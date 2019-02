7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

В этом списке мог бы оказаться практически любой док Мартина Скорсезе о музыке: пронзительный прощальный концерт группы The Band «», портрет художника в юности «» или история черной музыки «». Среди них жизнеописание «тихого битла» Джорджа Харрисона стоит особняком. «Жизнь в материальном мире» это не просто еще одна документалка о группе Beatles или портрет поколения 1960-х. Харрисон интересует Скорсезе как метущаяся душа, которая не может найти покоя. В восточной религии и рок-н-ролле музыкант нашел способ выражения своей тоски по Богу и подлинной свободе. The Beatles была лишь одним из эпизодов его жизни, и фильм дает понять, что несмотря на бесчисленные ссоры Леннона и Маккартни, первым коллектив покинул именно Харррисон, уставший быть в тени, жаждущий чего-то большего, чем суетная жизнь гитариста самой великой группы в истории. В «Жизни в материальном мире» собраны уникальные кадры и малоизвестные факты о дружбе и конфликтах четырех битлов, о путешествиях Харрисона по Индии, его сотрудничестве с Монти Пайтон и поразительном любовном треугольнике между ним, его женой Патти Бойд и Эриком Клэптоном.Один из самых значительных и известных музыкальных доков, запечатлевший в реальном времени конец эпохи хиппи.и братьяотправились вслед за группой The Rolling Stones в тур по Америке в 1969 году в надежде записать красивое выступление знаменитой группы. Но в итоге перед ними развернулся трагический сюрреализм, окружающий музыкальные фестивали тех лет. Прямо во время выступления группы посреди толпы начинается стрельба и массовая драка, в ходе которой погибают несколько человек. Оказалось, что байкеры «Ангелы ада», опрометчиво нанятые «ролингами», чтобы следить за порядком, изрядно накидались наркотиками (жуткие приходы некоторых «секьюрити» можно увидеть прямо на сцене) и стали бесчинствовать. Публика тоже находилась в невменяемом состоянии и совсем скоро праздник свободы, музыки и любви превратился в настоящий кошмар, который в деталях сумели запечатлеть документалисты. «Gimme Shelter» - печальное эссе о крахе надежд целого поколения на перемены, о том как герои контркультуры, коими являлись в тот момент Rolling Stones, внезапно для самих себя окались причастными к безумию и жестокости своего времени.Звезда Эми Уайнхауз зажглась так же быстро, как и угасла, оставив после себя один из лучших альбомов 2000-х Back to Black. Пытаясь разобраться в причинах скоропостижной гибели 27-летней певицы, режиссерувидел историю простой и ранимой девушки, которую сломили слава, шоу-бизнес, депрессия и вечное недовольство собой. «Эми» показывает героиню вдали от ее привычного сценического образа и гламура поп-культуры ее времени. Сквозь тонны хроникального материала Эми предстает девушкой с разбитым сердцем, тоска и комплексы которой понятны каждому. Но фильм не только про это, «Эми» - история о том, что иногда большие желания и тщания, которыми мы одержимы в детстве, имеют обыкновение сбываться. И не всякий бывает к этому готов.О группе Nirvana и ее культовом фронтмене Курте Кобейне было снято немало документальных лент. Каждый по-своему старался приблизиться к загадке его личности и причинах столь скорой и неожиданной смерти. Ближе других оказался. «Чертов монтаж» реконструирует биографию Кобейна в поразительных деталях, обращая внимание на любые мелочи, включая рисунки, детские стихи, тетрадки, личные записи на диктофон и любительские кинофильмы. Это настоящий интерактивный музей, позволяющий взглянуть на внутренний мир героя с самых разных сторон и самому прийти к выводу, что привело музыканта к столь печальному исходу. Морган откопал такое количество архивных материалов, которое сможет удивить и давних поклонников группы, в том числе, любезно подаренные Кортни Лав, совсем интимные съемки их совместной жизни. На редких кадрах герой поколения предстает в облике молодого папы, застенчивого и счастливого семьянина. «Чертов монтаж» - образцовый документальный баойпик, который закрыл тему копаний в душе Кобейна на многие годы вперед.Джазовый гигант Телониус Монк считается одним из крупнейших композиторов своего времени, его техника игры на пианино определила развитие клавишной музыки, а сложные и замысловатые мелодии и по сей день бросают вызов музыкантам. Но за великим наследием Монка скрывается таинственная и сложная личность, которая еще при жизни обросла мифами и легендами.впервые попыталась разгадать его тайну. «Прямо и честно» разворачивается вокруг архивных съемок выступления Монка, снятых на немецком телевидении в 1967 году. Через винтажные фотографии, интервью, редкие кадры и, конечно, музыку, фильм рассказывает историю этого неоднозначного гения. Растерянный, замкнутый и отстраненный, Монк, кажется, совсем не был приспособлен к жизни среди людей. И только музыка чудом приводила его в чувства, наполняла вдохновением и страстью. Удивительно, как столь сложный и мятущийся характер отразился в музыке, в которой сочетаются безумие, тишина и пронзительная чувственность.Хроника жизни выдающейся джазовой певицы Нины Симон. Ее голос стал выразителем целого поколения, она впервые затронула в песнях темы телесности, феминизма, прав человека и расизма. Близкая подруга Мартина Лютера Кинга, влияние и авторитет мисс Симон были колоссальными. Но вскоре после безумных событий конца 1960-х в Америке, бесчисленных смертей, войны во Вьетнаме и прихода к власти Ричарда Никсона, Нина Симон неожиданно решает бросить все, включая семью, и уехать из страны. Фильмпрежде всего пытается ответить на вопрос, вынесенный в заглавии. Почему певица прокляла коллег и близких и избрала путь отшельника и одиночки? При помощи огромного количества материалов, интервью и точек зрения, автор показывает, каким парадоксальным образом сочетались талант и безумие в монументальной фигуре Нины Симон.Последний на данный момент альбом Ника Кейва и его группы Bad Seeds под заглавием Skeleton Tree был записан после смерти 15-летнего сына музыканта в результате автокатастрофы. От начала и до конца пластинка – живая попытка примириться с утратой, выплакать свои чувства, эмоции, найти в себе силы и желание двигаться дальше. Режиссервместе со съемочной группой окружил Кейва камерами, чтобы максимально миметично передать его состояние во время записи песен, полных боли и слез. Автор не вмешивается в процесс, остается в стороне, позволяя музыке говорить за себя. «Еще раз с чувством» сбивает с ног своей искренностью и драмой и натурально вводит в очищающий катарсис. Мадонна: рождение легенды » в прокате с