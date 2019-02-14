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«Из Венеции в Москву» за четыре дня

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14 февраля 2019
«Из Венеции в Москву» за четыре дня

С 20 по 24 февраля в рамках проекта КАРО.Арт в киноцентре «Октябрь» пройдет X Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву», на котором будут представлены картины из 75-ого кинопоказа Венеции. Кино-Театр.ру начинает розыгрыш двух билетов на фильм открытия фестиваля, комедию Роберто Андо «Похищение Караваджо».

В основе фильма лежат реальные события. Ровно 50 лет назад знаменитая картина Микеланджело Меризи да Караваджо «Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском» была похищена из оратория Сан-Лоренцо в Палермо, и с тех пор она является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире.

«Похищение Караваджо»

Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и присылать письмо с темой «Похищение Караваджо» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети. Победитель будет выбран случайным образом и объявлен 19 февраля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем и желаем всем удачи!

Подробности о программе фестиваля можно узнать на сайте КАРО.Арт.
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«Похищение Караваджо»
«Похищение Караваджо»
«Похищение Караваджо»
«Из Венеции в Москву» за четыре дня фотографии
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