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Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь»

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24 декабря 2019
Сеть кинотеатров «КАРО» приглашает встретить Новый год 2020 на премьере блокбастера «Вторжение», приготовив вам просмотр фильма, праздничный фуршет с шампанским, подарки и фантастическое настроение! Перед показом в премьерном зале киноцентра «Октябрь» на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение Президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съемочной команды фильма «Вторжение». Сбор гостей в 22:00, а после показа фильма праздник продолжится в фойе киноцентра: гостей ожидает DJ-сет и танцы до утра!

Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь»

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Вторжение» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Напишите, почему вы хотите провести этот праздник в КАРО, а мы 30 декабря выберем двух победителей! Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте КАРО.

Ждём писем, удачи и — с наступающим!

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Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь» фотографии
Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь» фотографии
Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь» фотографии
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