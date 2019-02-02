«Снегоуборщик» приехал в Москву

Кино-театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ боевика «Снегоуборщик
», который состоится 6 февраля
в московском кинотеатре «Киномакс-Мозаика»
.
Мистер Коксман – примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.
В ролях: Лиам Нисон, Эмми Россум, Лора Дерн и другие.
Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого объявления в любой соцсети и прислать письмо с темой «Снегоуборщик»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Пять победителей, выбранных из писем случайным образом, объявим 5-го февраля
.
Желаем всем удачи!