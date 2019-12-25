10 рождественских фильмов: классики и современники

Канун Рождества в конце 1944 года. Где-то в европейской глубинке американские солдаты празднуют сочельник. Всех развлекает песнями Боб Уоллес (Бинг Кросби), который еще на гражданке был артистом. Ему помогает рядовой Фил Дэвис. Рождество омрачается известием, что любимый командир Том Уэверли отправлен в отставку.
Спустя годы Боб и Фил стали известными артистами, выступают на Бродвее и даже сами продюсируют новичков. Фил, между тем, мечтает женить Боба, который, по его мнению, слишком много работает. Как-то Фил и Боб знакомятся с сестрами Хейнс, певицами. Боба интересует Бетти, а Фила – Джуди. По стечению обстоятельств вся четверка оказывается в Вермонте, где они встречают и Тома Уэверли, хозяина местной гостиницы, у которой почти нет постояльцев. Фил и Боб придумывают, как исправить ситуацию и помочь любимому командиру, одновременно улаживая свои романтические отношения с сестрами.
Этот фильм Майкла Кертиса - рекордсмен сборов среди американских фильмов 1954 года. Интересно, что финансирование фильма было частично обеспечено Бингом Кросби. «Светлое Рождество» было исходно задумано в начале 1950-х годов как третья общая работа Бинга Кросби и Фреда Астера по произведениям Ирвинга Берлина, но Астер не смог участвовать в проекте.
Уилли (Билли Боб Торнтон) – бабник и пьяница, который под Новый год наряжается Сантой Клаусом и устраивается в какой-нибудь торговый центр развлекать детишек. У него есть напарник – черный карлик Маркус, который переодевается в эльфа. Пользуясь своими малыми габаритами, Маркус в ночь перед Рождеством прячется в каком-нибудь укромном месте молла, чтобы ночью отключить сигнализацию. А дальше опытный медвежатник Уилли взламывает сейф, и парочка оказывается обеспечена деньгами до следующего Рождества. Вот только Уилли тратит все на выпивку и женщин, и, хотя постоянно обещает завязать, через год оказывается без цента.
Приехав в очередной город, Уилли и Маркус берутся за дело. Но у Уилли завязывается странная дружба с глуповатым толстым мальчиком. Маркус собирается избавиться от Уилли, так от него в последнее время слишком много проблем.
Фильм спродюсировали братья Коэн, а изначально в нем должен был сниматься Билл Мюррей, но он не смог, так как был занят в «Трудностях перевода». Также шла речь о том, чтобы главная роль досталась Джеку Николсону. В итоге Билли Боб Торнтон в красном колпаке вошел в историю как худший Санта.
«Рождество в Коннектикуте» (Christmas in Connecticute), Питер Годфри, 1945
фото: Кадр из фильма «Рождество в Коннектикуте»
Военный моряк Джефф, который голодал на плоту 18 дней, сидит на диете в госпитале. Когда его другу приносят стейк, ему - сырое яйцо в молоке. Джефф возмущается. А друг ему говорит: "Надо с медсестрой замутить трали-вали".
Медсестра хочет выйти замуж, тут же хватается за Джеффа, и для того, чтобы показать, как хорошо иметь семью и дом, пишет письмо издателю с просьбой пригласить Джеффа, героического моряка, на рождество к Элизабет Лейн (Барбара Стэнвик), автору колонки вкусных рецептов. В журнале Элизабет пишет для своих читателей, что замужем, с ребенком, живет на ферме в Коннектикуте, любит возиться в саду и готовить, а на самом деле она - одинокая, вообще не умеет готовить и даже шубу себе купила сама. Но чтобы ее не уволили, Элизабет устраивает Рождество для Джеффа в загородном доме своего жениха в Коннектикуте. Надо ли говорить, что все закончится совсем не так, как планировалось.
Интересно, что в 1992 году этот фильм переснял не кто-нибудь, а Арнольд Шварцнеггер (это был его режиссерский дебют). Только там Элизабет - ведущая телешоу, которое теряет рейтинги, и чтобы их вернуть, продюсер приглашает лесоруба, спасшего мальчика, на вымышленную ферму Элизабет.
Абель и Юнон (Катрин Денев) Вюлар живут в Париже в районе Рубэ. Они собираются отпраздновать Рождество, как вдруг узнают, что Юнон больна лейкемией. Чтобы спасти жизнь Юнон, ей нужно пересадить костный мозг от кого-то из детей. И вот вся семья приезжает к Вюларам. Старшая дочь Элизабет с 16-летним сыном Полем, который накануне выписался из психлечебницы. Средний сын Анри (Матье Амальрик) – алкоголик, который состоит в смертельной ссоре с Элизабет; он приводит с собой подружку. Младший сын Иван приезжает с женой Сильвией (Кьяра Мастроянни) и кузеном Симоном, а также с двумя сыновьями. Все члены семьи к этому времени уже сдали анализы на совместимость костного мозга. Оказывается, что совместимы с Юнон только Поль и Анри. Кого же выберет Юнон – тихого хрупкого подростка или сына-скандалиста?
Арно Деплешен не случайно выбрал Рубэ, как главную рождественскую локацию – дело в том, что он родился в этом районе. Его фильм номинировался на Каннскую ветвь, но получил всего лишь одного «Сезара». Фильм подойдет тем, кто не ждет от рождественской истории только веселья.
Семья Марч живет в городе Конкорд, штат Массучусетс. Время тяжелое, в США бушует Гражданская война. Рождество, когда их отец отсутствует на войне, сестры Марч запомнили как самое холодное и голодное. Однако Джо (Вайнона Райдер), Бет (Клэр Дэйнс), Эми (Кирстен Данст) и Мэг (Трини Альварадо) наряжают елку и дом (а также кошку), веселятся как могут и даже помогают более бедным – семье немецких беженцев. По соседству живет юноша Лори (Кристиан Бейл), который быстро находит общий язык с Джо, мечтающей быть писательницей. Сначала они просто дружат, но спустя годы Лори влюбляется в Джо. Джо, между тем, не спешит выходить замуж, и уезжает в Нью-Йорк, где пытается построить карьеру.
Культовый роман Луизы Мэй Олкотт, написанный ею в 1868 году, уже пять раз был экранизирован (один раз – Джорджем Кьюкором в 1933 году), а в январе выйдет шестая экранная адаптация, срежиссированная Гретой Гервиг. Самое время пересмотреть фильм Армстронг, окунуться в атмосферу XIX-го века и почувствовать, что такое настоящее сестринство.
Накануне Рождества Ли Лиандер (и снова Барбара Стэнвик) ворует в ювелирном магазине браслет. Ее ловят и отправляют на скамью подсудимых. Дело попадает в руки прокурора Джона Сарджента. Он понимает, что накануне Рождества трудно добиться обвинительного приговора, и откладывает дело до 6 января. Однако Джон сочувствует Ли, освобождает ее под залог и даже везет к матери в родной городок (Джон и Ли родились в одном штате). Мать Ли оказывается черствой старухой, выгоняющей дочь накануне праздника из дома, и Ли и Джон едут к его родным, где в атмосфере доброты и веселья влюбляются друг в друга. Фильм имеет неожиданный финал, далекий от истинного хэппи-энда, однако немного дидактики в Рождество не повредит.
Митчелл Лейзен, хотя и был непретенциозным режиссером, сделал одну из лучших картин со Стэнвик – эту мелодраму. В «Запомни эту ночь» актриса сыграла свою очередную роль социальной аутсайдерши, неисправимой магазинной воровки, сердце которой смягчается добротой.
Нью-Йорк, 1950-е годы. Юная продавщица Терез (Руни Мара) знакомится с элегантной зрелой женщиной по имени Кэрол (Кейт Бланшетт). Терез любит фотографировать, и на этой почве женщины постепенно сближаются. Внезапно Терез осознает, что влюблена. Кэрол отвечает ей взаимностью. Но муж Кэрол, с которым она находится в процессе развода, пытается препятствовать отношениям двух женщин. Он использует этот запретный роман, чтобы получить опеку над пятилетней дочерью Ринди.
Сценарий фильма основан на романе Патриции Хайсмит «Цена соли» (1952). Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, где Руни Мара получила приз за «лучшую женскую роль». Фильм также получил шесть номинаций на премию «Оскар», но ни в одной, к сожалению, не победил. Картина понравится тем, кто любит тонкие психологические драмы с изысканной визуальной составляющей – ведь он снят на пленку «Супер 16», чтобы лучше передать атмосферу 50-х.
Когда режиссер Джон Лэндис решил снять «Поменяться местами», на его счету уже был культовый фильм «Братья Блюз». В рождественской комедии с участием Эдди Мерфи чувствуется уверенный большой стиль восьмидесятых. Фильм рассказывает о двух почтенных бизнесменах, братьях Дюк, чьи дела идут очень успешно. Деньги текут рекой, вот только у братьев есть серьезная разница во взглядах на жизнь. Старший - философ и гуманист, уверен, что социум создает личность, младший - жадина и расист, считает гены и породу главнее.
Накануне Рождества Дюки заключают пари, что их молодой перспективный управляющий ничуть не лучше грязного бомжа, клянчащего деньги у них под офисом. Бомж (Эдди Мерфи) – проходимец, который с табличкой «ветеран Вьетнама» изображает слепого и безногого. В своем замысле Дюки не знают компромиссов - они не только подставляют и лишают карьеры бывшего менеджера, но и хотят полностью его разорить, отобрав жилплощадь и невесту. Интересно, что сюжет фильма основан на произведениях Марка Твена «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» и «Принц и нищий» (ну уж эту книгу трудно не узнать в перипетиях сюжета).
Адам только что узнал, что скоро станет отцом. Он планирует покинуть Польшу и начать бизнес в Голландии. Он едет перед Рождеством в родную деревню, чтобы убедить семью продать наследство — дом деда. Однако дома его ждет неспокойная атмосфера. Завязавший с алкоголем отец только и думает где бы раздобыть бутылку, вечно озабоченная мать пытается всех помирить, младший брат выращивает на чердаке коноплю, а маленькая сестра отбирает видеокамеру, на которую Адам все записывает, документируя события для будущей дочери. Застолье не пройдет спокойно, а цена за старый полуразрушенный дом окажется слишком высока.
Фильм Петра Домалевского, ставший настоящим хитом в Польше (семь призов на кинофестивале в Гдыне), придется по душе тем, кто желает скрестить социальную драму с рождественской виньеткой. Тут и богатая провинциальная натура, и смешные диалоги, и мягкий, примиряющий финал.
Cамый семейный и самый праздничный из всех вышеперечисленных фильмов. Действие происходит накануне Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе, где Алонсо Смит, преуспевающий бизнесмен, живет в стильном особняке со своей женой и детьми. Дочь Роуз кокетничает с одним женихом дома и переписывается с другим, перебравшимся в колледж, а Эстер (Джуди Гарлэнд) помолвлена с парнем, живущим по соседству. Когда Алонсо получает повышение по службе и становится ребром вопрос о переезде в Нью-Йорк, никто из членов семьи не желает покидать любимый дом, особенно дочери, тем более что на носу рождественский бал и им нужно выбирать наряды.
Классик и отец Лайзы Миннелли Винсент Миннелли снял в 1944 году цветной мюзикл, что было настоящей революцией, в главной роли со своей будущей женой Джуди Гарлэнд. Над тем, чтобы свести новеллы из жизни Америки рубежа веков в связное повествование, корпела целая команда сценаристов. В результате и по сей день фильм имеет стопроцентный рейтинг на сайте Rotten Tomatos.