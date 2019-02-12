«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей

Всего один день и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры (Пенелопа Крус) и Пако (Хавьер Бардем), когда-то страстно любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.
Показ состоится 19 февраля в московском кинотеатре «Формула кино ЦДМ», в 20:00.
Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Лабиринты прошлого» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети. Имена трёх победителей мы выберем случайным образом и назовем 18 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.