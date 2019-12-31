Как создавались спецэффекты для фильма «Вторжение» Федора Бондарчука?

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Про Neflix, Бронзита и стабильность

Итоги 2019 года в анимации: И драконы сыты, и роботы целы

29 декабря

«Сохранить как…» - 2019: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат

Фестивали, необузданный Netflix, фильмы, которых здесь не было