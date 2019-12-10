Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей

Кино-Театр.Ру
и компания BQ
начинают розыгрыш двух смартфонов BQ Aurora SE
для наших читателей!
BQ Aurora SE
– смартфон оснащен флагманским высокотехнологичным процессором MediaTek Helio P60, который обеспечивает повышенную производительность, высокую энергоэффективность и увеличение время работы аккумулятора. Это самый быстрый смартфон в своем сегменте!
Модель оснащена 6-дюймовым экраном в элегантном корпусе со стеклянной задней панелью. Камеры - основная 13 МП и фронтальная 8 МП позволяют делать хорошие фотографии даже в местах с плохим освещением. Aurora SE
имеет 2 разъема для SIM-карт и дополнительный слот для карты памяти до 256 ГБ.
Объем оперативной памяти 3 ГБ, встроенной – 32 ГБ. Этого объема достаточно для использования самых ресурсозатратных приложений. Батарея емкостью 3000 мАч обеспечит бесперебойное функционирование смартфона на протяжении суток.
Для участия в конкурсе вам нужно:
— сделать его репост в любой соцсети;
— прислать письмо с темой «Смартфон» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
.
Два победителя будут выбраны из полученных писем и объявлены 20 декабря
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Ждём ваши письма, желаем удачи!