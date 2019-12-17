Ускользающая реальность: 20 лет «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика

анонс

15 декабря Украинское кино: от Канн до Венеции Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате

10 декабря Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей Участвуй в конкурсе и выигрывай!

8 декабря Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции Фильмы, которые мы будем вспоминать и через десять лет