Альтернативная десятка фильмов 2010-х от Всеволода Коршунова

Подводя итоги десятилетия, Кино-Театр.Ру
попросил киноведа и куратора курса «Практическая кинокритика
» Московской школы кино Всеволода Коршунова
собрать его десятку фильмов этого периода. Список получился необычным, и вот, почему:
«Со строго научной — математической — точки зрения десятилетие заканчивается через год, но поскольку все вокруг подводят итоги именно 2010-х, то есть лет, в написании которых есть сочетание «201-», я подобрал десять важных для меня фильмов этого периода. Некоторые из них — «тихие» картины, не наделавшие шума в прессе и не сорвавшие кассу. Однако каждая из них по-своему раздвигает привычные границы, борется с предрассудками, ломает автоматизм восприятия, исследует возможности киноязыка. Список составлен так, чтобы в нем оказались фильмы, сделанные в разных странах, авторами разных поколений, в диаметрально противоположных стилях», - прокомментировал свой концептуальный ход Всеволод.
«Монстры» (2010, Великобритания, режиссер Гарет Эдвардс)
Уникальный жанровый эксперимент: зритель вместе с героями обнаруживает себя на обочине хоррор-сюжета, и это позволяет взглянуть на сеттинг и конвенции фильма ужасов с помощью другого жанра — love story. Но не привычно милой и трогательной, а предельно честной и жесткой.
«Портрет в сумерках» (2011, Россия, режиссер Ангелина Никонова)
Фильм, снятый за полмиллиона рублей на фотоаппарат, поднимает крайне важную и болезненную для российского общества тему — отделение суверенного «я» от родового «мы». В главной роли — невероятная Ольга Дыховичная
.
«В другой стране
» (2012, Южная Корея, режиссер Хон Сан Су
)
Изабель Юппер
оказывается главной героиней трех новелл, странным образом перетекающих друг в друга и образующих сюжетную ленту Мёбиуса. Хон Сан Су исследует природу экранного времени и сам процесс рождения истории. И, как всегда, делает это тонко, легко, иронично.
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«Она» (2013, США, Спайк Джонз)
Не теряющий актуальности фантастический фильм про недалекое будущее, которое с каждым годом всё больше становится похожим на реальность. Хоакин Феникс
и Скарлетт Йоханссон
разыгрывают драму нового типа: историю про цифрового человека и его запутанные отношения с собственным телом, электронным девайсом и потерянной душой.
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«Прощай, речь 3D» (2014, Швейцария, Франция, режиссер Жан-Люк Годар)
Хулиганский трехмерный эксперимент главного бунтаря мирового кино. Скучать зрителям этого фильма просто некогда: нужно закрывать то один глаз, то другой, то снимать очки, то снова надевать и покачивать головой — такого 3D вы еще не видели!
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«Такси» (2015, Иран, режиссер Джафар Панахи)
Панахи, которому запрещено делать кино, снимает фильм, не выходя из своей машины. Он разворачивает видеорегистратор так, чтобы был виден салон, и едет по Тегерану: подвозит случайных попутчиков, встречает старых знакомых, забирает племянницу из школы. В итоге зритель получает возможность увидеть то, что ни при каких обстоятельствах нельзя показывать в иранском кино.
«Я не мадам Бовари
» (2016, Китай, режиссер Фэн Сяоган
)
Этот фильм для меня открыл исследователь кино стран Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Захаров, преподаватель курса «Современное кино». Совершенно уникальная картина, формат кадра в которой несколько раз меняется от круга к квадрату и лишь два раза принимает привычную форму прямоугольника 16:9. Разумеется, это не просто формальный прием, а ключ к тому, что происходит на экране.
«Дюнкерк» (2017, Великобритания, Нидерланды, Франция, США, режиссер Кристофер Нолан)
Другого такого фильма просто нет — сложная структура времени, которое в каждой сюжетной линии течет по разному; невероятный монтаж звука и шумовая музыка Ханса Циммера; переосмысление новаторских приемов авангарда 1920-х. И всё это в стомиллионном блокбастере — точнее, артбастере, ведь это Нолан.
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«Не прикасайся» (2018, Румыния, Германия, Болгария, Чехия, Франция, режиссер Адина Пинтилие)
Смелое, откровенное, честное исследование телесности — замороженной, отчужденной, нечувствительной. Пинтилие избирает для своей картины гибридную форму докуфикшн, где границы игрового и документального кино зыбки, эфемерны, текучи. Как границы тела и окружающего мира, нормы и отклонения, «можно» и «нельзя».
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«Итальянец» (2019, Италия, режиссер Фаим Буийан)
Уморительная, трогательная, местами по-подростковому нескладная и при этом очень важная картина, сделанная на стыке американского мамблкора и комедии по-итальянски. Буийан, сам играющий главного героя, молодого бенгальца-мусульманина, родившегося в Риме и считающего себя итальянцем, предлагает посмотреть на вечный город глазами того, кто знает его не хуже римлян, но по-прежнему остается чужаком.
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