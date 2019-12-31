Лучшие фильмы 2019 года: ТОП-20

Конец 2019-го богат на итоги: все вспоминают лучшие фильмы и сериалы десятилетия (или 2010-х – кому как больше нравится), а также уходящего года. Мы уже задались всеми насущными вопросами: какие отечественные сериалы самые лучшие? что там в анимации? какие отличные фильмы прозевал наш прокат? как прошел год в белорусском, украинском и казахском кино? Осталось еще несколько, но пора уже ответить и на главный. Какие фильмы больше всего запомнились редакции Кино-Театр.ру в 2019 году. Спойлер: четвертый год подряд в нашем внутреннем голосовании побеждает российская картина.
20. СЕРЕДИНА 90-Х
Режиссерский дебют артиста Джоны Хилла
, который не нуждается в представлении. Его «Середина» - та инди-картина года (пускай и прошлого), которая обычно очаровывает всех и становится флагманом американского независимого: скромная (главные звезды - Уотерстон и Хеджес), почти безоценочная (фильм начинается на полуслове и почти на нем же обрывается), наконец, выполненная в социально одобряемом жанре «Все, как мы любим». Круг интересов и вдохновителей Хилла понятен уже из названия, а безотказность апелляции к тем временам и именам - по тому, как к горлу мирового зрителя подступает ностальгия по 90-м.
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19. КАПЕРНАУМ
Предельно реалистичный фильм, рассказывающих о тяжелой доле людей без документов, начинается с нескольких ярких, но тревожных интродукций. Сперва – построение в шеренгу задержанных африканок. Затем – воздушная панорама бедных кварталов Бейрута и проезды по нищим, но насыщенным красками улицам ливанской столицы. Убогий город сменяет скромный зал суда, куда в наручниках вводят растрепанного 12-летнего мальчика с умными глазами, Зейна (Зейн Аль Раффеа
). Его арестовали за то, что он ударил ножом одного «сукина сына», и дали 5 лет тюрьмы, как взрослому. Мать и отец утверждают, что он всего лишь нашалил, но тут внезапно мальчик объявляет, что подает иск против родителей. Он хочет засудить их за то, что они родили его на свет.
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18. ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА
Выбирая для этой истории, основанной на бестселлере немецкого писателя Хайнца Штрунка, жанр черной комедии, Фатих Акин
, безусловно, бросает вызов зашоренному миру современной кинематографии, где на тему насилия принято рассуждать теперь исключительно на полном серьезе, копаясь во всех психологических проблемах и преступников, и жертв. Эта смелость, как и жестокость происходящего на экране, может многим не понравиться, но рассматривать «Золотую перчатку» исключительно через призму количества убитых женщин не стоит.
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17. МЫ
В 1986 году девочка Аделаида отбилась от родителей на ярмарке аттракционов, забрела в зеркальный лабиринт, увидела там двойника – и потеряла душевный покой. Спустя тридцать лет повзрослевшая Аделаида (Лупита Нионго
) приезжает в те же места с семьей – мужем (Уинстон Дьюк
из «Черной пантеры
»), дочерью-бегуньей и сыном-иллюзионистом. Ей страшно не хочется быть здесь, но домочадцы уломали – какое лето без моря. Легкое беспокойство афроамериканки скоро получит физическое основание: ночью к ним в дом врываются четверо – их жуткие копии. Измордованные какими-то жизненными обстоятельствами, в красных робах, с хрипами вместо голосов и золотыми ножницами наперевес. Аделаиде и ее семейству предстоит выживать. Тем временем нашествие двойников происходит по всей Америке.
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16. АЙКА
Сергей Дворцевой
снимал картину шесть лет, встраивая выдуманную историю в реальность, постоянно меняя сценарий, и даже после успеха в Каннах умудрился перемонтировать фильм так, что он изменился на 40%. Такой перфекционизм обусловлен амбициями бывшего документалиста, чуткого к экранной фальши и старающегося максимально точно воссоздать реальную действительность, отобразить эту невидимую, изнаночную жизнь столицы нашей родины. Москва-собянинская, снятая в год рекордных снегопадов (группа три года ждала снежную зиму, чтобы сделать все, как задумано) здесь – максимально неприветливый мегаполис, экономика которого поддерживается исключительно за счет эксплуатации приезжих.
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15. ЮМОРИСТ
В юрмальском концертном зале «Дзинтари» перед распаленной зноем публикой выступает юморист Борис Аркадьев (Алексей Агранович
). Выступает с коронными номером - монологом «Бархатный сезон» («Девушка, не хотите сфотографироваться с обезьянкой? А она - хочет!»); это его гвоздь и его визитка, плевок в вечность и заезженная пластинка. После выступления к нему подбегут взрослые поклонницы с целым садом цветов, а одна (Юлия Ауг
) даже, робко поднимая на кумира глаза, преподнесет на подпись единственный его серьезный роман десятилетней давности с веселеньким названием «Проклятье». Кумир, пустив усталую колкость, нарисует вместо автографа мужской половой член в профиль - и будет таков.
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14. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
Дени (Флоренс Пью
) вместе с бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор
) и его друзьями отправляется в двухнедельную поездку в Швецию – в глухую деревню, где живут родственники блаженного художника Пелле (Вильхельм Бломгрен
). Общество, именующее себя «хорга», ежегодно отмечает праздник солнцестояния, наряжаясь в сарафаны старинного покроя, возводя избы с причудливыми рисунками на стенах, а также устраивая разного рода игры (помимо плясок есть, например, и активность под названием «сдери кожу с дурака»). Разумеется, невероятные приключения американцев в Швеции не закончатся хорошо.
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13. БОЛЬ И СЛАВА
Все эти узоры и мотивы прекрасно знакомы по прошлым фильмам режиссера – в «Боли и славе» собраны отголоски многих, если не почти всех картин Альмодовара. Однако это не только экскурсия по галерее (или развалинам) былого величия, но размышление о целебной силе творчества. Как бы ни протестовала мать, некоторые ее фразы, привычки, жизненные уроки режиссер перенес и сохранил в собственной фильмографии. В ней же запечатлены дружба и любовь, какими годы спустя они уже не явятся режиссеру, а потому он разговаривает с их состарившимися отголосками, последовательно встречаясь или вспоминая святую троицу – дружбу, любовь, материнскую привязанность.
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12. ВЕРНОСТЬ
В «Верности» много эротических сцен, даже жанр фильма определен как эротическая драма, причем впервые секс в нашем кино показывается таким, какой он есть. Близость выглядит естественной, нормальной, честной. Ощущается и деликатное и отношение к зрителю: эротика обусловлена драматургией и психологическим состоянием героев, она обезоружена и не вызывает чувство смущения и неловкости. Но не столько достоверная телесность делает «Верность» революционной работой, сколько ее спокойный и уверенный тон, в котором авторы говорят о значении сексуальной близости в жизни человека.
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11. ФАВОРИТКА
1708 год, Великобритания воюет с Францией за испанское наследие. Сумасбродная, как принято считать, и подверженная бесчисленным болезням королева Анна (невероятная Оливия Колман
) не в силах контролировать процесс, а потому делами в стране буквально заправляет ее подруга (и любовница) герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс
средней невероятности). Пока леди Сара отвешивает пинки политическим конкурентам и способствует процветанию семейного дела (за войну отвечает ее хитроликий муж в исполнении Марка Гэтисса
), августейшая особа сюсюкается с многочисленными кроликами и пытается обмануть непереносимость тортов, а сбрендивший будто бы вслед за ней двор утешается утиными бегами. Все меняется, когда с хутора на бал прибывает Эбигейл (отличная Эмма Стоун
), проданная в рабство бывшая дворянка и родственница герцогини Мальборо, которой предстоит начать во дворце новую жизнь - разумеется, с подвала, серого желудка этого левиафана власти.
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10. ВОЙНА АННЫ
Алексей Федорченко
, известный самобытными как этническими, так и в каком-то смысле историческими картинами («Овсянки
», «Ангелы революции
»), возвращает войну отдельно взятому человеку, лишает ее статуса мраморной надгробной плиты. Это и индивидуальное переживание маленькой девочки, и сказка про темноту, и сжатый до капли воды океан, где отражаются ужасы и инстинкты войны, и документальный триллер (историю Анны из Полтавской губернии, просидевшей два года в камине, Федорченко прочитал в ЖЖ, а не в «Дневнике Анны Франк», как частенько думают).
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9. ВАРДА ГЛАЗАМИ АНЬЕС
Прощальный фильм великой Аньес Варда
– «Варда глазами Аньес», премьера которого состоялась в Берлине за месяц до смерти родоначальницы французской «новой волны». Фильм-коллаж, фильм-праздник, полный воспоминаний, источающий мудрость, любовь и признательность близким, вдохновенность от соприкосновения с самыми простыми в жизни вещами и тревоги переживаний надвигающейся старости. Сильная, маленькая, самая любимая Аньес.
8. ГИВ МИ ЛИБЕРТИ
Второй фильм Кирилла Михановского
– родившегося в России, переехавшего с родителями в США, а теперь живущего во Франции – тепло приняли на фестивале Sundance, и это немудрено: у «Гив ми либерти» явно большое сердце, при том что сюжет напоминает отчаянный забег по вечной зиме (правда, по-американски щадящей). Хотя плохо отапливаемая тотальная коммуналка Висконсина и играет в кадре важную роль, прописка здесь не принципиальна. Фильм Михановского поначалу напоминает не столько американское инди (первая ассоциация — «Хорошее время
», где неоновый Роберт Паттинсон
бежал от закона и себя по ночному Нью-Йорку), сколько бытовые румынские драмы, подбирающие ключик к некоему экзистенциальному переживанию.
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7. ХРОНИКИ РТУТИ
Александра Кулак и Вениамин Гез
сняли картину о необъяснимом свойстве человека наполнять энергией и жизнью даже самые пугающие и заброшенные места. Это портрет покинутого города Новая Идрия и последних лет жизни тех, кто провёл молодость, веруя в альтернативную версию «американской мечты». «Хроники» получили в декабре национальную премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший кинофильм», и его можно будет посмотреть в новогодние праздники в ЦДХ.
6. ВОКС ЛЮКС
1999 год. Восьмиклассница Селеста (Рэффи Кэссиди
) готовится к занятию музыкального кружка. Учительница (Мария Диззия
) перебрасывается с учениками игривыми репликами. В класс заходит вооруженный школьник и устраивает пальбу. Селеста получает пулевое ранение в шею. Больница, мучительное восстановление, молитвы - и вот она, вместо поминальной речи, поет в память о погибших ровесниках и полицейских. Песню они сочинили с сестрой Элеонорой (Стаси Мартин
). Девочек тут же примечает еще не свыкшийся со смертью рока продюсер (Джуд Лоу
), который устроит им студийную запись, музыкальный тур в Стокгольм и даже съемку пары клипов. Первый секс Селесты совпадает с трагедией 11 сентября, и это не просто дьявольское предзнаменование: декаду спустя ее слава вознесется до небес, на пресс-конференции звезда (уже Натали Портман
) сообщит, что если люди не могут верить в бога, пусть верят в нее. Дальше будет концерт. Тысячи мальчиков и девочек растрясут свою скорбь. Конец.
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5. ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ
Религиозное измерение магии кино в случае «Однажды… в Голливуде» трудно обойти стороной. Это не просто фильм Тарантино
, многолетнего святого покровителя киноманов и зрителей, но лента, где сошлись последние настоящие кинозвезды в уже уходящем смысле этого феномена – Леонардо ДиКаприо
и Брэд Питт
. Кинематографисты с флером легендарности воссоздают полузабытый полумифический сюжет, чтобы сотворить с ним невероятное, доступное величайшему искусству иллюзий – синема.
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4. БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
Трагедия «Брачной истории» складывается из бытовых мелочей, допущенных в потоке жизни недоговоренностей, проявлений слишком человеческого и, конечно, эго: Чарли привык режиссировать свою жизнь и близких; Николь стало тесно в этой виртуозно написанной роли, техничность которой убила в том числе и страсть. Под микроскопом бракоразводного процесса эта усталость материала принимает очертания Сциллы и Харибды. Пора выводить пьесу из репертуара.
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3. ПАРАЗИТЫ
При всей своей аккуратности и чуть ли не простоте, «Паразиты» хитрее, чем кажутся: в них нет ни прямого обличения, ни даже тематического ограничения. Пона интересует не только пресловутое противостояние богатых и бедных (здесь – буквально людей из разных миров), но тотальная непроницаемость людей друг для друга. В фильме традиционно для режиссера присутствует американская культура – в формате комиксов или попыток выучить английский (во «Вторжении» таким подарком от США был, собственно, динозавр), но и как увлечение мальчика из семьи Пак индейцами. Вероятно, сравнение бедных корейских районов с резервацией здесь не подразумевается, но экзотизация коренного народа Америки – не случайна. Две социальные страты загадочны друг для друга, как непонятны зачастую индейцы и жителям США, но тем более – других стран.
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2. ДЖОКЕР
Если содрать с «Джокера» маску исключительности, пригасить гул восторгов и саундтрека, то в свете рампы обнаружится любопытная и энергичная драма про то, как расслаиваются реальность и телевизионная греза. Между богачом Томасом Уэйном и выживающим все с большим трудом Артуром Флеком не столько пропасть, сколько кривое зеркало медиа, которое формирует информационные пузыри, перевирает слова, искажает смысловые акценты, создает иллюзию персонального разговора, давит на больные места и продает мечту, но вместе с тем – стремится вытолкать куда-то за кадр настоящего человека. Несомненная удача – сольный выход Хоакина Феникса, который то старается держать лицо, то душит себя от невозможности победить неуместный смех, то вдруг становится-таки тем асоциальным трикстерским голосом, который задает уюту телевизионного эфира (и тем, кто им убаюкан) неудобные вопросы.
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1. ДЫЛДА
27-летний Кантемир человек отважный. «Теснота» хоть и была сделана на очень больную и вечно актуальную тему, но Балагову, выходцу с Кавказа, проблема национальных отношений близка и понятна. Если вообще в этой проблеме что-то может быть понятно. В «Дылде
» молодой режиссер ступил на территорию еще более зыбкую и опасную в силу безумного социально-политического контекста, разбушевавшегося в последнее время в России. Со свойственной молодости и горячему таланту отвагой Балагов взялся за тему Великой Отечественной войны. Как он сам признавался, толчком послужила книга Светланы Алексиевич
«У войны не женское лицо». Впрочем, сюжетно книга и фильм не пересекаются, если не считать самой по себе темы «женщина и война». Со сценарием Балагову помог известный писатель Александр Терехов, продюсером выступил Александр Роднянский
. Артиллерия что надо.
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