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Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы

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30 декабря 2019
2019 год стал безумно насыщенным с точки зрения анимационных событий, и одно их перечисление займет слишком много времени. Попробую выделить лишь те несколько, которые, на мой взгляд, не только стали чересчур заметными, но и продолжат оказывать влияние на состояние анимации в ближайшие годы.

Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы
фото: "Любовь, смерть и роботы"

Одним из главных событий года стала нарастающая активность стримингового сервиса Netflix, обратившего свое внимание на анимационные проекты и закупающего анимационное кино на эксклюзивных правах. В начале года вышел феноменальный сериал-антология «Любовь, смерть и роботы», просто взорвавший мировое анимационное сообщество своей живой энергией, жесткими сюжетами и резкой обращенностью на футуристические и взрослые психологические проблемы человеческого бытия.

Затем под лейблы Нетфликса перешел полнометражный фильм «Я потерял свое тело» Жереми Клапена – обладатель Гран-при полнометражного конкурса фестиваля в Анси, - и теперь эту великолепную социально-психологическую картину про любовь, поиски себя и отрезанную руку можно увидеть исключительно на Нетфликс. Как и еще одну шикарную предрождественскую работу «Клаус» режиссеров Серхио Паблоса и Карлоса Мартинеса Лопеса, с динамичным сюжетом и филигранным, стильным визуальным решением.

Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы
фото: "Я потерял свое тело"

Российская анимация сейчас достаточно представительна, что без нее не могут обойтись ни Нетфликс (глобальный зритель которого может посмотреть главные российские мультсериалы «Маша и медведь» и «Смешарики»), ни международные фестивали, ни ключевые премии. На киносмотрах главными фильмами из России стали «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян. И если первый создает ощущение некоторого пересказа первого фильма диптиха о космическом одиночестве «Мы не можем жить без космоса», что не мешает ему участвовать в оскаровской гонке, то фильм Натальи Мирзоян стал новым визуальным высказыванием, буквально загипнотизировавшим фестивали по всему миру своими акварельной магией, сгущением времени и красотой повседневности знойного пляжа. Для меня именно он стал символом фестивального года, вместе с польским саспенсом «Кислотный дождь» Томека Попакула и чешской психологической драмой «Дочь» Дарьи Кощеевой.

Кстати, о фестивалях. С этого года в России действует новый механизм проведения кинособытий, и все отечественные фестивали, которые показывают мировое кино, должны войти в официальный перечень кинофестивалей, утверждаемый Министерством культуры. Многие в этой связи с содроганием ожидали резкого сокращения кинопоказов, в том числе и анимации. Но в перечни и 2019, и 2020 годов смогли войти все основные анимационные события – фестиваль в Суздале, КРОК, «Бессонница», Большой фестиваль мультфильмов со своими региональными проекциями. И на данный момент эта новация не стала заградительным барьером для любителей анимации, а могла.

Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы
фото: "Пять минут до моря"

Вообще, государство в этом году заняло либеральную позицию по отношению к отечественной анимации. Апофеозом подобного отношения стал прошедший в конце года питчинг уникальных авторских анимационных фильмов, по итогам которого финансирование получат три полнометражных фильма, каждый из которых может стать настоящим событием в мировой анимации. Оскароносный Александр Петров, создающий свои фильмы в трудоемкой технике живописи по стеклу, запускает проект «Князь» о походе великого князя Александра Невского в Орду. Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий снимут юмористическую картину «Мусор» о приключениях выброшенных вещей. А я буду больше всего ждать премьеру абсурдистско-сюрреалистического фильма «Непокой», в котором Леонид Шмельков переосмысляет миф об Одиссее, попавшем на остров к нимфе Калипсо, в современных реалиях. И пусть эти фильмы выйдут еще не скоро, сам тот факт, что они получили поддержку, позволяет включить это событие в позитивные итоги 2019 года.

Наверное, главным зрительским итогом 2019 года правильнее было бы назвать завершение больших долгоиграющих франшиз Pixar и DreamWorks «История игрушек» и «Как приручить дракона». Не верится, что к этим двум мирам студии больше не вернутся. Видя, насколько миры игрушек и драконов укоренились в сознании зрителей, запросто можно подумать, что студии не остановятся и будут развивать какие-нибудь спин-оффы или иные сюжеты в уже существующих вселенных. Как, к примеру, не останавливается «Союзмультфильм», весь год отмечая 50-летие экранных образов Чебурашки, Винни-Пуха, Умки, Бременских музыкантов и героев из «Ну, погоди!» и одновременно с этим возвращая советских персонажей на экран.

Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы
фото: "Как приручить дракона-3"

Павел Шведов
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АнимацияИтоги годаПавел Шведов
персоны
Константин БронзитДмитрий Высоцкий (II)Наталья МирзоянСерхио ПаблосАлександр Петров (VI)Леонид Шмельков
фильмы
История игрушек 4Как приручить дракона 3КлаусЛюбовь, смерть и роботыМаша и МедведьМы не можем жить без космосаНу, погоди!Смешарики

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Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы фотографии
Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы фотографии
Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы фотографии
Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы фотографии
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