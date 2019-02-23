Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

23 февраля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Мнение >>
23 февраля 2019
23 февраля празднуют День защитника отечества, который — благодаря ли туману милитаризма, или же лобби торговцев носками — иногда принято считать мужским праздником вообще. Сегодня в России любят говорить о войнах — былых, нынешних или холодных. Мы решили вспомнить о фронтах фантастических и об оружии, которое пригождалось местным воякам.

Не пытайтесь повторить это дома! Редакция предупреждает, что любое взаимодействие с оружием, даже вымышленным, может привести к ненужным увечьям! Сейте мир, а не войну!



Фазер. «Звездный путь». Оригинальный сериал (1966) и так далее

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Если банальный бластер красиво назвать, он будет лучше продаваться. Если в комплекте с ним будут идти яркая форма и компания убер-лояльных единомышленников, то и добавлять ничего не надо. Дайте мне фазер и ткните на карте, где нужно установить мир при помощи переговоров и чудес демократии (на самом деле да).



Световой меч. «Звездные войны: Новая надежда» (1977) и так далее

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Перочинный нож мечты: лезвие убирается в рукоять, узнает хозяина, летит на свист на Силу, красиво светится в темноте, не разряжается, может распороть от и до хоть банку черной икры, хоть штурмовика, хоть надоедливого ситха. Казалось бы, в мире, где есть Звезда смерти, нужно выбирать что-то помасштабнее, но космические станции имеют привычку взрываться от неловкого выстрела, а световой меч, как верный конь, всегда при джедае (а по новейшим разнарядкам - и не только; всем по лазерному мечу в этом чате).

20 отличных американских фильмов из 1970-х



Пятиконечная глефа. «Крулл» (1983)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Для тех, кто любил летом на лужайке метать бумеранг или фрисби, наверняка придется по вкусу занятный девайс принца Кольвина (Кен Маршалл), метательное оружие - пятиконечная глефа. Вообще глефа - это вид древкового пехотного оружия, но на планете, где царит средневековье, как в «Трудно быть богом», а всем заправляет жуткое чудовище, возможно и такое.



СОЛ (Спутниковый Орбитальный Лазер). «Акира» (1988)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Во-первых, сам по себе проект «Акира» - это оружие невероятной мощи (как и аниме Кацухиро Отомо, снятое по мотивам его же манги, не менее выдающейся). Однако, как показала практика, неопытный пользователь ПК с телепатическими и прочими функциями рискует не справиться. Потому что для самых неподготовленных воинов больше подойдет Спутник-убийца СОЛ: нажал кнопку - и привет.



«Дамский сверчок». «Люди в черном» (1997)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

То ли секситская шутка, принявшая форму пистолета, то ли крупнокалиберное оружие, запертое в теле крохотной пукалки, которое разрушает миф о важности размера для огневой мощи. Может, не самое интересное оружие из арсенала «Людей в черном», но самое запоминающееся.



Костяной пистолет. «Экзистенция» (1999)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Многим знакома фраза «Не играй с едой». Пистолет, который можно собрать из недоеденного блюда, заставляет нарушить это правило. С другой стороны - и сыт, и жив. Главное, случайно не разжевать хрящик, используемый как спусковой крючок, а то есть риск остаться без десерта.

Текст про творческий путь Дэвида Кроненберга



Правда. «Брат 2» (2000)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Национальное российское оружие - правда, она же - истина в последней инстанции. Если в схватке сходятся две правды - победитель определяется врукопашную. Возможна интересная комбинация с лассо Истины, которым владеет Чудо-женщина.



Когти Росомахи. «Люди Икс» (2000) и так далее

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

У Людей-Икс хватает удобных приспособлений для выработки увечий: и лазерный взгляд Циклопа, и возможность посеять бурю в исполнении Шторм, но адамантиевые когти Росомахи - самые удобные. Легки в транспортировке, неприхотливы в эксплуатации, кроме физической силы не требуют никаких других базовых навыков. Минусы - будете звенеть в метро и аэропорту, можете случайно кого-нибудь убить во сне.

Рецензия на «Логана»



Нога-пулемет. «Планета страха» (2007)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Бензопила в качестве ручного протеза, каким бойко орудует Эш из «Зловещих мертвецов», - вчерашний день. Стриптизерша Черри (Роуз МакГоун) в мире нахрапистого зомбиапокалипсиса придумала девайс повесомее: пулемет, исполняющий обязанности костыля, а также весомый довод, чтобы незнакомцы не подходили слишком близко. Не очень изящно, зато действенно.



Перчатка бесконечности. «Мстители: Война бесконечности» (2018)

У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества

Если не учитывать, сколько трудов уходит, чтобы собрать запчасти для этого чудесного приспособления, то у Перчатки бесконечности мало аналогов. Выражение «по щелчку пальцев» сразу приобретает милитаристские коннотации, а легкая прогулка под любимую композицию может превратиться в кровавую жатву (если любите щелкать в такт).

Алексей Филиппов
версия для печати
Поиск по меткам
Алексей Филипповвойнаюмор
персоны
Роуз МакгоуэнКен Маршалл
фильмы
АкираБрат-2Звёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздный путьЗловещие мертвецыКруллЛюди в чёрномЛюди ИксМстители: Война бесконечностиПланета страхаЭкзистенция

фотографии >>
У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества фотографии
У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества фотографии
У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества фотографии
У кого правда — тот и сильней: 10 необычных видов оружия для защиты отечества фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дарья Егорычева
21 февраля ушла из жизни актриса Дарья Егорычева.
Матрёна Корнилова
21 февраля скончалась актриса Матрёна Корнилова.
Гюлли Мубарякова
20 февраля ушла из жизни актриса Гюлли Мубарякова.
Наталья Терентьева
19 февраля ушла из жизни актриса Наталья Терентьева.

День рождения >>

Валерия Богук
Владимир Гусев
Максим Житник
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Мари-Жозе Кроз
Томаш Стокингер
Питер Фонда
Дакота Фэннинг
Джон Холл
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Великий Северный путь
исторический фильм
Россия, 2017
Тобол
истерн
Россия, 2019
Лабиринты прошлого
психологический триллер
Испания, Италия, Франция, 2018
30 безумных желаний
драма, комедия
США, 2018
Омен: Перерождение
триллер, фильм ужасов
Гонконг, США, 2019
Власть
биография, драма, исторический фильм, комедия
США, 2018
Затерянные во льдах
драма
Исландия, 2018
Исчезновение
детектив, драма, триллер
Великобритания, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен