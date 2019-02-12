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«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей

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12 февраля 2019
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх двойных билетов на премьерный показ психологического триллера Асгара Фархади «Лабиринты прошлого».

«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей

Всего один день и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры (Пенелопа Крус) и Пако (Хавьер Бардем), когда-то страстно любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

Показ состоится 19 февраля в московском кинотеатре «Формула кино ЦДМ», в 20:00.

Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Лабиринты прошлого» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети. Имена трёх победителей мы выберем случайным образом и назовем 18 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем и желаем удачи!

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персоны
Хавьер БардемПенелопа КрусАсгар Фархади
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Лабиринты прошлого

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«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей фотографии
«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей фотографии
«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей фотографии
«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей фотографии
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