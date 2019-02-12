Я сердце оставил в Фанских горах: 7 фильмов, в которых зимние развлечения заканчиваются кошмаром

Туристы с перевала Дятлова, сноубордисты, лыжники и другие экстремалы, которым грозит не только обморожение
14 февраля в отечественный прокат выходит российский триллер «Отрыв» с Ингрид Олеринской в главной роли, в котором компания друзей застревает в фуникулёре накануне Нового Года. Кино-театр.ру вспоминает еще 7 фильмов, в которых зимние развлечения заканчиваются кошмаром.
«Выжить» (1993)
Одно из самых сильных кинематографических высказываний на модную ныне тему выживания, хорошо знакомую киноманам и геймерам. Известный продюсер Фрэнк Маршалл
, вдохновившись успехом своего режиссёрского дебюта «Боязнь пауков»
и многолетним сотрудничеством со Стивеном Спилбергом
, поставил крепкую остросюжетную драму, основанную на книге Пирса Пола Рида «Живые: История спасшихся в Андах»
, написанной автором по следам авиакатастрофы 13 октября 1972 года. Тогда в результате падения самолёта в живых осталось лишь 17 человек — игроков студенческой команды по регби «Олд Кристианс», летевшей на товарищеский матч в Сантьяго. Образы выживших в картине, известной отечественному зрителю также под названием «Живые»
, воплотили Итан Хоук
, Винсент Спано
, Джош Хэмилтон
, Брюс Рэмсэй
, Джон Малкович
и другие актёры. Большую известность ленте принесли сцены каннибализма, имевшего место и в реальности, поскольку из-за отсутствия провианта оставшимся в живых пришлось есть замороженные тела своих погибших товарищей.
«Холодная добыча» (2006)
В январе 2006 года на вершине горы Ютунхеймен норвежский режиссёр Роар Утхауг
, которого спустя десятилетие пригласят в Голливуд снимать малоудачную адаптацию игры Tomb Raider
, приступил к съёмкам своего полнометражного дебюта, давшего старт популярной хоррор-трилогии. Главной звездой серии стала голубоглазая Ингрид Болсай Бердал
, превратившая свою героиню Янике в гремучую смесь Лоры Строуд
, Эллен Рипли
и Сидни Прескотт
, а сам фильм, признанный лучшим современным норвежским хоррором тех лет, изобилует цитатами на «Сияние»
и «Пятницу, 13-ее»
. По сюжету группа сноубордистов оказываются из-за травмы одного из них в заброшенном отеле, где обитает некто с ледорубом, любящий охоту на двуногих. Действие второй части, снятой уже Матсом Штенбергом
, логично было перенесено в больницу, что отсылает к сиквелу «Хэллоуина»
, а компанию Яннике в борьбе с маньяком составила медсестра Камила в исполнении Марты Снорресдоттер Ровик
. Обе ленты завораживают мрачной красотой и скрытой угрозой заснеженных гор, не прощающих ошибок. Что касается третьего фильма, то события в нём разворачиваются летом задолго до злоключений героини Бердал, что не очень-то сильно пугает.
«Призраки» (2007)
За десять лет до «Тихого места» Эмили Блант
сыграла свою первую главную роль в фильме ужасов. В мистической ленте Грегори Джейкобса
актриса предстала в качестве безымянной студентки, согласившейся на то, чтобы неизвестный парень (Аштон Холмс
) подвёз её на своей машине до дома. По дороге они попадают в аварию, и автомобиль застревает в сугробах где-то в глуши. Помимо очевидного обморожения, им также грозит смерть от неведомых сил, обитающих в проклятом горном лесу, в котором погибло много людей. Съёмки фильма проходили в Пичленде, расположенном на западной стороне озера Оканаган в Британской Колумбии, исполнительными продюсерами выступили Стивен Содерберг
и Джордж Клуни
, а музыку написал несравненный Клинт Мэнселл
. Картина пугает не столько злобным духом в лице Мартина Донована
, а безысходностью и отчаянием двух молодых людей, попавших в смертельную ситуацию.
«30 дней ночи» (2007)
Эбен Олесон (Джош Хартнетт
), молодой шериф городка Барроу, расположенного на Аляске, незадолго до полярной ночи, длящейся в этих краях целый месяц, обнаруживает, что кто-то сжёг мобильные телефоны, зарезал всех лаек и сломал транспортные средства. В результате расследования выясняется, что жителям грозит встреча с вампирами во главе с Дэнни Хьюстоном
, и шериф вместе со своей женой Стеллой (Мелисса Джордж
) и другими жителями города бросаются на защиту поселения. В основу хоррора Дэвида Слэйда
(«Леденец»
) лёг комикс Стива Найлза
и Бена Тэмплсмита
, а продюсером выступил небезызвестный Сэм Рэйми
. Съёмки проходили на студии Henderson Valley Studios, в окрестностях Оукленда, Квинстауна, аэродрома Хобсонвилля, парка Вайтакир и фермы Вайору-Сноу в Новой Зеландии. Лента, собравшая в прокате 75 миллионов долларов и букет из престижных наград, обзавелась сиквелом и двумя веб-сериалами. Примечательно, что за год до творения Слэйда в Швеции вышла вампирская комедия Андерса Банке «30 дней до рассвета»
, чьё действие также разворачивалось в полярную ночь.
«Операция "Мёртвый снег"» (2009)
Зачин трэш-хоррора Томми Вирколы
о восставших нацистах словно спрыгнул с культовых «Зловещих мертвецов»
. С серией Рейми ленту роднит детально продуманная история, вплоть до загадочной находки (если у первого это Некрономикон, то у второго – сундучок с золотом), и чёрный юмор. Имеется сходство норвежской картины и с первыми опусами Питера Джексона
, например, с «Живой мертвечиной»
. Начавшись с милых проказ студентов-медиков, фильм как туго стянутая пружина резко раскручивается в кровавую пародию на всю историю зомби-жанра, основанную «Ночью живых мертвецов»
. Достаётся в репликах персонажей и Джейсону
, а уж легендарного Эша
и вовсе высмеяли образом медика-хемофоба Мартина, который после укуса зомби отпилил себе руку бензопилой. Через пять лет Виркола вернулся к сюжету, сняв в Исландии сиквел. Обе ленты отмечены множеством наград, включая призы на фестивале After Dark в Торонто.
«Замёрзшие» (2010)
Именно с этой картиной больше всего ассоциируется грядущий «Отрыв». Адам Грин
(«Топор») поставил захватывающий триллер про трёх друзей (Эмма Белл
, Кевин Зегерс
, Шон Эшмор
), застрявших на подъёмнике из-за того, что они поехали «зайцами» в тёмное время суток. Разумеется, подъёмник выключили, и молодые люди остались в полном одиночестве на пять суток. Фильм, отмеченный двумя призами на хоррор-фестивале Fright Meter Awards, сняли в феврале 2009 года в Сноубэйсине, одном из старейших горнолыжных курортов США, основанном в 1939-м недалеко от Огдена, в штате Юта. Героиню Эммы Белл, кстати, можно увидеть во второй части «Топора»
, где она в прямом эфире даёт интервью о предъявлении иска горнолыжной компании.
«Тайна перевала Дятлова» (2013)
Ренни Харлин
, на чьём счету недурная четвёртая часть «Кошмара на улице Вязов»
, «Глубокое синее море»
про акул и «Скалолаз»
с Сильвестром Сталлоне
, был приглашён в Россию продюсерами Александром Роднянским
и Сергеем Мелькумовым
для съёмок мокьюментари-хоррора, основанного на трагедии, случившейся зимой 1959 года на Холатчахле («Гора мертвецов») с группой туристов под руководством Игоря Дятлова. На первый план вышли американские студенты во главе с Джеммой Аткинсон
, отправившиеся на Северный Урал ради разгадки тайны, будоражащей умы уже больше полувека. Они, как и дятловская группа, пропали без вести, и мы восстанавливаем события через просмотр их видеозаписей, которые в конце концов дают ответ на главный вопрос: почему погибли люди? И нельзя сказать, что концовка сильно избитая и ожидаемая, несмотря на подсказки, попадающиеся на всём протяжении фильма.