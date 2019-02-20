Танцуя в пыли: кинематограф Асгара Фархади

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«Из Венеции в Москву» за четыре дня

12 февраля

Я сердце оставил в Фанских горах: 7 фильмов, в которых зимние развлечения заканчиваются кошмаром

Туристы с перевала Дятлова, сноубордисты, лыжники и другие экстремалы, которым грозит не только обморожение