Получи носочки от «Холопа»

26 января
на наши экраны вышла комедия «Холоп
», в которой современный мажор Гриша (Милош Бикович
) перевоспитывается в в барской усадьбе 1860 года.
Кино-Театр.Ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш 4 пар носков и одного постера с автографами режиссера и актёров этого фильма! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Холоп» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички.
Мы выберем из писем пять победителей и объявим их 4 января
!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Удачи всем, с наступающим!