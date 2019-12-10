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Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей

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10 декабря 2019
Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей

Кино-Театр.Ру и компания BQ начинают розыгрыш двух смартфонов BQ Aurora SE для наших читателей!

BQ Aurora SE – смартфон оснащен флагманским высокотехнологичным процессором MediaTek Helio P60, который обеспечивает повышенную производительность, высокую энергоэффективность и увеличение время работы аккумулятора. Это самый быстрый смартфон в своем сегменте!
Модель оснащена 6-дюймовым экраном в элегантном корпусе со стеклянной задней панелью. Камеры - основная 13 МП и фронтальная 8 МП позволяют делать хорошие фотографии даже в местах с плохим освещением. Aurora SE имеет 2 разъема для SIM-карт и дополнительный слот для карты памяти до 256 ГБ.
Объем оперативной памяти 3 ГБ, встроенной – 32 ГБ. Этого объема достаточно для использования самых ресурсозатратных приложений. Батарея емкостью 3000 мАч обеспечит бесперебойное функционирование смартфона на протяжении суток.

Для участия в конкурсе вам нужно:

— сделать его репост в любой соцсети;
— прислать письмо с темой «Смартфон» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички.

Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей

Два победителя будут выбраны из полученных писем и объявлены 20 декабря. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Ждём ваши письма, желаем удачи!
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Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей фотографии
Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей фотографии
Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей фотографии
Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей фотографии
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