После «Хрусталя»: Кинематограф Беларуси в 2019 году

Белорусское кино до сих пор принято называть terra incognita. В кинопроизводстве страны со времен распада Советского Союза не произошли необходимые реформы, как, например, в Украине или Грузии, не говоря уже о России. Как результат, с точки зрения киноиндустрии, кинематограф находится в руках Министерства культуры и Национальной киностудии «Беларусьфильм» и пытается работать по советским стандартам, неконкурентоспособным в современном мире. Сложности есть и с прокатом картин: по сути на небольшом рынке доминируют российские дистрибьюторы (которые прокатывают американские, российские и в небольшом количестве европейские картины), а для национального продукта зачастую нет экранного времени, да и спрос на него у зрителя не самый высокий (здесь сказывается еще и имидж белорусского кино у массового зрителя: сложившийся стереотип устаревшего «Партинзанфильма»), однако надежда и успехи белорусского кино все же есть. В чем они заключаются, рассказывает Николай Лавренюк.
фото: кадр из фильма "Упыри"
Успех независимого кино
Самые значительные достижения белорусского кино последних лет связаны с авторскими независимыми фильмами, создаваемыми без серьезного бюджета либо с помощью зарубежных продюсеров. Важной площадкой, открывшей новое поколение белорусских режиссеров, можно без сомнения назвать Национальный конкурс Минского кинофестиваля «Лістапад», который проводится с 2014 года, и по сути, все фильмы, получавшие на нем награды (в первую очередь, речь идет об игровом кино) – это как раз независимые картины, снятые без государственной поддержки. Авторы снимают кино о современной жизни, идеологически не ангажированное и, как результат, создают фильмы, интересные как для международных фестивалей, так и для белорусской публики.
Важным прецедентом стал фильм «Хрусталь» беларуски Дарьи Жук, вышедший в 2018 году, снискавший успех на международных фестивалях, выдвинутый от Беларуси впервые за 22 года на соискание «Оскара» (что несомненно повлияло на интерес к нему у зрителя) и успешно прошедший в белорусском прокате. Картина рассказывает о девушке, которые в 90-е мечтает уехать в США и по иронии судьбы для этого должна провести неопределенное время в белорусской провинции. Успех фильма с яркой белорусской историей, хоть и снятого преимущественно на иностранные средства, показал, что все возможно.
фото: кадр из фильма "Хрусталь"
В 2019 году среди наиболее успешных белорусских лент – короткометражный фильм «Озеро радости» Алексея Полуяна. Фильм рассказывает историю девочки Яси, которую отец после смерти матери отдает в интернат, и является очень вольной экранизацией произведения модного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Премьера состоялась на крупнейшем фестивале короткого метра в Клермон-Ферране, после чего картина собрала целую коллекцию фестивальных наград, была выдвинута на соискание премии Европейской киноакадемии и (что является беспрецедентным случаем для короткометражного фильма) довольно успешно прошла в минском прокате, собрав несколько тысяч зрителей.
Еще одним успешным белорусским игровым фильмом также можно назвать картину “II” («Два») Влады Сеньковой, мировая премьера которой состоялась на Варшавском кинофестивале, где фильм получил Специальный приз жюри. Фильм, который откровенно рассказывает о современной белорусской школе и поднимает целый комплекс проблем, существующих в белорусском обществе, прямо сейчас идет в прокате и собирает полные залы (пусть их количество и невелико – декабрь традиционно насыщен голливудскими и российскими популярными релизами и для белорусского кино экранного времени практически не находится).
фото: постер фильма "II"
Особым явлением в белорусском кино является творчество Никиты Лаврецкого – его безбюджетные фильмы как правило получают высокую оценку критиков и уже сформировали свою аудиторию у автора. В 2015 году Лаврецкий победил на кинофестивале «Лістапад» с фильмом «Белорусский психопат», после чего выпустил еще несколько картин, а в 2019 году на Московском международном кинофестивале состоялась премьера его эмо-хоррора «Сашин ад», снятого на VHS-камеру и получившего от критиков звание одного из самых интересных фильмов ММКФ. Также в этом году вышел альманах «Драма», авторами которого стали Лаврецкий и его, можно сказать, эстетические единомышленники Алексей Свирский и Юлия Шатун. Юлия Шатун, кстати, - еще одна из самых ярких представителей независимого белорусского кино, дебютный фильм которой «Завтра» в 2017 году победил на кинофестивале «Лістапад» и весьма неплохо для безбюджетного кино прошел в ограниченном прокате.
Триумф белорусской документалистики
Однако самым большим успехом прошлого года-двух можно назвать белорусское неигровое кино. Беларусь традиционно была сильна в плане документалистики, и, в отличие от игрового кино, разрыва поколений здесь не произошло – продолжают работать титулованные режиссеры старшего поколения Виктор Аслюк, Галина Адамович, Ольга Дашук и другие. А за последние пару лет молодое поколение ворвалось на сцену главных документальных фестивалей.
фото: кадр из фильма "Дебют"
Большим событием стал фильм «Дебют» Анастасии Мирошниченко о театре в женской колонии. Премьера фильма состоялась в 2017 году на престижнейшем кинофестивале документального кино IDFA в Амстердаме, после чего фильм продолжил фестивальный успех и был приобретен рядом крупнейших европейских каналов. Год назад картина вышла в прокат в Беларуси (что, в принципе, уже необычно для документального кино, тем более белорусского) и пользовалась высоким интересом у зрителя.
А в 2018 году на том же фестивале в Амстердаме (который любят называть не иначе как «документальными Каннами») белорусский режиссер Андрей Кутило уже завоевал победу – за картину SUMMA о дружбе польского художника и молодой девушки из Беларуси. В последствии триумф фильма продолжился и принес режиссеру также приз за лучший белорусский документальный фильм на кинофестивале «Лістапад» (в документальной секции которого среди белорусских режиссеров в этом году была как никогда нешуточная конкуренция). Еще один новый фильм Андрея – «Стриптиз и война», рассказывающий про живущих вместе деда-председателя организации ветеранов и его внука-стриптизера – был не менее успешен на международных кинофестивалях. В прокат в Беларуси фильмы пока не выходили, но их немногочисленные показы неизменно сопровождались зрительским ажиотажем.
фото: кадр из фильма "Стриптиз и война"
А вот документальный фильм «Чистое искусство» Максима Шведа в ограниченный прокат вышел – и с аншлагами продержался там целый месяц. Тонкая и ироничная картина, главные герои которой – работницы ЖЭСа, закрашивающие надписи на стенах и, таким образом, создающие произведения супрематизма, как никакая другая точно рассказывает о Беларуси и нашем обществе.
Кстати, «Чистое искусство» получило приз за лучшую режиссуру на фестивале «Артдокфест». В этом году в его конкурсной программе было целых три белорусских фильма. Кроме «Чистого искусства» и «Стриптиза и войны» также был показан фильм «Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича, в котором он рассказывает историю своей бабушки, оказавшийся в оторванном от остального мира Крыму. Кстати, президент кинофестиваля «Артдокфест», режиссер Виталий Манский назвал в своей передаче новое поколение белорусских документалистов не иначе как «белорусская новая волна», с чем сложно не согласиться.
фото: кадр из фильма "Чистое искусство"
Попытка создать коммерческое кино
Есть и редкие попытки создать в Беларуси жанровое коммерческое кино. Самый яркий пример этого года – фильм «Упыри», в одной из ролей в котором снялся популярный шоумен Вадим Галыгин. Фильм позиционировали в рекламных материалах как «первый белорусский слэшер». К сожалению, не смотря на изначальную широкую роспись в кинотеатрах и рекламную кампанию, «Упыри» особым интересом у зрителей не пользовались. На мой взгляд, сегодняшний путь белорусского кино – это скорее малобюджетные авторские ленты. А что касается блокбастеров, то зрители продолжают предпочитать американский и российский продукт, конкурировать с которым белорусским кинематографистам пока довольно сложно.
Надежды киностудии «Беларусьфильм»
На «Беларусьфильме» уже несколько лет говорят о необходимых реформах, но пока это в основном остается только разговорами, хоть на киностудии и прошла масштабная реконструкция. В этом году на экраны не вышло ни одной полнометражной игровой ленты «Беларусьфильма», среди релизов – документальные и анимационные фильмы (кстати, белорусская короткометражная анимация традиционно пользуется успехом на международных фестивалях).
Главная надежда кинофабрики на следующий год – масштабный байопик «Купала» Владимира Янковского, повествующий об одном из главных символов белорусской культуры – поэте Янке Купале. Фильм должны были представить публике 17 декабря – в день 95-летия белорусского кино, но показ отменили, изначально сославшись на неготовность компьютерной графики, а затем на то, что ленту сначала должен посмотреть президент Лукашенко. Поэтому насколько удалась картина, на которую киностудия возлагает большие надежды, - узнаем в следующем году.
Из наиболее ожидаемых релизов 2020-го – также дебютный фильм «Отражение» Митрия Семенова-Алейникова, выпускника ВГИКа, автора успешного короткометражного фильма «Одной крови», а также клипов для Макса Коржа и других звезд. Митрия можно назвать одним из самых интересных белорусских режиссеров нового поколения, поэтому ожидания от триллера, действие которого происходит в Чернобыльской зоне, довольно велики. Фильм, кстати, получил государственную поддержку, но создается на базе не «Беларусьфильма», а частной студии «MediaCube» - что также внушает некоторую надежду на то, что произойдет уход от студийной монополии.
Таким образом, несмотря на большие проблемы в нереформированной киноиндустрии, у белорусского кино есть серьезный потенциал и успехи, которыми уже можно гордиться. Но, в случае отсутствия серьезных реформ со стороны государства, его будущее остается туманным, несмотря на наличие молодых талантов, которые у нас несомненно есть и которым несомненно нужно помогать.