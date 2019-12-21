Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?

ревью

Появилась информация, что актриса попала в больницу

Актер и его дочь прошли ДНК-тест

Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет

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«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра

Во время спектакля произошел случай, после которого актер больше не вернулся в театр