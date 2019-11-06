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Сиквел «Холодного сердца», «Аббатство Даунтон» и ещё 13 фильмов ноября

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6 ноября 2019
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел «Холодного сердца», «Аббатство Даунтон» и ещё 13 фильмов ноября
фото: кадр из мультфильма «Холодное сердце-2»



«Доктор Сон» / Doctor Sleep



Продолжение легендарного «Сияния» Стивена Кинга за авторством Майка Флэнегана. Выросший Дэнни (Юэн Макгрегор) всё ещё с содроганием вспоминает о леденящих ужасах отеля «Оверлук» и ищет избавление от детских травм на дне бутылки. Однако встреча с девочкой Аброй, так же излучающей «сияние», заставляет героя начать борьбу не только с собственными демонами, но и с членами «Истинного узла» – группой вампиров с Розой Шляпницей (Ребекка Фергюсон) во главе, питающихся силами одарённых детей.

Выход в прокат: 7 ноября



«Огни большого города» / City Lights



Этим шедевром стартует ретроспективная серия показов компании «Иноекино», организованная в честь 130-летия великого Чарли Чаплина. На большом экране в течение ноября также можно будет увидеть «Малыша», «Новые времена» и «Великого диктатора».

Выход в прокат: 7 ноября



«Успех»



Лирическая комедия Павла Руминова с Романом Курцыным, Юлией Снигирь, Марией Лобановой, Алексеем Чадовым, Николаем Шрайбером и Риной Гришиной расскажет о пути к успеху и славе рок-звёзд. В фильме звучат каверы на хиты 90-х и оригинальные рок-треки дуэта Снигирь и Курцына.

Выход в прокат: 7 ноября



«Ford против Ferrari» / Ford v. Ferrari



Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон в биографической картине Джеймса Мэнголда превратятся в британского гонщика Кена Майлза и американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби, бросившим вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

Выход в прокат: 14 ноября



«Ангелы Чарли» / Charlie's Angels



Второй по счёту ремейк популярного сериала 70-х, на чьём счету уже есть киноверсия нулевых с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. На смену им пришли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, а режиссёром выступила Элизабет Бэнкс.

Выход в прокат: 14 ноября



«Грех» / Il Peccato



Фильм Андрея Кончаловского о жизни художника Микеланджело, о его работе над фресками Сикстинской капеллы и скульптурой Давида. Байопиком создатели картины просят «Грех» не называть, так как лента задумана как видение скульптора. Главную роль играет итальянский актёр Альберто Тестоне.

Выход в прокат: 14 ноября



«Мидуэй» / Midway



Историческая военная драма Роланда Эммериха о подвиге офицеров и простых солдат в Битве за Мидуэй, крупнейшем морском сражении между флотом США и Объединенным флотом Японии, которое стало поворотным моментом на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. В актёрском составе – Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Люк Эванс, Аарон Экхарт, Деннис Куэйд и Вуди Харрельсон.

Выход в прокат: 14 ноября



«Мой друг Иван Лапшин»



Синематека «Искусства кино» совместно с «Ленфильмом» выпускают в повторный прокат отреставрированную версию выдающейся картины Алексея Германа с Андреем Болтневым, Ниной Руслановой и Андреем Мироновым. В особом представлении фильм не нуждается, его просто нужно смотреть.

Выход в прокат: 14 ноября



«Аббатство Даунтон» / Downton Abbey



Полнометражное продолжение популярного британского сериала Джулиана Феллоуза о жизни семьи английских аристократов Кроули и их слуг в роскошном особняке эдвардианской эпохи на рубеже XX века. Актёрская команда состоит из Таппенс Мидлтон, Мишель Докери, Мэгги Смит и Элизабет Макговерн, а поставил ленту режиссёр оригинального шоу Майкл Энглер.

Выход в прокат: 21 ноября



«Аванпост»



Фантастический триллер Егора Баранова по сценарию Ильи Куликова, в котором герои (Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Елена Лядова, Филипп Авдеев) сразятся с невиданным врагом в постапокалиптической России.

Выход в прокат: 21 ноября



«Корпоративные животные» / Corporate Animals



Деми Мур в чёрной комедии Патрика Брайса воплотила Люси – главу крупнейшей корпорации Америки по производству съедобной посуды, которой плевать на своих сотрудников, людей вообще и экологию. Она должна доказать свой статус настоящего корпоративного хищника, оказавшись запертой в пещере вместе с сотрудниками.

Выход в прокат: 21 ноября



«Большая поэзия»



Александр Лунгин создал криминальную ленту о влюблённых в поэзию молодых инкассаторах (Александр Кузнецов, Алексей Филимонов) из города Железнодорожный, которые отважились на ограбление банка. На 30-м «Кинотавре» картину отметили призами за режиссуру и лучшую мужскую главную роль, сыгранную Кузнецовым.

Выход в прокат: 28 ноября



«Достать ножи» / Knives Out



Детективный капустник Райана Джонсона может похвастаться впечатляющим кастингом: Крис Эванс, Кэтрин Лангфорд, Тони Коллетт, Джейми Ли Кёртис и Джейден Мартелл. Все они играют семью автора криминальных романов Харлана Тромби (Кристофер Пламмер), чью смерть начинает расследовать детектив Бенуа Блуа (Дэниел Крэйг). Зрителей ожидает чистой воды пародия на романы Агаты Кристи с высмеиванием всевозможных клише.

Выход в прокат: 28 ноября



«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»



Многострадальный долгострой продюсера Олега Капанца и режиссёра Василия Чигинского, наконец-то, доберётся до большого экрана. В качестве великого футболиста предстанут два актёра: Александру Фокину достался образ молодого Яшина, а Александр Ермаков станет постаревшим вратарём. Женой легенды побудут Юлия Хлынина и Галина Беляева.

Выход в прокат: 28 ноября



«Холодное сердце-2» / Frozen-2



По сюжету сиквела популярного диснеевского мультфильма Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведёт их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. За постановку отвечают Крис Бак и Дженнифер Ли. Must see.

Выход в прокат: 28 ноября




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Макс Милиан
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