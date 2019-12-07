20 фильмов зимы: Бывшие Пальмы, будущие Оскары и потенциальные российские хиты

Зимой в российских кинотетрах продолжается повторный прокат известных картин, многие из которых мы видели лишь на видеокассетах и по телевизору. Классика пользуется большим спросом, но и среди новинок много интересного и ожидаемого - несколько победителей Каннского фестиваля, новая часть «Звездных войн», продолжение «Притяжения», документалка про Тарантино... Мы отобрали 20 самых интересных картин, на которые стоит обратить внимание.
Зверь
За раскрытие шокирующего убийства, всколыхнувшего округу, берутся два совершенно разных детектива. Имея этические разногласия в методиках, они пытаются работать вместе, чтобы распутать непростое дело и разобраться с собственными демонами. Учитывая корейское происхождение ленты, сравнение с «Воспоминаниями об убийстве
» напрашиваются сами собой, но по первым трейлерам «Зверь» – скорее крупнобюджетная калька с голливудских бадди-муви, финчеровских нео-нуарных триллеров и «Плохого лейтенанта
» Феррары.
В прокате с 5 декабря.
Озеро диких гусей
Ещё один нуар из Азии – «Озеро Диких гусей» – успел засветиться на Каннском кинофестивале, где в итоге оказался ни с чем, но запомнился критикам. Главный герой Чжоу - лидер воровской шайки и поневоле убийца двух полицейских. Именно из-за последнего пункта за голову героя назначают награду в 300 000. Так, Чжоу на последнем дыхании мечется по залитой неоном провинции близ того самого озера в попытке отсрочить неизбежное и помочь жене с сыном, а может и проститутке Лю, оказавшейся втянутой в кровопролитные разборки.
В прокате с 12 декабря.
С широко закрытыми глазами
Последний фильм Кубрика
, сновидческую одиссею по рождественскому Нью-Йорку и его окрестностям, воспринимают по-разному: для одних он – один из главных, если не главный, шедевр Кубрика и освежающий глоток высокого модернизма на излёте постмодернистских 90-х, для других – длиннющая околесица. Однако даже спустя 20 лет консенсус так и не найден, а «Иное Кино» в честь юбилея фильма запускает его в предновогодний прокат – время как нельзя лучшее для этого фильма с его обволакивающей атмосферой фантасмагории и убаюкивающим светом гирлянд.
В прокате с 19 декабря.
Солярис
Синематека «Искусство кино», не так давно выпустившая в повторный прокат ключевую картину Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин
», решает завершить год Тарковским. После «Сталкера
» и «Зеркала
» настал черёд Соляриса, специальные показы которого начнутся с 11 декабря.
В прокате с 11 декабря.
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
После ряда неудач в Disney решили не рисковать с Колином Треворроу
и Райаном Джонсоном
, «Последние джедаи
» которого поляризовали фанатов и собрали в прокате намного меньше «Пробуждения силы
», и отдали всё в руки Джей Джей Абрамса
, пытающегося завершить третью фазу Звёздных войн на высокой ноте. Сюжетная арка Рей (Дейзи Ридли
) закончиться именно на девятом эпизоде, так что будущее франшизы остаётся туманным. Переживать же стоит не за это, а за любовь. Наших. Прокатчиков К. Парцелляции.
В прокате с 19 декабря.
Ходячий замок
«Пионер» продолжает прокат самых известных картин Хаяо Миядзаки
«Ходячим замком», эпическим стимпанковским фэнтези с одной из самых романтичных историй в фильмографии режиссёра. Взаимоотношения Софи и Хаула – перепевка «Красавицы и чудовища
», присутствующая в аниме из первоисточника («Ходячий замок» – экранизация британской книжки), но сильно разбавленная фольклором именно японским, а не европейским.
В прокате с 26 декабря.
Вторжение
Народный блокбастер Бондарчука
, как ему и было суждено, обзавёлся продолжением. После событий в Чертанове Юля (Ирина Старшенбаум
) обрела инопланетные способности, которыми сразу заинтересовались российские военные и представители внеземных цивилизаций. Именно последние и затевают полномасштабное вторжение, чтобы избежать всех рисков, связанных с генеральской дочкой. Однако на её защиту встают герои Риналя Мухаметова
и весело гримасничающего Александра Петрова
.
В прокате с 1 января.
Маяк
Отгремев в Двухнедельнике режиссёров на Каннском кинофестивале, вторая работа хоррормейкера Роберта Эггерса
уже скоро появится в отечественном прокате. Чтобы снять шатающихся в полубредовом состоянии Уильяма Дефо
, похожего на Посейдона, и Роберта Паттинсона
, пылко вожделеющего русалку, требуется огромная храбрость и, немаловажно, талант. Однако сомневаться в одарённости режиссёра после дебютной «Ведьмы
» не приходится. В своей новой работе Эггерс продолжает двигаться дальше, в этот раз экспериментируя с языком и изображением, будто время экспрессионизма Фридриха Мурнау
и Роберта Вине
вернулось.
В прокате с 16 января.
Цвет из иных миров
Новая картина Ричарда Стэнли («Железо
») норовит стать второй «Мэнди
». Только теперь ретро-фантастика с бесконечными синтезаторами и цветовыми фильтрами встречает первозданный лавкрафтовский ужас, обрушившийся метеоритом на идиллию Нейтана Гарднера (Николас Кейдж
) и его семьи.
В прокате с 16 января.
Маленькие женщины
Новой экранизации классического романа Луизы Олкотт уже прочат попадание в оскаровские номинации и возможную победу. В общем, звёзды сошлись во всем: в режиссёрском кресле – Грета Гервиг
, покорившая всех своим дебютом «Леди Бёрд
», в главных ролях как старлетки (Флоренс Пью
, Сирша Ронан
, Эмма Уотсон
), так и актрисы со стажем (Лора Дёрн
, Мерил Стрип
). Меж стройных рядов успевает маячить Тимати Шаламе
. На руку фильму играет и наше время, где истории о сестринстве и нелёгком гендерном положении, рассказанные талантливыми постановщицами и сценаристками, нужны как никогда.
В прокате с 30 января.
1917
Закончив с франшизой об агенте 007, Сэм Мендес
, оскароносный режиссёр «Красоты по-американски
», спустя 4 года после «Спектра
» возвращается на большие экраны с самой амбициозной картиной «1917». Собрав под одно крыло легендарного оператора Роджера Дикинса
, своего постоянного композитора Томаса Ньюмана
, а также Колина Фёрта
, Бенедикта Камбербэтча
, Ричарда Мэддена
и Джорджа Маккея, Мендес снял «одним дублем» (не без помощи монтажных ухищрений, как в «Бёрдмене
») двух солдат британской армии, пытающихся наперегонки со временем спасти сотни соратников от приближающейся смерти.
В прокате с 30 января.
Офицер и шпион
О Романе Полански
с каждым годом всё труднее и труднее говорить. Тянущееся с 1977 года уголовное преследование режиссёра порождает бесконечный спор о совместимости гения и злодейства. Когда же на волне #Metoo разногласия и конфликты такого рода достигли точки кипения, Полански создаёт «Офицера и Шпиона», в оригинале названного как легендарная статья Эмиля Золя «Я обвиняю» по делу Альфреда Дрейфуса. «Видит ли режиссёр себя таким же невиновным, как и Дрейфус?» – вопрос-провокация, ответ на который ещё только предстоит найти.
В прокате с 30 января.
Гретель и Гензель
Художественный ревизионизм живее всех живых! Сказку про пряничный домик ещё недавно в 2013 году переделали под зубодробительный боевик с Гензелем, получившим диабет от ведьминских сладостей, а теперь с руки Оза Перкинса
(«Февраль») - в индихоррор с Софией Лиллинс
(«Оно
», «Острые предметы
») в главной роли. Одни только кадры, снятые широкоугольным объективом в пугающих жёлтых тонах, уже нагоняют жути.
В прокате с 30 января.
Ампир V
Тёмная лошадка января – новая экранизация Пелевина от Виктора Гинзбурга
, перенёсшего на большие экраны «Generation П
». Вампирские приключения Павла Табакова
в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а
, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в полмиллиарда рублей. Однако о фильме уже давно ничего не было слышно, что скорее всего говорит об очередном переносе даты выхода.
В прокате с 30 января.
Прекрасный день по соседству
Персона Фреда Роджерса
, создателя «Соседства мистера Роджерса», значима в американской культуре и в последнее время пользуется популярностью. Недавно вышла документальная биографическая картина «Будешь моим соседом?
», собравшая прекрасную кассу, а теперь и «Прекрасный день по соседству», студийный фильм с Томом Хэнксом
в роли Роджерса и Мэтттью Ризом
(«Американцы
») в роли журналиста, чью жизнь ведущий изменил навсегда.
В прокате с 6 февраля.
Однажды… Тарантино
Названный в оригинале 21 Years: Quentin Tarantino документальный портрет, слепленный из интервью актёров, работавших с режиссёром. В таком же формате существует и 21 Years: Richard Linklater. Конечно, слушать два часа оды режиссёру и мелкие закулисные истории может быть невыносимо, но ярым фанатам только в радость.
В прокате с 6 февраля.
Мальчик русский
Ещё один выпускник мастерской Александра Сокурова
со своим дебютом сразу попал на крупный кинофестиваль, в этот раз – на Берлинский, хоть и не в основную конкурсную программу. Дебютант Золотухин
уделяет огромное внимание изображению, размывая и замедляя его, доводит до хроникального, словно в «Они никогда не станут старше
» Питера Джексона. В этом чарующем визуальном формате он рассказывает историю мальчишки, потерявшего на фронте зрение, из-за чего единственным регистром восприятия войны для него становится слух.
В прокате с 6 февраля.
Джентльмены
Народный любимец Гай Ричи
наконец снял криминальную комедию без средневекового и дальневосточного антуража. Опять старушка Англия, бандиты и головорезы, рэкет и шантаж, а ещё выдающийся каст: Мэттью Макконахи
в роли наркобарона, Чарли Хэннем
в роли его подручного и Колин Фаррелл
, Хью Грант
с Генри Голдингом
на подпевках. Большего для счастья и не надо.
В прокате с 13 февраля.
Свистуны
Один из главных режиссёров румынской новой волны, автор фильмов «Полицейский, имя прилагательное
» и «Сокровище
» Корнелиу Порумбойю
, удивил каннскую публику своими «Свистунами», картиной чисто жанровой (хотя и с фигой в кармане). Сюжет вертится вокруг комиссара Кристи, приехавшего на остров Гомера, где его усиленно обучают языку свиста. Нужен же он ради хитроумного плана по вызволению подельника из тюрьмы.
В прокате с 20 февраля.
Подлинная история банды Келли
Историю Неда Келли, разбойника, романтизированный образ которого стал частью австралийского фольклора, уже не раз переносили на экраны. В своё время его играли Мик Джаггер
и Хит Леджер
, а теперь – восходящая звезда Джордж Маккей. В режиссёрском кресле - Джастин Курзель
, автор «Снежного города
», «Макбета
» и провального «Креда убийцы
». Потерпев фиаско в Голливуде, австралийский режиссёр вернулся к исторически родному материалу, хоть и ненадолго: уже в обозримом будущем выйдут «Руины
», триллер времён Второй Мировой с Марго Робби
в главной роли.
В прокате с 27 февраля.