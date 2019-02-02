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«Снегоуборщик» приехал в Москву

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2 февраля 2019
Кино-театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ боевика «Снегоуборщик», который состоится 6 февраля в московском кинотеатре «Киномакс-Мозаика».

«Снегоуборщик» приехал в Москву

Мистер Коксман – примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.

В ролях: Лиам Нисон, Эмми Россум, Лора Дерн и другие.

Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого объявления в любой соцсети и прислать письмо с темой «Снегоуборщик» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Пять победителей, выбранных из писем случайным образом, объявим 5-го февраля.

Желаем всем удачи!

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персоны
Лора ДернЛиам НисонЭмми Россум
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Снегоуборщик

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«Снегоуборщик» приехал в Москву фотографии
«Снегоуборщик» приехал в Москву фотографии
«Снегоуборщик» приехал в Москву фотографии
«Снегоуборщик» приехал в Москву фотографии
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