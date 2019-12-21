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Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?

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Мнение >>
21 декабря 2019
2019 год в казахстанском кино ожидаемо продолжил тенденции прошлых лет: отечественные картины, как правило, сиквелы, уверенно выходят в прокат и в течение 4 уикендов преодолевают отметки в 200-300 миллионов тенге кассовых сборов. Вместе с тем, этот год для киноиндустрии страны можно считать годом нововведений и новых правил рынка.

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: кадр из фильма "Айка"

Что нового в 2019 году?

Структурные изменения не всегда бросаются в глаза зрителям, пришедшим посмотреть кино, чего не скажешь, например, о субтитрах. С 2019 года вся кинопродукция, показываемая в казахстанских кинотеатрах должна сопровождаться переводом на казахский язык в виде субтитров. Таким образом, кинотеатры должны привлечь казахоязычную аудиторию, которая зачастую оставалась в тени. Несмотря на то, что показы на казахском языке обсуждались уже не первый год, кинобизнесу и государству все-таки удалось найти компромисс. Сказать точно, как это повлияло на статистику, пока невозможно – Комитет по статистике еще не предоставил цифр по 2019 году. В целом, цифры по прошлому году показали, что количество посещений киносеансов немного возросло – 17 миллионов 860 тысяч посещений в 2018 году против 17 миллионов 606 тысяч в 2017 году. Возможно, что с появлением субтитров на казахском языке, эта цифра приблизится к 18 миллионам.

Что касается производства отечественных картин, то в 2018 году их количество заметно снизилось – 271 фильм против 348 фильмов в 2017 году. Мотивировать снимать больше и качественнее намерен Государственный центр по поддержке национального кино. Он был создан в этом году и уже успел провести питчинг и утвердить поддержку производства 18 картин. Среди режиссеров отобранных картин: широко известные в Казахстане и немного за ее пределами Акан Сатаев, Эмир Байгазин, Адильхан Ержанов, Сергей Азимов и Ермек Турсунов. Поддержку получили также три казахстанских документальных фильма: «Туркестан: вчера, сегодня, завтра», «Алая нить судьбы» и «Возвращение учителя» об известном ближневосточном ученом – аль Фараби.

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: кадр из фильма "Тренинг личностного роста"

Эти проекты были отобраны комиссией среди 60 кинопроектов. Сценарии, как сообщили в Центре, должны были соответствовать ряду критериев, чтобы получить статус «национального кино». Во-первых, картина должна соответствовать интересам страны, иметь высокий художественный уровень и способствовать «узнаваемости страны через искусство кино». Согласно условиям, создатель фильма, получившего удостоверение «национальное кино», будет освобожден от уплаты в общей сумме 20% налога с проката картины. Кроме того, из дохода от проката фильма, профинансированного государством, 20% возвращаются в Государственный центр поддержки нацкино, остальные 80% остаются продюсерской компании. При том, что для социально значимых фильмов и дебютных работ, центр может покрыть до 100% сметной стоимости проекта; для фильмов, ориентированных на широкую аудиторию, вроде комедий и мелодрам, центр готов покрыть до 90% стоимости проекта в 2019 году, до 80% – в 2020 и до 70% – с 2021 года.

Второй конкурс был объявлен осенью, и недавно стало известно, что питчинг решили перенести на январь 2020 года из-за огромного количества поступивших заявок: комиссии нужно будет рассмотреть 215 кинопроектов – это практически в два раза больше, чем было в весеннем конкурсе.


Судьба авторского кино

Помимо патриотического кино для широкого зрителя Центр обещает поддерживать и авторские и артхаусные картины. В этом году дебютная малобюджетная работа Шарипы Уразбаевой «Марьям», о которой практически никто не знает на родине, была представлена на крупных кинофестивалях в Локарно, Торонто и Пусане. Как рассказала режиссер картины, фильм был снят спонтанно на свои деньги и за пять дней. На этапе пост-продакшена фильм получил поддержку Государственного центра нацкино.

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: кадр из фильма "Марьям"

Картина «Марьям» основана на реальных событиях, причем главную роль в ней исполнила реальная героиня истории:

«Главная героиня фильма не актриса, она и есть реальный прототип, то есть Меруерт Себбосунова играет саму себя. Три года назад у Меруерт пропал муж: он и его брат ушли с зимовки в 70 километрах от города Талдыкорган (административный центр Алматинской области – Прим.ред.), семья занималась скотоводством. По дороге они пропали. Через пять дней его брата нашли мертвым, а мужа Мерует не нашли до сих пор – ни живого, ни мертвого. Меруерт осталась одна с 4 детьми, и сейчас выживает в окраине города Алматы. Она до сих пор не может получить пособие от государства за детей, так как тела ее супруга все еще не нашли», – рассказывает Шарипа.

Услышав эту историю, она решила снять именно художественный фильм. В итоге локацией для фильма послужил в том числе и дом героини, ее дети также приняли участие в съемках, поэтому фильм получился скорее документально-игровым.

«Насчёт бюджета не могу точно сказать в цифрах, но точно скажу, мы сами снимали на свои же средства методом «плиз, помоги по-дружески». Так как проект был придуман спонтанно, я понимала, что если подам его на рассмотрение для получения поддержки, то все затянется и я просто перегорю. Государственный центр национального кино все-таки оказал поддержку в пост-продакшне. Так как эта стадия очень важна для любого фильма, мне эта поддержка давала силу», – вспоминает она.

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: кадр из фильма "Марьям"

Продюсером картины выступила Анна Качко, которой удалось вывезти фильм на три международных кинофестиваля класса «А»:

«Когда я услышала, что фильм попал в главный конкурс кинофестиваля Локарно, то была просто в шоке. Я не думала, что фильм с таким маленьким бюджетом может попасть на такие большие кинофестивали. Везде, где я не была: и в Локарно, и в Торонто, в Пусане, и в Альмерии, где прошла испанская премьера фильма, зрителям интересно казахстанское кино с его экзотическими пейзажами. Им интересны портрет казахской женщины, наши традиции».

Что касается проката в Казахстане, то Шарипа Уразбаева не уверена, что картину покажут на больших экранах, поскольку казахстанский зритель не приучен к авторскому кино, тем более отечественному:

«Наши зрители привыкли смотреть всякие казахстанские комедии про свадьбы, про любовь, а тут авторский фильм с длинными кадрами и сложной судьбой героини. Поэтому и наши прокатчики неохотно берутся за такие фестивальные авторские фильмы, так как понимают риск. Они смотрят на кино не как на искусство, а как на бизнес. Не могу точно ответить, будет в прокате или нет. Если честно, мы уже показали фильм во многих странах мира и зарубежные зрители очень тепло восприняли, а в Казахстане мало кто видел фильм», – заключила Уразбаева.

Тем не менее, уже после разговора с Шарипой, казахстанская премьера «Мариям» состоялась 3 декабря на кинофестивале студенческих и дебютных фильмов «Бастау».

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: кадр из фильма "Тренинг личностного роста"

Несмотря на скепсис игроков местного кинорынка, авторские фильмы о суровых казахстанских реалиях имеют потенциал на зарубежных кинофестивалях. Еще одно доказательство тому – в этом году казахстанская картина «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получила гран-при Московского международного кинофестиваля. К слову, по данным сервиса Ticketon, в первый уикенд собрал чуть больше 7 миллионов тенге. Можно предположить, что непопулярность таких картин на Родине объясняется тем, что казахстанский зритель как никто лучше понимает, как тяжело жить в стране с неработающими социальными лифтами. Отчего предпочитает в зале кинотеатра максимально абстрагироваться от казахстанской социальной драмы.


Что дальше?

На одном из инвестиционных форумов, мэр крупнейшего города и столицы кинопроизводства Алматы – Бакытжан Сагинтаев сообщил о создании Almaty Film Commission. Задачей нового подразделения муниципалитета станет содействие иностранным и местным кинокомпаниям в организации съемок на территории Алматы и Алматинской области. И это вполне оправдано: в 2018 году в Алматы базировались 24 из 47 компаний по производству фильмов. Город также лидирует по таким показателям, как количество кинотеатров, посещений показов и доходам индустрии кино. В ответ на заявление мэра Алматы Центр поддержки нацкино сообщил, что намерен в скором времени инициировать создание Национальной кино-комиссии, которая объединит в себе Almaty Film Commission и другие аналогичные комиссии из других регионов.

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: постер фильма "Бизнес по-казахски в Африке"

О том, что Центр намерен стать крупнейшим оператором производства и проката кино в Казахстане, свидетельствует не только это. Как неоднократно сообщала руководительница центра – продюсер Гульнара Сарсенова, Центр будет добиваться введения «единого кинобилета»: по аналогии с опытом российских коллег из Фонда кино, в Казахстане будет создана единая база, в которой будет собраны все данные по количеству проданных билетов, проведенных сеансах, предпочтениях зрителей и сборах кинопрокатчиков. По словам Сарсеновой, это позволит сделать кинопрокат прозрачным, а значит увеличит шансы привлечь в индустрию крупных инвесторов. Обещают, что база данных будет создана уже в 2020 году.


Так сколько же зарабатывает казахское кино?

Сегодня сказать о том, сколько именно денег зарабатывают казахстанские фильмы, выходящие в прокат, все еще довольно трудно: прокатчики не предоставляют суммы сборов отдельных фильмов, ссылаясь на договоренности с правообладателем, а правообладатели, в свою очередь, ссылаются на пресловутую коммерческую тайну. Если обратиться к цифрам, которые предоставляет сервис продажи билетов Ticketon, то вторая часть популярной романтической комедии «Брат или брак» в первый уикенд собрала 235 млн 503 тысячи тенге ($610 111 по курсу на 11 декабря 2019 года), а в итоге за 4 недели картине удалось собрать 377 млн 105 тысяч тенге ($976 955). Другая комедия от квнщиков – «Бизнес по-казахски в Африке» (продолжение сверхпопулярной в Казахстане серии «Бизнес по-казахски»), вышедшая в прокат накануне Нового года, также показала высокие сборы: 557 млн 248 тысяч ($1 млн 443 тысячи) за четыре недели в прокате. Как сообщила компания-прокатчик Sulpak Cinema, «Бизнес по-казахски в Африке» стал лидером по всем позициям: кассовый сбор, посещаемость и продолжительность проката. Директор компании Марина Ершова отметила, что популярность отечественных фильмов растет:

«Могу сказать, что совокупный сбор отечественных картин в нашем прокате за период с 1 января 2019 года по 20 ноября 2019 года составил 1,6 млрд тенге ($4 млн 145 тысяч). Мы оцениваем долю отечественного кинематографа в общем объеме рынка кинопроката за 2019 год на уровне 30%. Очевидно, что интерес зрителя к Казахскому кино только увеличивается. Предполагаем рост доли в 2020 году до 35-40%», – сообщила она.

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: постер фильма "Брат или брак"

В этом году Sulpak Cinema выпустила в прокат 14 казахстанских картин, среди которых «Айка» (что, скорее, международный проект нежели казахстанский), уже упомянутые выше комедии «Бизнес по-казахски в Африке» и «Брат или брак – 2», социальная драма «Зеркала» и другие. До конца года в прокат выйдет криминальная драма о нелегальных мигрантах в Лос-Анджелесе Елжаса Рахима и очередная комедия про ведение бизнеса казахами – «Бизнес по-казахски в Корее».

Масштабный исторический фильм «Томирис», о котором разговоры велись последние несколько лет, наконец-то вышел в прокате в конце сентября, собрав в первый уикенд 96 млн 728 тысяч тенге (около $250 тысяч 590), а по результатам пяти недель в прокате – 508 млн 290 тысяч тенге ($1 млн 316 тысяч).

Стоит отметить, что сейчас казахстанские картины крайне выигрышно выстраиваются в сетке показов кинотеатров: как правило, отечественные фильмы для массового зрителя крутят с 10 утра и до поздней ночи продолжительное время. Для сравнения, лауреат трех «Оскаров» (в том числе и за «Лучший фильм») картина «Зеленая книга» по результатам 8 недель в прокате собрала 94 млн, 98 тысяч тенге ($243 тысячи 777).

Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной?
фото: кадр из фильма "Томирис"

Остается надеяться на то, что реформы киноиндустрии, которые затеял Центр поддержки нацкино, сумеют открыть возможности для новых талантливых авторов и продюсеров, а новый способ финансирования кинопроектов не станет кормушкой для коррупционеров. Тогда, возможно, казахстанское кино, наконец-то, встанет с колен.

Айсулу Тойшибекова
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Сергей АзимовЭмир БайгазинАдильхан ЕржановАнна КачкоМеруерт СаббусиноваГульнара СарсеноваАхан СатаевЕрмек ТурсуновШарипа УразбаеваФархат Шарипов
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АйкаБизнес по-казахскиБизнес по-казахски в АфрикеБрат или бракБрат или брак-2ЗеркалаМарьямТомирисТренинг личностного роста...

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Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной? фотографии
Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной? фотографии
Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной? фотографии
Бизнес по-казахски: сможет ли киноиндустрия Казахстана стать полностью прозрачной? фотографии
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