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Получи носочки от «Холопа»

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28 декабря 2019
Получи носочки от «Холопа»

26 января на наши экраны вышла комедия «Холоп», в которой современный мажор Гриша (Милош Бикович) перевоспитывается в в барской усадьбе 1860 года.

Кино-Театр.Ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш 4 пар носков и одного постера с автографами режиссера и актёров этого фильма! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Холоп» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Мы выберем из писем пять победителей и объявим их 4 января!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Удачи всем, с наступающим!

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фильмы
Холоп

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«Холоп» (2019)
«Холоп» (2019)
«Холоп» (2019)
«Холоп» (2019)
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