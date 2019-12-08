Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Подходит конец десятилетия, и все издания подводят итоги. Каким мы будем вспоминать 2010-е, в каких режиссеров верить, а какие так и не оправдают авансов. Это большой и обстоятельный разговор, который трудно уместить в символическую десятку (или двадцатку), выделить ключевые фамилии и явления в надежде, что именно они зафиксируют или направят течение кинопроцесса и вечной эволюции киноискусства. Потому мы решили собрать победителей наших ежегодных редакционных топов, чтобы зафиксировать предпочтения авторской команды Кино-Театр.Ру за это десятилетие.
Итоги года сайт начал подводить в 2012-м, поэтому первые две позиции выбраны задним числом. Тем не менее примечательно, что за десять лет у редакции сформировался пул фаворитов, чьи фильмы регулярно попадали в число лучших. Трижды в топе оказывались Стивен Содерберг, Уэс Андерсон и Ларс фон Триер, по два раза – Дэвид Финчер, Паоло Соррентино, Дени Вильнев, Квентин Тарантино, братья Коэны, Джим Джармуш, Рубен Эстлунд, Кристофер Нолан, Джеймс Ганн, Алексей Чупов и Наташа Меркулова, Йоргос Лантимос, Ласло Немеш и Мартин Скорсезе. Интересно, какие имена запомнятся по следующему десятилетию.
2010
. Остров проклятых
Режиссер
: Мартин Скорсезе
Захватывающий и монументальный триллер Скорсезе с Леонардо ДиКаприо
в главной роли. История о тонкой грани между человеком и монстром, в которого его могут превратить война, общество и ужасы действительности.
2011. Меланхолия
Режиссер
: Ларс фон Триер
Фильм-катастрофа от датчанина-проковатора, который опустошающе точно демонстрирует, что разница между личным и планетарным Апокалипсисом не так велика.
Смотреть онлайн на Кино-театр.Ру
2012
. Корпорация Святые моторы
Режиссер: Лео Каракс
Фильм, о котором нельзя написать ни единого слова, не сфальшивив. Если в этом году или даже в ближайшие восемь вы посмотрите только один фильм, то пусть это будут «Святые моторы» Каракса. Кино как Кино. Кино как Поэзия. Кино как Любовь.
Читать рецензию
Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру
2013. Охота
Режиссер: Томас Винтерберг
Бывший соратник Ларса фон Триера
по «Догме»
, Томас Винтерберг всегда славился умением дернуть за нужную ниточку, чтобы распустить весь свитер. В «Охоте» он вновь продемонстрировал этот свой талант, разворошив небольшой датский городок вестью о воспитателе-педофиле (Мэдс Миккелсен
). Детская наивность смешалась с взрослой жестокостью, а жители окрестных домов продемонстрировали торжество иррациональности и стадного чувства. Впрочем, однозначно обвинить их так же сложно, как предъявить претензии ребенку.
Читать рецензию
Смотреть онлайн на Кино-Театр.ру
2014
. Исчезнувшая
Режиссер
: Дэвид Финчер
Экранизируя одноименный бестселлер Джиллиан Флинн
, Финчер не пожалел времени и сил на все возможные жанры и ракурсы, чтобы наиболее полно описать сюжет о трудностях идеального брака, который существует лишь в голове супругов – и рушится при первом прикосновении критического взгляда. Простота закрученного сюжета не должна обманывать зрителя: количество интерпретаций «Исчезнувшей» растет прямо сейчас.
Читать рецензию
2015
. Безумный Макс: Дорога ярости
Режиссер: Джордж Миллер
Главное тут - дикий драйв, очаровательная старомодность спецэффектов с минимумом CGI и обилие сочных деталей и эпизодов, которые Миллер щедро разбросал по фильму. Монструозный толстяк с подагрической ногой. Мутант-гитарист с гитарой-огнеметом и целый грузовик с боевыми барабанщиками. Босхианские кошмарные создания на ходулях. Лысые полулюди с бензопилами. Как говорит с блаженной улыбкой Накс (Николас Хаулт
), водитель одного из пущенных в погоню за женщинами грузовиков, посреди грохочущего и взрывающегося ада на колесах: «Какой прекрасный день!»
. Действительно, лучше и не скажешь.
Читать рецензию
2016
. Милый Ханс, дорогой Пётр
Режиссер: Александр Миндадзе
Многострадальный третий фильм Миндадзе, смущавший Минкульт на стадии сценария историей дружбы немца Ханса (Якоб Диль
) и русского Петра (Андрюс Даряла
) в канун Великой Отечественной войны, в итоге оказался не столько про интернациональную дружбу людей, которые вскоре займут место в противоборствующих окопах, сколько про отчаяние, пропитавшее воздух перед трагедией, катастрофой. В области документального саспенса Александр Миндадзе
достиг уже известных высот (прошлый его фильм «В субботу»
рассказывал про аварию на Чернобыльской АЭС), но в «Милом Хансе» он идет еще дальше, сея беспокойство тотальной недоговоренностью.
Читать рецензию
Смотреть онлайн на Кино-Театр.ру
2017
. Аритмия
Режиссер: Борис Хлебников
В «Аритмии», несмотря на промежуточный оптимизм финала, нет иллюзий. Хлебников просто отказывается публично ставить героям ноль - так вообще сложно поступать с живыми людьми, которыми населена картина. Вся драматургия и нерв фильма - в растерянном лице Александра Яценко
, самого хамелионистого и при этом не харАктерного российского артиста наших дней, в глазах и изгибах рта пульсирующей Ирины Горбачевой
, звезды инстаграма и актрисы Мастерской Петра Фоменко. Их конфликт - легко формулируемый и ускользающий от формулировки: его неумение выразить чувства? Неумение жить вне работы? Алкоголизм? Отсутствие карьерных перспектив у врача скорой помощи? В «Аритмии» запечатлен, а не сформулирован тревожный дискомфорт, ощущение, что что-то функционирует неправильно.
Читать рецензию
2018
. Человек, который удивил всех
Режиссеры
: Наташа Меркулова
и Алексей Чупов
Фильм Меркуловой и Чупова и есть сказка: про умирающего хищника (фамилия Егора – Коршунов), который отправился в непростую личностную одиссею и нашел способ стать обычной птицей (в кадре рефреном мелькают гуси и утята). Эффектный фон в виде посконной российской нетерпимости к слабости (Чупов и Меркулова в любую секунду могли соскользнуть в сторону плаката а-ля «Лицо
» Шумовской
) только накачивал сюжет драматическими импульсами, подлинную же энергию излучал Евгений Цыганов в лучшей за многие годы своей роли – ломкой, уязвимой, бессловесной, с невероятной пластикой.
Читать рецензию
Слушать подкаст про «Человека, который удивил всех»
2019
.
Среди фаворитов этого года — «Паразиты
» и «Джокер
», «Дылда
» и «Верность
», «Однажды в... Голливуде
» и «Ирландец
», «Брачная история
» и «Солнцестояние
». Выживет только один. Итоги 2019-го Кино-Театр.Ру подведет 31 декабря. Не переключайтесь.