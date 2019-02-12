Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Я сердце оставил в Фанских горах: 7 фильмов, в которых зимние развлечения заканчиваются кошмаром

12 февраля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
12 февраля 2019
Туристы с перевала Дятлова, сноубордисты, лыжники и другие экстремалы, которым грозит не только обморожение

14 февраля в отечественный прокат выходит российский триллер «Отрыв» с Ингрид Олеринской в главной роли, в котором компания друзей застревает в фуникулёре накануне Нового Года. Кино-театр.ру вспоминает еще 7 фильмов, в которых зимние развлечения заканчиваются кошмаром.


«Выжить» (1993)

«Выжить»

Одно из самых сильных кинематографических высказываний на модную ныне тему выживания, хорошо знакомую киноманам и геймерам. Известный продюсер Фрэнк Маршалл, вдохновившись успехом своего режиссёрского дебюта «Боязнь пауков» и многолетним сотрудничеством со Стивеном Спилбергом, поставил крепкую остросюжетную драму, основанную на книге Пирса Пола Рида «Живые: История спасшихся в Андах», написанной автором по следам авиакатастрофы 13 октября 1972 года. Тогда в результате падения самолёта в живых осталось лишь 17 человек — игроков студенческой команды по регби «Олд Кристианс», летевшей на товарищеский матч в Сантьяго. Образы выживших в картине, известной отечественному зрителю также под названием «Живые», воплотили Итан Хоук, Винсент Спано, Джош Хэмилтон, Брюс Рэмсэй, Джон Малкович и другие актёры. Большую известность ленте принесли сцены каннибализма, имевшего место и в реальности, поскольку из-за отсутствия провианта оставшимся в живых пришлось есть замороженные тела своих погибших товарищей.



«Холодная добыча» (2006)

«Холодная добыча»

В январе 2006 года на вершине горы Ютунхеймен норвежский режиссёр Роар Утхауг, которого спустя десятилетие пригласят в Голливуд снимать малоудачную адаптацию игры Tomb Raider, приступил к съёмкам своего полнометражного дебюта, давшего старт популярной хоррор-трилогии. Главной звездой серии стала голубоглазая Ингрид Болсай Бердал, превратившая свою героиню Янике в гремучую смесь Лоры Строуд, Эллен Рипли и Сидни Прескотт, а сам фильм, признанный лучшим современным норвежским хоррором тех лет, изобилует цитатами на «Сияние» и «Пятницу, 13-ее». По сюжету группа сноубордистов оказываются из-за травмы одного из них в заброшенном отеле, где обитает некто с ледорубом, любящий охоту на двуногих. Действие второй части, снятой уже Матсом Штенбергом, логично было перенесено в больницу, что отсылает к сиквелу «Хэллоуина», а компанию Яннике в борьбе с маньяком составила медсестра Камила в исполнении Марты Снорресдоттер Ровик. Обе ленты завораживают мрачной красотой и скрытой угрозой заснеженных гор, не прощающих ошибок. Что касается третьего фильма, то события в нём разворачиваются летом задолго до злоключений героини Бердал, что не очень-то сильно пугает.



«Призраки» (2007)

«Призраки»

За десять лет до «Тихого места» Эмили Блант сыграла свою первую главную роль в фильме ужасов. В мистической ленте Грегори Джейкобса актриса предстала в качестве безымянной студентки, согласившейся на то, чтобы неизвестный парень (Аштон Холмс) подвёз её на своей машине до дома. По дороге они попадают в аварию, и автомобиль застревает в сугробах где-то в глуши. Помимо очевидного обморожения, им также грозит смерть от неведомых сил, обитающих в проклятом горном лесу, в котором погибло много людей. Съёмки фильма проходили в Пичленде, расположенном на западной стороне озера Оканаган в Британской Колумбии, исполнительными продюсерами выступили Стивен Содерберг и Джордж Клуни, а музыку написал несравненный Клинт Мэнселл. Картина пугает не столько злобным духом в лице Мартина Донована, а безысходностью и отчаянием двух молодых людей, попавших в смертельную ситуацию.



«30 дней ночи» (2007)

«30 дней ночи»

Эбен Олесон (Джош Хартнетт), молодой шериф городка Барроу, расположенного на Аляске, незадолго до полярной ночи, длящейся в этих краях целый месяц, обнаруживает, что кто-то сжёг мобильные телефоны, зарезал всех лаек и сломал транспортные средства. В результате расследования выясняется, что жителям грозит встреча с вампирами во главе с Дэнни Хьюстоном, и шериф вместе со своей женой Стеллой (Мелисса Джордж) и другими жителями города бросаются на защиту поселения. В основу хоррора Дэвида Слэйда («Леденец») лёг комикс Стива Найлза и Бена Тэмплсмита, а продюсером выступил небезызвестный Сэм Рэйми. Съёмки проходили на студии Henderson Valley Studios, в окрестностях Оукленда, Квинстауна, аэродрома Хобсонвилля, парка Вайтакир и фермы Вайору-Сноу в Новой Зеландии. Лента, собравшая в прокате 75 миллионов долларов и букет из престижных наград, обзавелась сиквелом и двумя веб-сериалами. Примечательно, что за год до творения Слэйда в Швеции вышла вампирская комедия Андерса Банке «30 дней до рассвета», чьё действие также разворачивалось в полярную ночь.



«Операция "Мёртвый снег"» (2009)

«Мёртвый снег»

Зачин трэш-хоррора Томми Вирколы о восставших нацистах словно спрыгнул с культовых «Зловещих мертвецов». С серией Рейми ленту роднит детально продуманная история, вплоть до загадочной находки (если у первого это Некрономикон, то у второго – сундучок с золотом), и чёрный юмор. Имеется сходство норвежской картины и с первыми опусами Питера Джексона, например, с «Живой мертвечиной». Начавшись с милых проказ студентов-медиков, фильм как туго стянутая пружина резко раскручивается в кровавую пародию на всю историю зомби-жанра, основанную «Ночью живых мертвецов». Достаётся в репликах персонажей и Джейсону, а уж легендарного Эша и вовсе высмеяли образом медика-хемофоба Мартина, который после укуса зомби отпилил себе руку бензопилой. Через пять лет Виркола вернулся к сюжету, сняв в Исландии сиквел. Обе ленты отмечены множеством наград, включая призы на фестивале After Dark в Торонто.



«Замёрзшие» (2010)

«Замёрзшие»

Именно с этой картиной больше всего ассоциируется грядущий «Отрыв». Адам Грин («Топор») поставил захватывающий триллер про трёх друзей (Эмма Белл, Кевин Зегерс, Шон Эшмор), застрявших на подъёмнике из-за того, что они поехали «зайцами» в тёмное время суток. Разумеется, подъёмник выключили, и молодые люди остались в полном одиночестве на пять суток. Фильм, отмеченный двумя призами на хоррор-фестивале Fright Meter Awards, сняли в феврале 2009 года в Сноубэйсине, одном из старейших горнолыжных курортов США, основанном в 1939-м недалеко от Огдена, в штате Юта. Героиню Эммы Белл, кстати, можно увидеть во второй части «Топора», где она в прямом эфире даёт интервью о предъявлении иска горнолыжной компании.



«Тайна перевала Дятлова» (2013)

«Тайна перевала Дятлова»

Ренни Харлин, на чьём счету недурная четвёртая часть «Кошмара на улице Вязов», «Глубокое синее море» про акул и «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне, был приглашён в Россию продюсерами Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым для съёмок мокьюментари-хоррора, основанного на трагедии, случившейся зимой 1959 года на Холатчахле («Гора мертвецов») с группой туристов под руководством Игоря Дятлова. На первый план вышли американские студенты во главе с Джеммой Аткинсон, отправившиеся на Северный Урал ради разгадки тайны, будоражащей умы уже больше полувека. Они, как и дятловская группа, пропали без вести, и мы восстанавливаем события через просмотр их видеозаписей, которые в конце концов дают ответ на главный вопрос: почему погибли люди? И нельзя сказать, что концовка сильно избитая и ожидаемая, несмотря на подсказки, попадающиеся на всём протяжении фильма.

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
«Айка», «Алита: Боевой ангел» и ещё 15 фильмов февраля
Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года
Поиск по меткам
Американское киноБританское киноМакс МилианРоссийские фильмыспискиХоррор
персоны
Андерс БанкеЭмма БеллИнгрид Болсай БердалЭмили БлантМелисса ДжорджМартин ДонованКевин ЗегерсДжордж КлуниДжон МалковичФрэнк МаршаллСергей МелькумовИнгрид ОлеринскаяАлександр РоднянскийСэм РэймиБрюс РэмсэйСтивен СодербергВинсент СпаноРенни ХарлинДжош ХартнеттАштон ХолмсИтан ХоукДэнни ХьюстонДжош ХэмилтонШон Эшмор
фильмы
30 дней до рассвета30 дней ночиВыжитьЗамёрзшиеМёртвый снегОтрывПризракиТайна перевала ДятловаХолодная добычаХолодная добыча 2

фотографии >>
«Холодная добыча»
«Призраки»
«Холодная добыча»
«30 дней ночи»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.

День рождения >>

Сергей Габриэлян
Владислав Копп
Пантелеймон Крымов
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пётр Махалица
Ким Новак
Ян Пешек
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Стокард Чаннинг
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Банды Индостана
боевик, приключения
Индия, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
Капернаум
драма, социальная драма
Ливан, Франция, 2018
Любить нельзя расстаться
комедия, мелодрама
Аргентина, 2018
Отрыв
триллер
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Другой»
Ролики фильмов
«Другой»
Маленький мальчик сильно меняется после столкновения с гигантской дырой неизвестного происхождения.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен