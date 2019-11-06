Сиквел «Холодного сердца», «Аббатство Даунтон» и ещё 13 фильмов ноября

Продолжение легендарного «Сияния» Стивена Кинга за авторством Майка Флэнегана. Выросший Дэнни (Юэн Макгрегор) всё ещё с содроганием вспоминает о леденящих ужасах отеля «Оверлук» и ищет избавление от детских травм на дне бутылки. Однако встреча с девочкой Аброй, так же излучающей «сияние», заставляет героя начать борьбу не только с собственными демонами, но и с членами «Истинного узла» – группой вампиров с Розой Шляпницей (Ребекка Фергюсон) во главе, питающихся силами одарённых детей.
Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон в биографической картине Джеймса Мэнголда превратятся в британского гонщика Кена Майлза и американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби, бросившим вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.
Фильм Андрея Кончаловского о жизни художника Микеланджело, о его работе над фресками Сикстинской капеллы и скульптурой Давида. Байопиком создатели картины просят «Грех» не называть, так как лента задумана как видение скульптора. Главную роль играет итальянский актёр Альберто Тестоне.
Деми Мур в чёрной комедии Патрика Брайса воплотила Люси – главу крупнейшей корпорации Америки по производству съедобной посуды, которой плевать на своих сотрудников, людей вообще и экологию. Она должна доказать свой статус настоящего корпоративного хищника, оказавшись запертой в пещере вместе с сотрудниками.
Александр Лунгин создал криминальную ленту о влюблённых в поэзию молодых инкассаторах (Александр Кузнецов, Алексей Филимонов) из города Железнодорожный, которые отважились на ограбление банка. На 30-м «Кинотавре» картину отметили призами за режиссуру и лучшую мужскую главную роль, сыгранную Кузнецовым.
По сюжету сиквела популярного диснеевского мультфильма Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведёт их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. За постановку отвечают Крис Бак и Дженнифер Ли. Must see.