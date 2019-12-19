Эд Вуд, король трэша

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17 декабря Ускользающая реальность: 20 лет «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика Почему последняя работа режиссера актуальна и по сей день

15 декабря Украинское кино: от Канн до Венеции Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате

10 декабря Смартфон BQ Aurora SE для наших читателей Участвуй в конкурсе и выигрывай!