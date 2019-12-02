Финал «Звёздных войн», новый «Полицейский с Рублёвки» и ещё 14 фильмов декабря

Том Харпер поставил биографическую приключенческую драму о том, как английский метеоролог и аэронавт Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн) в сентябре 1862 года достиг на воздушном шаре высоты приблизительно девяти тысяч метров над уровнем моря. Фелисити Джонс достался в фильме собирательный образ Амелии Рейн, состоящий из черт женщин-аэронавтов Софи Бланшар и Маргарет Грэм.
В центре внимания драмы Натальи Назаровой — художница, столкнувшаяся с поочерёдно жестокой, унылой и равнодушной реальностью российской глубинки. Антонина (Надежда Горелова) приезжает в карельский посёлок, чтобы быть поближе к мужу (Владимир Мишуков), отбывающему срок в колонии «по сфабрикованному делу». Героине приходится устроиться учительницей рисования и черчения в местную школу. Обладатель двух наград фестиваля «Окно в Европу».
Эдвард Нортон вернулся к режиссуре спустя 19 лет после дебютной ленты «Сохраняя веру» с экранизацией романа Джонатана Летема. По сюжету Лайонел Эссрог (Нортон) с синдромом Туретта становится детективом, чтобы найти убийцу своего покровителя — афериста Фрэнка Минны (Брюс Уиллис), перед смертью вызволившего четырёх сирот из приюта. В картине, чья мировая премьера состоялась на Римском международном кинофестивале, также заняты Уиллем Дефо, Бобби Каннавале, Алек Болдуин и другие звёзды.
Финско-латвийский эротический нео-нуар Юкки-Пекки Валкеапяя о поисках любви через преодоление боли. По сюжету овдовевший молодой хирург и отец-одиночка Юха (Пекка Странг) не может оправиться от трагической гибели своей жены, утонувшей в озере несколько лет назад. Всё меняется, когда в его жизни появляется доминатрикс Мона (Криста Косонен). Одну из ролей в фильме играет Оона Айрола, запомнившаяся по «Самому счастливому дню в жизни Олли Мяки».
Китайско-новозеландский мультфильм повествует о сказочной стране. в которой живут удивительные милые животные трифанты. Они долгое время находятся в рабстве у людей. Трифант по имени Мосли, возможно, и терпел бы дальше такое издевательство, однако у него подрастает ребёнок. Любознательный малыш заслуживает лучшей жизни, поэтому вместе они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы обрести свободу, узнать больше о своём прошлом и определиться – каким же станет их будущее.
Завершение третьей трилогии культовой космической саги в постановке Джея Джея Абрамса для многих станет главным кинособытием года. Нам поведают о том, как разрешится судьба Рей, Кайло Рена, По Дэмерона и Финна. Появятся, разумеется, и классические персонажи: Люк Скайуокер, Лея Органа и Лэндо Калриссиан. Так что если кто-то и не любит обновлённые «Звёздные войны», то хотя бы всплакнёт о былой славе Империи и Дарта Вейдера. Ну а для нового поколения интерес к вселенной подогрела игра Star Wars Jedi: Fallen Order. Must see.
На большие экраны спустя 20 лет после премьеры возвращается последний шедевр Стэнли Кубрика. Нам вновь поведают о разваливающемся браке Элис (Николь Кидман) и Уильяма (Том Круз), загадочном замке и эротических фантазиях. Примечательно, что картина, отмеченная премией Бастоне Бианко на Венецианском биеннале, занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный съёмочный период из-за того, что её съемки проходили непрерывно и практически ежедневно на протяжении 15-ти месяцев.
Синематека «Искусства кино» совместно с «Мосфильмом» выпускают в повторный прокат отреставрированную версию выдающейся картины Андрея Тарковского, основанной на научно-фантастическом романе Станислава Лема. Самому писателю адаптация, удостоенная Гран-при Канн, не нравилась, но от этого она не теряет своего значения для жанра и кинематографа в целом.
Центральной фигурой картины Андрея Кравчука станет Сергей Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин). В основе сюжета его воспоминания об учёбе в парижском кадетском корпусе, встрече с Наполеоном. Кроме того, покажут события 1825 года на Сенатской площади, а также особое место отведено восстанию Черниговского полка в 1826 году. Творческая группа та же, что и на картине «Викинг».