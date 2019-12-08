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Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

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8 декабря 2019
Подходит конец десятилетия, и все издания подводят итоги. Каким мы будем вспоминать 2010-е, в каких режиссеров верить, а какие так и не оправдают авансов. Это большой и обстоятельный разговор, который трудно уместить в символическую десятку (или двадцатку), выделить ключевые фамилии и явления в надежде, что именно они зафиксируют или направят течение кинопроцесса и вечной эволюции киноискусства. Потому мы решили собрать победителей наших ежегодных редакционных топов, чтобы зафиксировать предпочтения авторской команды Кино-Театр.Ру за это десятилетие.

Итоги года сайт начал подводить в 2012-м, поэтому первые две позиции выбраны задним числом. Тем не менее примечательно, что за десять лет у редакции сформировался пул фаворитов, чьи фильмы регулярно попадали в число лучших. Трижды в топе оказывались Стивен Содерберг, Уэс Андерсон и Ларс фон Триер, по два раза – Дэвид Финчер, Паоло Соррентино, Дени Вильнев, Квентин Тарантино, братья Коэны, Джим Джармуш, Рубен Эстлунд, Кристофер Нолан, Джеймс Ганн, Алексей Чупов и Наташа Меркулова, Йоргос Лантимос, Ласло Немеш и Мартин Скорсезе. Интересно, какие имена запомнятся по следующему десятилетию.


2010. Остров проклятых
Режиссер: Мартин Скорсезе

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Захватывающий и монументальный триллер Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли. История о тонкой грани между человеком и монстром, в которого его могут превратить война, общество и ужасы действительности.



2011. Меланхолия

Режиссер: Ларс фон Триер

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Фильм-катастрофа от датчанина-проковатора, который опустошающе точно демонстрирует, что разница между личным и планетарным Апокалипсисом не так велика.

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2012. Корпорация Святые моторы
Режиссер: Лео Каракс

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Фильм, о котором нельзя написать ни единого слова, не сфальшивив. Если в этом году или даже в ближайшие восемь вы посмотрите только один фильм, то пусть это будут «Святые моторы» Каракса. Кино как Кино. Кино как Поэзия. Кино как Любовь.

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2013. Охота
Режиссер: Томас Винтерберг

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Бывший соратник Ларса фон Триера по «Догме», Томас Винтерберг всегда славился умением дернуть за нужную ниточку, чтобы распустить весь свитер. В «Охоте» он вновь продемонстрировал этот свой талант, разворошив небольшой датский городок вестью о воспитателе-педофиле (Мэдс Миккелсен). Детская наивность смешалась с взрослой жестокостью, а жители окрестных домов продемонстрировали торжество иррациональности и стадного чувства. Впрочем, однозначно обвинить их так же сложно, как предъявить претензии ребенку.

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2014. Исчезнувшая
Режиссер: Дэвид Финчер

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Экранизируя одноименный бестселлер Джиллиан Флинн, Финчер не пожалел времени и сил на все возможные жанры и ракурсы, чтобы наиболее полно описать сюжет о трудностях идеального брака, который существует лишь в голове супругов – и рушится при первом прикосновении критического взгляда. Простота закрученного сюжета не должна обманывать зрителя: количество интерпретаций «Исчезнувшей» растет прямо сейчас.

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2015. Безумный Макс: Дорога ярости
Режиссер: Джордж Миллер

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Главное тут - дикий драйв, очаровательная старомодность спецэффектов с минимумом CGI и обилие сочных деталей и эпизодов, которые Миллер щедро разбросал по фильму. Монструозный толстяк с подагрической ногой. Мутант-гитарист с гитарой-огнеметом и целый грузовик с боевыми барабанщиками. Босхианские кошмарные создания на ходулях. Лысые полулюди с бензопилами. Как говорит с блаженной улыбкой Накс (Николас Хаулт), водитель одного из пущенных в погоню за женщинами грузовиков, посреди грохочущего и взрывающегося ада на колесах: «Какой прекрасный день!». Действительно, лучше и не скажешь.

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2016. Милый Ханс, дорогой Пётр
Режиссер: Александр Миндадзе

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Многострадальный третий фильм Миндадзе, смущавший Минкульт на стадии сценария историей дружбы немца Ханса (Якоб Диль) и русского Петра (Андрюс Даряла) в канун Великой Отечественной войны, в итоге оказался не столько про интернациональную дружбу людей, которые вскоре займут место в противоборствующих окопах, сколько про отчаяние, пропитавшее воздух перед трагедией, катастрофой. В области документального саспенса Александр Миндадзе достиг уже известных высот (прошлый его фильм «В субботу» рассказывал про аварию на Чернобыльской АЭС), но в «Милом Хансе» он идет еще дальше, сея беспокойство тотальной недоговоренностью.

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2017. Аритмия
Режиссер: Борис Хлебников

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

В «Аритмии», несмотря на промежуточный оптимизм финала, нет иллюзий. Хлебников просто отказывается публично ставить героям ноль - так вообще сложно поступать с живыми людьми, которыми населена картина. Вся драматургия и нерв фильма - в растерянном лице Александра Яценко, самого хамелионистого и при этом не харАктерного российского артиста наших дней, в глазах и изгибах рта пульсирующей Ирины Горбачевой, звезды инстаграма и актрисы Мастерской Петра Фоменко. Их конфликт - легко формулируемый и ускользающий от формулировки: его неумение выразить чувства? Неумение жить вне работы? Алкоголизм? Отсутствие карьерных перспектив у врача скорой помощи? В «Аритмии» запечатлен, а не сформулирован тревожный дискомфорт, ощущение, что что-то функционирует неправильно.

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2018. Человек, который удивил всех
Режиссеры: Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции

Фильм Меркуловой и Чупова и есть сказка: про умирающего хищника (фамилия Егора – Коршунов), который отправился в непростую личностную одиссею и нашел способ стать обычной птицей (в кадре рефреном мелькают гуси и утята). Эффектный фон в виде посконной российской нетерпимости к слабости (Чупов и Меркулова в любую секунду могли соскользнуть в сторону плаката а-ля «Лицо» Шумовской) только накачивал сюжет драматическими импульсами, подлинную же энергию излучал Евгений Цыганов в лучшей за многие годы своей роли – ломкой, уязвимой, бессловесной, с невероятной пластикой.

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2019.

Среди фаворитов этого года — «Паразиты» и «Джокер», «Дылда» и «Верность», «Однажды в... Голливуде» и «Ирландец», «Брачная история» и «Солнцестояние». Выживет только один. Итоги 2019-го Кино-Театр.Ру подведет 31 декабря. Не переключайтесь.
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фильмы
АритмияБезумный Макс: Дорога яростиИсчезнувшаяКорпорация "Святые моторы"МеланхолияМилый Ханс, дорогой ПетрОстров проклятыхОхотаЧеловек, который удивил всех

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Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции фотографии
Лучшие фильмы 2010-х. Выбор редакции фотографии
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