина Чурикова
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фильмы
Американская дочьДва билета домойДочь баянистаПапа, сдохниПапины дочкиУспех

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Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье фотографии
Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье фотографии
Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье фотографии
Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье фотографии
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