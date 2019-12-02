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Финал «Звёздных войн», новый «Полицейский с Рублёвки» и ещё 14 фильмов декабря

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2 декабря 2019
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Финал «Звёздных войн», новый «Полицейский с Рублёвки» и ещё 14 фильмов декабря
фото: кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»



«Аэронавты» / The Aeronauts



Том Харпер поставил биографическую приключенческую драму о том, как английский метеоролог и аэронавт Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн) в сентябре 1862 года достиг на воздушном шаре высоты приблизительно девяти тысяч метров над уровнем моря. Фелисити Джонс достался в фильме собирательный образ Амелии Рейн, состоящий из черт женщин-аэронавтов Софи Бланшар и Маргарет Грэм.

Выход в прокат: 5 декабря



«Война токов» / The Current War



Историческая драма, снятая два года назад Альфонсо Гомесом-Рехоном под присмотром Тимура Бекмамбетова и Харви Вайнштейна, наконец-то, доберётся до больших экранов. Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шэннон предстанут перед нами в образах соперничающих друг с другом Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Никола Теслу в картине сыграл Николас Холт, Том Холланд стал Сэмуелом Инсуллом, а жён учёных воплотили на экране Таппенс Мидлтон и Кэтрин Уотерстон.

Выход в прокат: 5 декабря



«Конец сезона»



Парафраз чеховских «Трёх сестёр» от Константина Худякова. В этом фильме сёстры окажутся за пределами России, в маленьком прибалтийском городке, но, как и чеховские героини, будут стремиться в Москву. Главные роли сыграют Анна Чиповская, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.

Выход в прокат: 5 декабря



«Простой карандаш»



В центре внимания драмы Натальи Назаровой — художница, столкнувшаяся с поочерёдно жестокой, унылой и равнодушной реальностью российской глубинки. Антонина (Надежда Горелова) приезжает в карельский посёлок, чтобы быть поближе к мужу (Владимир Мишуков), отбывающему срок в колонии «по сфабрикованному делу». Героине приходится устроиться учительницей рисования и черчения в местную школу. Обладатель двух наград фестиваля «Окно в Европу».

Выход в прокат: 5 декабря



«Сиротский Бруклин» / Motherless Brooklyn



Эдвард Нортон вернулся к режиссуре спустя 19 лет после дебютной ленты «Сохраняя веру» с экранизацией романа Джонатана Летема. По сюжету Лайонел Эссрог (Нортон) с синдромом Туретта становится детективом, чтобы найти убийцу своего покровителя — афериста Фрэнка Минны (Брюс Уиллис), перед смертью вызволившего четырёх сирот из приюта. В картине, чья мировая премьера состоялась на Римском международном кинофестивале, также заняты Уиллем Дефо, Бобби Каннавале, Алек Болдуин и другие звёзды.

Выход в прокат: 5 декабря



«Джуманджи: Новый уровень» / Jumanji: The Next Level



Сиквел перезапуска популярного фэнтези 90-х, в котором стараниями Джейка Кэздана к нам вновь возвращаются персонажи Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан, Кевина Харта и Джека Блэка. Компанию им составят Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито. Аттракцион продолжается!

Выход в прокат: 12 декабря



«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2»



Продолжение прошлогодней популярной комедии, в котором зрителей ждёт новая встреча с Яковлевым (Сергей Бурунов), Алисой (Рина Гришина) и другими полюбившимися героями сериала. За постановку и сценарий, как обычно, отвечает Илья Куликов, а вот появления Гриши Измайлова ожидать не стоит — Александр Петров уехал с Рублёвки.

Выход в прокат: 12 декабря



«Собаки не носят штанов» / Koirat eivät käytä housuja



Финско-латвийский эротический нео-нуар Юкки-Пекки Валкеапяя о поисках любви через преодоление боли. По сюжету овдовевший молодой хирург и отец-одиночка Юха (Пекка Странг) не может оправиться от трагической гибели своей жены, утонувшей в озере несколько лет назад. Всё меняется, когда в его жизни появляется доминатрикс Мона (Криста Косонен). Одну из ролей в фильме играет Оона Айрола, запомнившаяся по «Самому счастливому дню в жизни Олли Мяки».

Выход в прокат: 12 декабря



«Тайна Мосли» / Mosley



Китайско-новозеландский мультфильм повествует о сказочной стране. в которой живут удивительные милые животные трифанты. Они долгое время находятся в рабстве у людей. Трифант по имени Мосли, возможно, и терпел бы дальше такое издевательство, однако у него подрастает ребёнок. Любознательный малыш заслуживает лучшей жизни, поэтому вместе они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы обрести свободу, узнать больше о своём прошлом и определиться – каким же станет их будущее.

Выход в прокат: 12 декабря



«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» / Star Wars: The Rise of Skywalker



Завершение третьей трилогии культовой космической саги в постановке Джея Джея Абрамса для многих станет главным кинособытием года. Нам поведают о том, как разрешится судьба Рей, Кайло Рена, По Дэмерона и Финна. Появятся, разумеется, и классические персонажи: Люк Скайуокер, Лея Органа и Лэндо Калриссиан. Так что если кто-то и не любит обновлённые «Звёздные войны», то хотя бы всплакнёт о былой славе Империи и Дарта Вейдера. Ну а для нового поколения интерес к вселенной подогрела игра Star Wars Jedi: Fallen Order. Must see.

Выход в прокат: 19 декабря



«С широко закрытыми глазами» / Eyes Wide Shut



На большие экраны спустя 20 лет после премьеры возвращается последний шедевр Стэнли Кубрика. Нам вновь поведают о разваливающемся браке Элис (Николь Кидман) и Уильяма (Том Круз), загадочном замке и эротических фантазиях. Примечательно, что картина, отмеченная премией Бастоне Бианко на Венецианском биеннале, занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный съёмочный период из-за того, что её съемки проходили непрерывно и практически ежедневно на протяжении 15-ти месяцев.

Выход в прокат: 19 декабря



«Солярис»



Синематека «Искусства кино» совместно с «Мосфильмом» выпускают в повторный прокат отреставрированную версию выдающейся картины Андрея Тарковского, основанной на научно-фантастическом романе Станислава Лема. Самому писателю адаптация, удостоенная Гран-при Канн, не нравилась, но от этого она не теряет своего значения для жанра и кинематографа в целом.

Выход в прокат: 19 декабря



«Чёрное Рождество» / Black Christmas



Второй после версии 2006 года ремейк классического слэшера, поставленного Бобом Кларком в 1974-м. На сей раз вместо Оливии Хасси, Кира Далли, Марго Киддер и Джона Саксона в женском кампусе колледжа Хоторна окажутся Имоджен Путс и Кэри Элвис, а за постановку отвечает Софи Такал, работавшая над альманахом «З/Л/О». Серийный убийца прилагается.

Выход в прокат: 19 декабря



«Иван Царевич и Серый Волк-4»



Василиса, Серый Волк, Иван (Никита Ефремов), Царь-батюшка (Иван Охлобыстин) и Кот-учёный (Михаил Боярский) снова с нами. Равшана Куркова в четвёртой части популярной мультсказки озвучила нового персонажа, над сценарием в очередной раз работал «Квартет И», а поставили ленту Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.

Выход в прокат: 26 декабря



«Союз Спасения»



Центральной фигурой картины Андрея Кравчука станет Сергей Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин). В основе сюжета его воспоминания об учёбе в парижском кадетском корпусе, встрече с Наполеоном. Кроме того, покажут события 1825 года на Сенатской площади, а также особое место отведено восстанию Черниговского полка в 1826 году. Творческая группа та же, что и на картине «Викинг».

Выход в прокат: 26 декабря



«Холоп»



Комедия Клима Шипенко с Милошем Биковичем, Иваном Охлобыстиным, Александрой Бортич, Марией Мироновой и другими, по сюжету которой мальчика-мажора селят в специально отстроенную деревню с атмосферой XIX века и наблюдают за ним, как в реалити-шоу.

Выход в прокат: 26 декабря




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Макс Милиан
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