Как создавались спецэффекты для фильма «Вторжение» Федора Бондарчука?

Пережив контакт с инопланетянами, Юля (Ирина Старшенбаум) теперь находится под строгим контролем российских спецслужб. Она регулярно проходит медицинские проверки и тесты, — ученые пытаются узнать как можно больше о происхождении внеземной жизни и приобретенных девушкой сверхсилах. Но с Юлей вновь связывается пришелец Харитон (Риналь Мухаметов). Он сообщает героине, что его сородичи планируют отыскать Юлю и уничтожить как особо опасную особь, которая может потенциально нарушить гармонию во Вселенной. Инопланетяне используют нестандартные способы ликвидации — искусственный интеллект берет под контроль медиа и соцсети и внушает москвичам, что Юлю необходимо срочно поймать.
Визуальные эффекты «Вторжения» стали масштабнее: если действие первого фильма разворачивалось в отдельном столичном районе Чертаново, то в сиквеле участвует весь город. Для фильма создатели спецэффектов из студии Main Road Post воссоздали на компьютере Москву во всех мельчайших подробностях.
фото: пресс-служба Sony Pictures
фото: пресс-служба Sony Pictures
«Мы использовали графический генератор Москвы, который обладает серьезной проработкой архитектуры и основан на реальной карте столицы. Затем мы вручную добавили несколько „героических“ зданий, например, мы отдельно сделали высотку на Котельнической набережной, небоскребы Москва-Сити. Особенно гордимся сценой, когда Артем (Александр Петров) в боевом экзокостюме выскакивает на улицу. Весь этот длинный кадр с его нападением на вертолет, все полностью сделано с помощью CG-графики: Москва, люди, такси – это компьютерный вертолёт, компьютерный персонаж, компьютерный город, компьютерный „Афимолл“», — рассказывает Арман Яхин.
В финале фильма город почти полностью тонет под водой. По словам создателей, воссоздать потоп во всех подробностях было крайне непросто: «Это было настоящее испытание. В таком масштабе симуляцию воды мы никогда не делали, и не думаю, что кто-либо в нашей стране делал. Мы долго пытались представить в голове, как могла бы выглядеть затопленная Москва. В реальности в воде, даже самой чистой, через некоторое количество метров мы уже ничего не увидим. Но мы наполнили сцены гигантским количеством деталей для того, чтобы сцена выглядела убедительно: мусор летает, деревья, баки, машины на заднем плане вращаются в воде. Все это нужно было реалистично показать, и это была самая сложная вещь, настоящее „кунг-фу“, если хотите. Достаточно одной ошибки, и зритель может вывалиться из происходящего, перестать верить фильму».
фото: пресс-служба Sony Pictures
фото: пресс-служба Sony Pictures
В одной из сцен «Вторжения» вода накрывает главных героев одновременно сверху и снизу. Для ее постановки съемочная группа отправилась в Венгрию, чтобы использовать в работе специально оборудованный бассейн на крыше. То же место использовалось режиссером Дени Вильневым во время съемок его фильма «Бегущий по лезвию 2049».
«Это полностью рисованная история, там вообще ничего нет снятого, кроме сцен, где тонут люди. Была построена огромная декорация, а снималось все в Венгрии на крыше дома. Там есть специальный большой бассейн, в котором генерируются волны с помощью гидрантов. Декорация была подвешена на огромный кран, который двигался под руководством оператора Владимира Опельянца. И наша студия затем занималась обработкой сцены и добавлением CG-эффектов».
Одной из самых впечатляющих сцен «Притяжения» было крушение инопланетного корабля «Сол» в Чертаново. Во «Вторжении» фигурирует уже другой корабль под названием «Ра». Хотя по части дизайна он явно опирается на предшественника, тем не менее, разница между ними чувствуется с первого же его появления на экране.
фото: пресс-служба Sony Pictures
фото: пресс-служба Sony Pictures
«Мы исходили из того, что «Сол» из первой части — исследовательский корабль, он небольшой и мирный по своей задаче. А «Ра» — это уже военная машина. И мы постарались сделать так, чтобы на нем была видна история его боев: добавили царапины, выбоины на его поверхности. В фильме герои упоминают, что это корабль с «протоколом коррекции», и нам хотелось, чтобы зритель почувствовал, что это именно так».
«Дизайн «Ра» мы не сразу придумали. Его предложил наш художник Максим Ревин. Когда мы уже начали собирать его наработки в трехмерной графике, то поняли, что там есть сложные нюансы. Прежде всего, нужно было понять, как двигаются кольца вокруг корабля, и дальше пошла чисто инженерная работа: а если вот так? А если кольца вертятся, они будут мешать каким-то долям? И это самое интересное в работе, когда вся команда жонглирует идеями и мнениями», – заявляет Арман Яхин.