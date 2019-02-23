У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

23 февраля празднуют День защитника отечества, который — благодаря ли туману милитаризма, или же лобби торговцев носками — иногда принято считать мужским праздником вообще. Сегодня в России любят говорить о войнах — былых, нынешних или холодных. Мы решили вспомнить о фронтах фантастических и об оружии, которое пригождалось местным воякам.
Не пытайтесь повторить это дома! Редакция предупреждает, что любое взаимодействие с оружием, даже вымышленным, может привести к ненужным увечьям! Сейте мир, а не войну!
Фазер. «Звездный путь».
Оригинальный сериал (1966) и так далее
Если банальный бластер красиво назвать, он будет лучше продаваться. Если в комплекте с ним будут идти яркая форма и компания убер-лояльных единомышленников, то и добавлять ничего не надо. Дайте мне фазер и ткните на карте, где нужно установить мир при помощи переговоров и чудес демократии (на самом деле да).
Световой меч. «Звездные войны: Новая надежда»
(1977) и так далее
Перочинный нож мечты: лезвие убирается в рукоять, узнает хозяина, летит
на свист
на Силу, красиво светится в темноте, не разряжается, может распороть от и до хоть банку черной икры, хоть штурмовика, хоть надоедливого ситха. Казалось бы, в мире, где есть Звезда смерти, нужно выбирать что-то помасштабнее, но космические станции имеют привычку взрываться от неловкого выстрела, а световой меч, как верный конь, всегда при джедае (а по новейшим разнарядкам - и не только; всем по лазерному мечу в этом чате).
20 отличных американских фильмов из 1970-х
Пятиконечная глефа. «Крулл»
(1983)
Для тех, кто любил летом на лужайке метать бумеранг или фрисби, наверняка придется по вкусу занятный девайс принца Кольвина (Кен Маршалл
), метательное оружие - пятиконечная глефа. Вообще глефа - это вид древкового пехотного оружия, но на планете, где царит средневековье, как в «Трудно быть богом», а всем заправляет жуткое чудовище, возможно и такое.
СОЛ (Спутниковый Орбитальный Лазер). «Акира»
(1988)
Во-первых, сам по себе проект «Акира» - это оружие невероятной мощи (как и аниме Кацухиро Отомо, снятое по мотивам его же манги, не менее выдающейся). Однако, как показала практика, неопытный пользователь ПК с телепатическими и прочими функциями рискует не справиться. Потому что для самых неподготовленных воинов больше подойдет Спутник-убийца СОЛ: нажал кнопку - и привет.
«Дамский сверчок». «Люди в черном»
(1997)
То ли секситская шутка, принявшая форму пистолета, то ли крупнокалиберное оружие, запертое в теле крохотной пукалки, которое разрушает миф о важности размера для огневой мощи. Может, не самое интересное оружие из арсенала «Людей в черном», но самое запоминающееся.
Костяной пистолет. «Экзистенция»
(1999)
Многим знакома фраза «Не играй с едой». Пистолет, который можно собрать из недоеденного блюда, заставляет нарушить это правило. С другой стороны - и сыт, и жив. Главное, случайно не разжевать хрящик, используемый как спусковой крючок, а то есть риск остаться без десерта.
Текст про творческий путь Дэвида Кроненберга
Правда. «Брат 2»
(2000)
Национальное российское оружие - правда, она же - истина в последней инстанции. Если в схватке сходятся две правды - победитель определяется врукопашную. Возможна интересная комбинация с лассо Истины, которым владеет Чудо-женщина.
Когти Росомахи. «Люди Икс»
(2000) и так далее
У Людей-Икс хватает удобных приспособлений для выработки увечий: и лазерный взгляд Циклопа, и возможность посеять бурю в исполнении Шторм, но адамантиевые когти Росомахи - самые удобные. Легки в транспортировке, неприхотливы в эксплуатации, кроме физической силы не требуют никаких других базовых навыков. Минусы - будете звенеть в метро и аэропорту, можете случайно кого-нибудь убить во сне.
Рецензия на «Логана»
Нога-пулемет. «Планета страха»
(2007)
Бензопила в качестве ручного протеза, каким бойко орудует Эш из «Зловещих мертвецов
», - вчерашний день. Стриптизерша Черри (Роуз МакГоун
) в мире нахрапистого зомбиапокалипсиса придумала девайс повесомее: пулемет, исполняющий обязанности костыля, а также весомый довод, чтобы незнакомцы не подходили слишком близко. Не очень изящно, зато действенно.
Перчатка бесконечности. «Мстители: Война бесконечности»
(2018)
Если не учитывать, сколько трудов уходит, чтобы собрать запчасти для этого чудесного приспособления, то у Перчатки бесконечности мало аналогов. Выражение «по щелчку пальцев» сразу приобретает милитаристские коннотации, а легкая прогулка под любимую композицию может превратиться в кровавую жатву (если любите щелкать в такт).