Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Доктор Сон» начинает пугать зрителей

6 ноября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ноябрь 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Конкурсы >>
6 ноября 2019
7 ноября в российский прокат выходит экранизация книги Стивена Кинга «Доктор Сон» – продолжения культового романа «Сияние». События фильма рассказывают о судьбе Дэнни Торранса – того самого мальчишки на трехколесном велосипеде из «Сияния» Стэнли Кубрика – спустя 40 лет. Режиссер картины – Майк Флэнеган, а главные роли в ней сыграли Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон.


Специально к выходу фильма с 6 по 12 ноября Кино-Театр.ру и Издательство АСТ запускают розыгрыш 4 экземпляров романа «Доктор Сон»! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Доктор Сон» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички.
Победители будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 12 ноября. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях, призы отправляются только по России.

Желаем удачи!

«Доктор Сон» начинает пугать зрителей
версия для печати
персоны
Стивен КингСтэнли КубрикЮэн МакгрегорРебекка ФергюсонМайк Флэнеган
фильмы
Доктор СонСияние

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Пётр Смидович
5 ноября скончался актёр Пётр Смидович.
Виталий Жигалин
5 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Жигалин.
Раиса Мухамедьярова
5 ноября ушла из жизни актриса Раиса Мухамедьярова.
Виктор Бубенков
4 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Бубенков.
Татьяна Надеждина
2 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Надеждина.
Александр Миронов
1 ноября ушёл из жизни актёр Александр Миронов.

День рождения >>

Дмитрий Бозин
Зоя Буряк
Анатолий Васильев (II)
Агния Елекоева
Михаил Жонин
Александр Носик
Юрий Смирнов
Андрей Филиппак
Александр Шворин
Мишель Буке
Брэд Дэвис
Тэнди Ньютон
Леонард Петрашак
Эмма Стоун
Салли Филд
Итан Хоук
все родившиеся 6 ноября >>

Афиша кино >>

Jesus Is King: Фильм Канье Уэста
музыкальный фильм
США, 2019
Огни большого города
комедия, мелодрама, трагикомедия
США, 1930
Во всё тяжкое
комедия, трагикомедия
США, 2018
Райские холмы
драма, мелодрама, фэнтези
Испания, 2019
The Yard. Большая волна
приключения, спортивный фильм
Россия, 2016
В погоне за ветром
биография, драма, спортивный фильм, фильм о животных
Австралия, 2019
Девятая
нуар (черный фильм), приключения, триллер
Россия, 2018
Доктор Сон
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен