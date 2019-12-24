Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь»

Сеть кинотеатров «КАРО»
приглашает встретить Новый год 2020 на премьере блокбастера «Вторжение
», приготовив вам просмотр фильма, праздничный фуршет с шампанским, подарки и фантастическое настроение! Перед показом в премьерном зале киноцентра «Октябрь»
на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение Президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съемочной команды фильма «Вторжение». Сбор гостей в 22:00, а после показа фильма праздник продолжится в фойе киноцентра: гостей ожидает DJ-сет и танцы до утра!
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Вторжение» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Напишите, почему вы хотите провести этот праздник в КАРО, а мы 30 декабря
выберем двух победителей! Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.
Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте КАРО
.
Ждём писем, удачи и — с наступающим!