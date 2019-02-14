«Из Венеции в Москву» за четыре дня

С 20 по 24 февраля
в рамках проекта КАРО.Арт
в киноцентре «Октябрь» пройдет X Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву»
, на котором будут представлены картины из 75-ого кинопоказа Венеции. Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш двух билетов на фильм открытия фестиваля, комедию Роберто Андо «Похищение Караваджо»
.
В основе фильма лежат реальные события. Ровно 50 лет назад знаменитая картина Микеланджело Меризи да Караваджо «Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском» была похищена из оратория Сан-Лоренцо в Палермо, и с тех пор она является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире.
Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и присылать письмо с темой «Похищение Караваджо»
на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети. Победитель будет выбран случайным образом и объявлен 19 февраля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Ждём ваших писем и желаем всем удачи!
Подробности о программе фестиваля можно узнать на сайте КАРО.Арт
.