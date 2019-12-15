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Украинское кино: от Канн до Венеции

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15 декабря 2019
Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате

«Гуцулка Ксеня»

Фестивальные успехи

Год для украинского кино по-настоящему начался в мае, когда фильм молодого украинского режиссера Наримана Алиева «Домой» показали на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд». Алиев - 26-летний крымскотатарский режиссер, до этого представлявший короткометражку «Без тебя» на Берлинале. «Домой» - это его полнометражный дебют.

«Домой»

Действие фильма начинается в Киеве. Назим погиб на войне. Его отец Мустафа, верующий мусульманин, приезжает за телом Назима, которого хочет похоронить в Крыму. Он настаивает на том, что поехать с ним должен младший сын Алим. Так начинается путешествие отца и сына на юг, в течение которого случится много неприятностей, но благодаря которому они начнут лучше понимать друг друга. В Каннах картину приняли очень тепло, но настоящий триумф ждал Алиева в Одессе, где фильм получил гран-при. При создании картины Нариман вдохновлялся работами Нури Бильге Джейлайна и Терренса Малика, а также картиной «Возвращение» Андрея Звягинцева, с которым у его фильма много общего. Несмотря на то, что события в «Домой» - это эхо войны, фильм не превращается в тупую патриотическую агитку и вообще всячески избегает политических комментариев. В центре сюжета - безутешный отец (Ахтем Сейтаблаев), которому приходится давать взятки в морге, чтобы забрать тело сына, и его сын Алим (Ремзи Белялов), который из растерянного подростка превращается в настоящего мужчину.

Второй настоящей победой украинского кино был приз, полученный в Карловых Варах, за фильм «Мои мысли тихие» Антонио Лукича. Это также полнометражный дебют, его режиссеру тоже 26 лет, и он также получил приз зрительских симпатий в национальном конкурсе на Одесском кинофестивале, приз FIPRESSI, приз за лучшую женскую роль (Ирма Витовская) и специальное упоминание за актерскую игру (Андрей Лидаговский). Это интеллектуальная инди-комедия о молодом звукорежиссере Вадиме, которому канадская фирма заказала записать звуки украинских животных. Вадим вместе со своей мамой, с которой давно не виделся, едет в Закарпатье и выполняет там заказ.

«Мои мысли тихие»

Череду побед украинского кино продолжил фильм-антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида», который получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты». События в картине развиваются в 2025 году на Донбассе, который вернулся в состав Украины. В Госкино при этом отметили: «Это фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении». Интересно то, что режиссер Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В «Атлантиде» снялись волонтеры и военные, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Прокат

Однако, украинское кино по-прежнему не окупается в прокате, хотя и показывает неплохие цифры. Если вспомнить о недавних примерах, то успехом можно считать картину «Захар Беркут» Ахтема Сейтаблаева и Джона Винна. В ее создании участвовала американская студия Cinema Day, которая привлекла на роли многих голливудских актеров, в том числе Роберта Патрика на роль Захара. Стартовала лента с 9,643 млн грн ($389 тыс.), что является лучшим стартовым результатом среди украинских проектов в этом году. На вторую строчку по этому показателю опустились «Свингеры 2», которые собрали 6,065 млн грн.

«Захар Беркут»

Что касается проката за все время, то экранизация повести Ивана Франко показала четвертый результат в истории украинского кино. Всего же за месяц проката «Захар Беркут» собрал более 35 млн грн. При этом ожидается, что в конце года его обгонит «Безумная свадьба 2», премьера которой состоится 25 декабря.

Есть и такая категория фильмов, которые настолько провальные, что о них не отчитываются публично. Например, картина «Сказка про деньги». Она была снята на киностудии Довженко целиком и полностью за государственный счет. Однако в итоге никто не сообщил о сумме сборов фильма.

«Запрещенный»

Какие еще украинские фильмы были в украинском прокате в этом году? Фильм «Запрещенный», о судьбе Василия Стуса – репрессированного украинского поэта и диссидента. Год назад вокруг ленты разгорелся скандал, ведь из сценария убрали сцену с участием тогдашнего адвоката Стуса – Виктора Медведчука. Фильм раскритиковали украинские кинокритики за то, что Стус показан в картине однобоко и шаблонно.

Выходят в Украине и мюзиклы. Например, фильм Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня», в основу которого положена популярная оперетта Ярослава Барнича. Сюжет фильма развивается в Закарпатье, в Ворохте, куда в конце 30-х годов двадцатого века приезжают украинские эмигранты из Америки. Они ищут в Карпатах невесту для молодого человека.

«Круты.1918»

Картина «Круты 1918» вызвала большой интерес среди украинцев. Режиссер фильма Алексей Шапарев утверждает, что его фильм прежде всего о любви. Экшн снят по реальной истории боя на железнодорожной станции «Круты» зимой 1918 года между силами УНР (среди которых были киевские студенты и гимназисты) и большевиками. Бой под Крутами оброс многими мифами, из которых многие не развенчаны до сих пор.

Цифры и планы

В 2019 году финансирование Госкино по бюджетной программе «Государственная поддержка кинематографии» составило 505 млн грн (годом ранее — 505,7 млн грн): из них 479,9 млн грн ушло на производство фильмов, и еще 20 млн — на промоцию украинского кино. Почему же при такой хорошей государственной поддержке фильмы в прокате не окупаются? Причина тому – малое количество кинотеатров. В стране работает 400-500 кинозалов в 170 кинотеатрах. Это очень мало для Украины. Если брать цифры по постсоветским странам, то меньше кинотеатров только в Грузии.

С приходом к власти нового президента и правительства ожидается, что государственное финансирование украинского кино сократится вдвое. Усугубляет ситуацию и тот факт, что прежний глава Госкино Филип Ильенко ушел со своего поста еще летом, а на его место до сих пор никого не назначили. Поэтому многие проекты, которые планировались на 2020 год, сейчас находятся под сомнением. Если в 2018-2019 годах в украинский прокат выходило более тридцати украинских фильмов, то в новом году ожидается не больше восьми. Точно известно, что после нового года в прокат выйдет картина «Віддана» по роману «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма, снятого Кристиной Сиволап, начинаются в Станиславе (сейчас Ивано-Франковск) во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девушек – родную дочь Аделю и дочь домашних рабочих Стефанию. Доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка.

«Віддана»

Также запланирован выход в прокат в будущем году картины «Предчувствие» Вячеслава Криштофовича. По сюжету, размеренную жизнь провинциального приморского городка N нарушает локальный скандал, который разворачивается вокруг мужчины, который ушел из жизни. О месте его захоронения знают лишь жена и друг, но они категорически отказываются сообщить об этом другим. Таким якобы было завещание покойного чудака, влюбленного в море. Каждый из героев ищет ответы на собственные вопросы, кругом разлито ощущение тревоги. Фильм снимался в Одессе и Черноморске при поддержке Словацкого аудиовизуального фонда.

Кроме того, дебютирует в полнометражном кино режиссер Алексей Тараненко с фильмом «Я работаю на кладбище». По синопсису, главный герой, Александр, в прошлом архитектор, сейчас работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников. Каждый день к нему приходят новые люди для заказа памятников близким. Случаются жизненные ситуации, иногда - грустные, иногда - комичные. Но в жизни главного героя есть тайна, которая не дает ему стать счастливым человеком.

«Гуцулка Ксеня»

Наталия Серебрякова
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персоны
Нариман Алиев (II)Валентин ВасяновичИрма ВитовскаяЕлена ДемьяненкоАндрей ЗвягинцевВячеслав КриштофовичТерренс МаликРоберт ПатрикАхтем СеитаблаевКристина СиволапАлексей Шапарев
фильмы
ВозвращениеГуцулка КсеняДомойКруты. 1918Птица душиСказка про деньги

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«Захар Беркут»
«Захар Беркут»
«Гуцулка Ксеня»
«Гуцулка Ксеня»
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