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Главная тема 20 фильмов зимы: Бывшие Пальмы, будущие Оскары и потенциальные российские хиты С декабря по февраль смотрите только лучшее

Новости кино Тому Уэйтсу исполнилось 70 лет Знаменитый музыкант отмечает юбилей.

Новости кино Зрители сами выберут фильмы для новогоднего телеэфира Канал «TV1000 Русское кино» проводит зрительское голосование, по итогам которого будет сформирована телепрограмма 1 января.

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Новости кино «Великая красота» стала самым долгоиграющим хитом проката в Москве Фильм Паоло Соррентино показывали в закрывшемся на днях киноцентре «Соловей».

Лайфстайл Фелисити Джонс впервые станет мамой 36-летняя актриса решила не скрывать своего положения

Ролики фильмов «Волшебный лес» Мышонок Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.