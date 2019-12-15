Украинское кино: от Канн до Венеции

Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате
Фестивальные успехи
Год для украинского кино по-настоящему начался в мае, когда фильм молодого украинского режиссера Наримана Алиева
«Домой
» показали на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд». Алиев - 26-летний крымскотатарский режиссер, до этого представлявший короткометражку «Без тебя» на Берлинале. «Домой» - это его полнометражный дебют.
Действие фильма начинается в Киеве. Назим погиб на войне. Его отец Мустафа, верующий мусульманин, приезжает за телом Назима, которого хочет похоронить в Крыму. Он настаивает на том, что поехать с ним должен младший сын Алим. Так начинается путешествие отца и сына на юг, в течение которого случится много неприятностей, но благодаря которому они начнут лучше понимать друг друга. В Каннах картину приняли очень тепло, но настоящий триумф ждал Алиева в Одессе, где фильм получил гран-при. При создании картины Нариман вдохновлялся работами Нури Бильге Джейлайна
и Терренса Малика
, а также картиной «Возвращение
» Андрея Звягинцева
, с которым у его фильма много общего. Несмотря на то, что события в «Домой» - это эхо войны, фильм не превращается в тупую патриотическую агитку и вообще всячески избегает политических комментариев. В центре сюжета - безутешный отец (Ахтем Сейтаблаев
), которому приходится давать взятки в морге, чтобы забрать тело сына, и его сын Алим (Ремзи Белялов
), который из растерянного подростка превращается в настоящего мужчину.
Второй настоящей победой украинского кино был приз, полученный в Карловых Варах, за фильм «Мои мысли тихие» Антонио Лукича
. Это также полнометражный дебют, его режиссеру тоже 26 лет, и он также получил приз зрительских симпатий в национальном конкурсе на Одесском кинофестивале, приз FIPRESSI, приз за лучшую женскую роль (Ирма Витовская
) и специальное упоминание за актерскую игру (Андрей Лидаговский
). Это интеллектуальная инди-комедия о молодом звукорежиссере Вадиме, которому канадская фирма заказала записать звуки украинских животных. Вадим вместе со своей мамой, с которой давно не виделся, едет в Закарпатье и выполняет там заказ.
Череду побед украинского кино продолжил фильм-антиутопия Валентина Васяновича
«Атлантида
», который получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты». События в картине развиваются в 2025 году на Донбассе, который вернулся в состав Украины. В Госкино при этом отметили: «Это фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении». Интересно то, что режиссер Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В «Атлантиде» снялись волонтеры и военные, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.
Прокат
Однако, украинское кино по-прежнему не окупается в прокате, хотя и показывает неплохие цифры. Если вспомнить о недавних примерах, то успехом можно считать картину «Захар Беркут
» Ахтема Сейтаблаева
и Джона Винна
. В ее создании участвовала американская студия Cinema Day, которая привлекла на роли многих голливудских актеров, в том числе Роберта Патрика
на роль Захара. Стартовала лента с 9,643 млн грн ($389 тыс.), что является лучшим стартовым результатом среди украинских проектов в этом году. На вторую строчку по этому показателю опустились «Свингеры 2»
, которые собрали 6,065 млн грн.
Что касается проката за все время, то экранизация повести Ивана Франко показала четвертый результат в истории украинского кино. Всего же за месяц проката «Захар Беркут» собрал более 35 млн грн. При этом ожидается, что в конце года его обгонит «Безумная свадьба 2»
, премьера которой состоится 25 декабря.
Есть и такая категория фильмов, которые настолько провальные, что о них не отчитываются публично. Например, картина «Сказка про деньги
». Она была снята на киностудии Довженко целиком и полностью за государственный счет. Однако в итоге никто не сообщил о сумме сборов фильма.
Какие еще украинские фильмы были в украинском прокате в этом году? Фильм «Запрещенный
», о судьбе Василия Стуса – репрессированного украинского поэта и диссидента. Год назад вокруг ленты разгорелся скандал, ведь из сценария убрали сцену с участием тогдашнего адвоката Стуса – Виктора Медведчука. Фильм раскритиковали украинские кинокритики за то, что Стус показан в картине однобоко и шаблонно.
Выходят в Украине и мюзиклы. Например, фильм Елены Демьяненко
«Гуцулка Ксеня»
, в основу которого положена популярная оперетта Ярослава Барнича. Сюжет фильма развивается в Закарпатье, в Ворохте, куда в конце 30-х годов двадцатого века приезжают украинские эмигранты из Америки. Они ищут в Карпатах невесту для молодого человека.
Картина «Круты 1918
» вызвала большой интерес среди украинцев. Режиссер фильма Алексей Шапарев
утверждает, что его фильм прежде всего о любви. Экшн снят по реальной истории боя на железнодорожной станции «Круты» зимой 1918 года между силами УНР (среди которых были киевские студенты и гимназисты) и большевиками. Бой под Крутами оброс многими мифами, из которых многие не развенчаны до сих пор.
Цифры и планы
В 2019 году финансирование Госкино по бюджетной программе «Государственная поддержка кинематографии» составило 505 млн грн (годом ранее — 505,7 млн грн): из них 479,9 млн грн ушло на производство фильмов, и еще 20 млн — на промоцию украинского кино. Почему же при такой хорошей государственной поддержке фильмы в прокате не окупаются? Причина тому – малое количество кинотеатров. В стране работает 400-500 кинозалов в 170 кинотеатрах. Это очень мало для Украины. Если брать цифры по постсоветским странам, то меньше кинотеатров только в Грузии.
С приходом к власти нового президента и правительства ожидается, что государственное финансирование украинского кино сократится вдвое. Усугубляет ситуацию и тот факт, что прежний глава Госкино Филип Ильенко ушел со своего поста еще летом, а на его место до сих пор никого не назначили. Поэтому многие проекты, которые планировались на 2020 год, сейчас находятся под сомнением. Если в 2018-2019 годах в украинский прокат выходило более тридцати украинских фильмов, то в новом году ожидается не больше восьми. Точно известно, что после нового года в прокат выйдет картина «Віддана»
по роману «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма, снятого Кристиной Сиволап
, начинаются в Станиславе (сейчас Ивано-Франковск) во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девушек – родную дочь Аделю и дочь домашних рабочих Стефанию. Доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка.
Также запланирован выход в прокат в будущем году картины «Предчувствие» Вячеслава Криштофовича
. По сюжету, размеренную жизнь провинциального приморского городка N нарушает локальный скандал, который разворачивается вокруг мужчины, который ушел из жизни. О месте его захоронения знают лишь жена и друг, но они категорически отказываются сообщить об этом другим. Таким якобы было завещание покойного чудака, влюбленного в море. Каждый из героев ищет ответы на собственные вопросы, кругом разлито ощущение тревоги. Фильм снимался в Одессе и Черноморске при поддержке Словацкого аудиовизуального фонда.
Кроме того, дебютирует в полнометражном кино режиссер Алексей Тараненко
с фильмом «Я работаю на кладбище»
. По синопсису, главный герой, Александр, в прошлом архитектор, сейчас работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников. Каждый день к нему приходят новые люди для заказа памятников близким. Случаются жизненные ситуации, иногда - грустные, иногда - комичные. Но в жизни главного героя есть тайна, которая не дает ему стать счастливым человеком.