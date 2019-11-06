«Доктор Сон» начинает пугать зрителей

7 ноября
в российский прокат выходит экранизация книги Стивена Кинга
«Доктор Сон
» – продолжения культового романа «Сияние
». События фильма рассказывают о судьбе Дэнни Торранса – того самого мальчишки на трехколесном велосипеде из «Сияния
» Стэнли Кубрика
– спустя 40 лет. Режиссер картины – Майк Флэнеган
, а главные роли в ней сыграли Юэн МакГрегор
и Ребекка Фергюсон
.
Специально к выходу фильма с 6 по 12 ноября Кино-Театр.ру
и Издательство АСТ
запускают розыгрыш 4 экземпляров романа «Доктор Сон»! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Доктор Сон» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички
.
Победители будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 12 ноября
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях, призы отправляются только по России.
Желаем удачи!