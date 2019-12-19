Эд Вуд, король трэша

Эда Вуда, которому в этом году исполнилось бы 95 лет, прозвали «самым худшим режиссёром всех времён и народов» с лёгкой руки братьев-кинокритиков Гарри и Майкла Медведов, написавших в 1980-м книгу о плохом кино «Удостоенные "Золотой индюшки"». Тогда ещё не было и в помине «Комнаты» Томми Вайсо и поделок Уве Болла. Как собственно, и многих других низкопробных киноработ, вышедших за последние несколько десятилетий. Так что, наверняка, Медведы нашли бы другого героя для своей книги. Благо, возвеличиванию короля трэша поспособствовала вышедшая 25 лет назад (ещё один юбилей!) биографическая картина Тима Бёртона «Эд Вуд», где знаменитый визионер вместе с Джонни Деппом с любовью воспроизвёл как факты из жизни режиссёра, так и кадры из его «бессмертных нетлёнок». А какой там божественный актёрский состав... Впрочем, вернёмся к герою нашего повествования.
Американский сценарист, режиссёр, продюсер, актёр, писатель и специалист по монтажу фильмов Эдвард Дэвис Вуд-младший, известный также под именами Дэниэл Дэвис и Дон Миллер, родился 10 октября 1924 года в городе Покипси, что расположен в штате Нью-Йорк. Его мать всегда хотела девочку, а отец-почтальон относился к полу будущего ребёнка безразлично. В результате мальчика одевали в женскую одежду, и он даже как-то раз выиграл на Хэллоуин первый приз, надев женское платье. В 1940-х, в возрасте 17 лет, Вуд отправился на фронт, где принял участие в битве за Гуадалканал. Даже тогда он носил под формой женское бельё и боялся, что при ранении обнаружится его трансвестизм. После Второй мировой судьба занесла его в Нью-Йорк, где молодой человек приступил к осуществлению своей мечты — работе в кино. Первоначально его нанимали в качестве «женщины с бородой» на карнавалы и давали ему мелкие поручения в Голливуде. Одновременно Эд продвигал свои многочисленные проекты в театре, литературе и кино, а также предлагал издательствам литературу криминальной тематики, где преобладали трансвеститы и любимые им свитера. В конце концов он проторил себе дорогу в кинематограф, дебютировав в качестве режиссёра «Глена или Гленды», вышедшей в 1953-м.
Несмотря на полное отсутствие интереса к его персоне со стороны профессиональных продюсеров и крупных студий, Вуд умудрился за свою не столь продолжительную жизнь снять более 40 фильмов, спродюсировать 15 лент и сыграть 18 ролей, а по его сценариям снято не менее 80 картин разного рода. В частности, нереализованный сценарий Вуда лёг в основу картины Эриса Илиопулоса «Я проснулся рано в день моей смерти», где недурно спародированы работы «мастера», а Билли Зейн, воплотивший главного героя-злодея, предстал в качестве этакого Чарли Чаплина 90-х. Помимо Илиопулоса, к творчеству Вуда также обращались Марк Кардучи, снявший документальный фильм про «План 9 из открытого космоса», и Рудольф Грей, написавший в 1992-м книгу «Кошмар экстаза», послужившую основой для бёртоновского «Эда Вуда».
фото: кадр из фильма «Глен или Гленда»
Среди друзей Вуда были поэтесса Долорес Фуллер, написавшая некоторые хиты для Элвиса Пресли, Банни Брекинридж, шоумен «Удивительный Крисвелл», профессиональный рестлер Тор Джонсон, Майла Нурми и Бела Лугоши. Все они играли в его фильмах. Как и жёны — Норма Маккарти (аннулировала брак из-за трансвестизма Вуда) и Кэти О’Хара (пережила мужа на 28 лет). В 70-х Эд переключился на порнографию и даже сам снялся в нескольких подобных лентах, которые выглядели намного хуже «Плана 9». Его последней режиссёрской работой стала порнографическая «Некромания», вышедшая в 1971-м. 10 декабря 1978-го сердце Эда Вуда остановилось из-за сердечной недостаточности. Ему было всего 54 года.
Всю жизнь «непризнанного гения», который, по сути, является отцом трэш-кинематографа и пособником мокбастеров, можно проследить в его фильмах, которые людям, привыкшим к качественному кино, я бы не рекомендовал смотреть...
Уже в полнометражном дебюте Эда Вуда с бюджетом в 20 миллионов долларов и рабочим названием «Я поменял свой пол» можно увидеть все отличительные признаки творчества режиссёра: бессвязный сюжет, бредовые диалоги и монологи, абсолютно никакую актёрскую игру и ужасную постановку сцен. Оно и немудрено, ведь Вуд снимал по 20—30 сцен в день и практически не делал дублей. При этом кино он снял на злободневную для ЛГБТ-сообщества тему трансвестизма, поскольку именно тогда заговорили о возможности смены пола. Из-за отказа от главной роли транссексуала Кристин Джоргенсен Эд сам воплотил образ Глена-Гленды, а компанию ему составил сам Дракула, т.е. Бела Лугоши, страдавший на закате карьеры от наркотической зависимости. Кстати, это единственная кинолента Вуда, у которой был настоящий продюсер — Джордж Вайс, владелец студии Screen Classics, получивший в фильме роль трупа трансвестита. Картина благополучно провалилась в прокате, и профессиональные продюсеры навсегда закрыли двери перед надоедливым начинающим кинематографистом. Смотреть тем, кому нравится Бела Лугоши и интересна тема ЛГБТ. Аналоги: «Девушка из Дании» Тома Хупера, «Эд Вуд» Тима Бёртона, «Потомство Чаки» Дона Манчини
Второй режиссёрской работой Вуда стала лента с претензией на нуар, в которой имел несчастье засветиться в образе молодого детектива Стив Ривз, впоследствии ставший одним из главных Гераклов в кино. По сюжету взбалмошный сынок пластического хирурга не без помощи знакомого бандита свернул на кривую дорожку и при ограблении театра (!) застрелил пожилого охранника, оказавшегося бывшим копом. А тем временем его подельник помышляет о том, чтобы скрыться от полиции, кардинально сменив внешность. Благо, под рукой есть талантливый доктор... При пересказе может показаться, что фильм получился достойным, но на самом здесь всё очень плохо и вторично, несмотря на проделанную работу со-сценариста Алекса Гордона. Продюсерские функции взяли на себя Джой Ньютон Хок-старший и Дж. Фрэнсис Уайт, владевшие собственной сетью кинотеатров в южной части США, в качестве музыкального оформления Вуд использовал музыку Хойта Картина, звучавшую в картине «Плато потерянных женщин», а в актёрскую команду затесался позабытый всеми Херберт Роулинсон, чья слава пришлась на немое кино. Смотреть тем, кто любит Стива Ривза. Аналог: «Чёрная полоса» Делмера Дейвза, «Без лица» Джона Ву, «Красавчик Джонни» Уолтера Хилла
Первая часть своеобразной вудовской трилогии, прозванной поклонниками «Трилогией Келтона» в честь вечно ноющего офицера Келтона (Пол Марко), стала единственной картиной режиссёра, имевшей успех в прокате. Всему виной, видимо, безумный учёный Эрик Воронофф с лицом Белы Лугоши и Ктулху осьминог, чьё резиновое чучело, предназначенное для съёмок фильма «Найти красную ведьму», выкрали ночью со студийного склада реквизита Вуд и сотоварищи. При этом они позабыли прихватить приводящий его в действие мотор и оторвали ему щупальце. Так что Лугоши пришлось постараться изобразить удушение этим несчастным чудовищем. Как и в предыдущих работах, главную женскую роль должна была сыграть девушка Вуда Долорес Фуллер, но в итоге «невестой атома» (рабочее название ленты) стала Лоретта Кинг. Здесь также впервые появляется Лобо в исполнении шкафоподобного Тора Джонсона. Съёмки поддержал долларом владелец скотобойни из Техаса Дональд Маккой, настоявший на том, чтобы одна из главных ролей досталась его сыну Тони, и тот в итоге стал лейтенантом Диком Крейгом. Смотреть тем, кто любит осьминогов и девушек в лапах монстров. Аналоги: «Франкенштейн» и «Невеста Франкенштейна» Джеймса Уэйла, «Создание из Чёрной Лагуны» Джека Арнольда
Пока Мэрилин Монро соблазняла своими формами зрителей и Тони Кёртиса в незабываемой комедии «В джазе только девушки», некто Питер Перри-младший пошёл ещё дальше, сняв по сценарию Вуда, назвавшегося Питом Ла Рошем, вестерн с полуголыми индианками, который, к тому же, являлся продолжением фантастического хоррора «Поразительная бестия». Здесь уже чувствуется печальное будущее Эда, так как в фильме главное — не сюжет, а танец стриптизёрш в костюмах коренных жителей Америки. После десятка эпизодов с раздетыми девушками уже и не вспомнишь про поиски золота группой смельчаков, которых ждёт только смерть. Cмотреть тем, кто любит индианок. Аналог: «Золото Маккенны» Джея Ли Томпсона, «Сокровища Сьерра Мадре» Джона Хьюстона
В продолжении «Невесты монстра» зритель вновь возвращается в дом, в котором занимался зловещими экспериментами Лугоши. Только на сей раз его облюбовал аферист, прикинувшийся медиумом. Сюда прибывает полицейский во фраке, собиравшийся в оперу, но вынужденный проверить особняк на наличие привидений. Здесь же позднее появится и Келтон, а в доме бродит Лобо с обгоревшим лицом. В наличии и сами призраки, в одном из которых можно признать фигуру самого Вуда (ему пришлось дублировать актрису Дженни Стивенс, отказывавшуюся носить чёрную вуаль). Примечательно, что в полицейском участке висит фотография режиссёра с подписью «Разыскивается». А в финале Крисвелл прощается со зрителем и напоминает о том, что все мы смертны. Релиз фильма состоялся лишь в 1984-м на видеокассетах благодаря стараниям поклонника творчества Вуда из Канзас-Сити, выкупившего негатив из лаборатории. Cмотреть тем, кто не знает, чем себя занять. Аналог: «Охотники за привидениями» Айвена Райтмена, «Привидение» Джерри Цукера
«Самый худший фильм всех времён и народов», чьим производством занималась компания Reynolds Pictures, не выпустившая более ни одной ленты. В нём вновь присутствуют Пол Марко в образе Келтона, Тор Джонсон, Крисвелл и Бела Лугоши, которого не стало во время съёмок, из-за чего ему на смену нашли дублёра Тома Мэйсона и были использованы архивные съёмки Лугоши в плаще Дракулы. В картине также появилась Майла Нурми в качестве Вампиры, ставшей культовым персонажем готической субкультуры. Съёмки фильма, недолгое время носившего название «Грабители могил из открытого космоса», проходили в период с 11 августа по 5 сентября 1956 года на деньги Южной баптистской конвенции, заставившей съёмочную группу пройти обряд крещения и включить в актёрскую команду одного из членов церкви. Когда снимали кабину пилотов, то актёры сидели на дачных стульях, а позади них висела занавесь от душа. Летающие же тарелки над моделью Голливуда представляют собой дешёвые игрушечные модели, купленные в детском магазине, которые были подвешены на леске. С подачи Вуда появился миф о том, что в качестве НЛО использованы колпаки из белого металла для колёс автомобиля. В честь фильма, который теперь находится в общественном достоянии в США, была названа операционная система Plan 9. Его обсуждают в «Секретных материалах» Малдер и Скалли, а Тед Мосби и доктор Стелла Зинман в ситкоме «Как я встретил вашу маму» идут на него в кино. Существуют также ремейк «План 9» и масса пародий («План 10 из открытого космоса», «План 69 из открытого космоса», «Геи-ниггеры из далёкого космоса»), а одна из серий мультсериала «Черепашки-ниндзя» называется «План 6 из открытого космоса». Cмотреть только для ознакомления. Аналог: «Война миров» Байрона Хаскина, «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро, «Марс атакует!» Тима Бёртона
В середине 60-х Стивен С. Апостолоф поставил по сценарию Эда Вуда безрейтинговый фильм в жанре хоррора и эротики, который, по сути, представляет собой затяжное бессюжетное стрип-шоу с декорациями в духе выпусков Playboy. В картине отчётливо виден переход Вуда от фильмов категории Z к XXX-продукции. Он даже умудрился написать роман под этим же названием. Сцена пролога на кладбище воссоздаёт начальную сцену из «Ночи упырей», а Крисвелл повторяет свою роль. Пэт Бэррингтон достались в ленте сразу два образа — захваченной мёртвыми духами Ширли и танцующей Золотой Девушки, прообразом которой стала Ширли Итон из «Голдфингера». Чёрную Вампиршу должна была сыграть Майла Нурми, но вместо неё предстала Фавна Силвер, правда, ей пришлось надеть пышный чёрный парик. Вуд работал на фильме не только сценаристом, но и директором, агентом по подбору актёров и даже суфлёром. Cмотреть тем, кто любит стриптиз. Аналог: «От заката до рассвета» Роберта Родригеса, «Непристойная Бетти Пейдж» Мэри Хэррон
Эротическая хиппи-пародия Эда Де Приста на псевдо-историческое кино с Рэкел Уэлч со всеми атрибутами эпохи свободной любви стала лебединой песней для Вуда, окончательно распрощавшегося с мечтой о славе великого режиссёра. В кадре можно увидеть резинового Ти-Рекса, который пожирает Барби из ближайшего супермаркета. Художник-вуайерист, рисующий порнографические картинки на потеху обитателям пещеры, может повернуться к зрителям и пожелать им мира. В наличии и сворованные кадры из классического «Миллиона лет до нашей эры» Хэла Роуча. Многие персонажи напоминают омерзительных жителей Арканары в картине Алексея Германа «Трудно быть Богом». Да и в целом происходящее на экране походит на трип и белую горячку. Хотя местами действительно пробирает смех. Не смотреть! Аналог: «Миллион лет до нашей эры» Хэла Роуча, «Миллион лет до нашей эры» Дона Чаффи