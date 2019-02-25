Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

25 февраля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Мнение >>
25 февраля 2019
28 февраля в российский прокат выходит документальный фильм Гая Гуидо«Мадонна: рождение легенды», рассказывающий о жизни никому не известной танцовщицы Мадонны Луизы Чикконе в Нью-Йорке, которая решила стать певицей. К премьере картины мы решили вспоминить лучшие неигровые картины о популярных мировых музыкантах.



Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире (2011)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

В этом списке мог бы оказаться практически любой док Мартина Скорсезе о музыке: пронзительный прощальный концерт группы The Band «Последний вальс», портрет художника в юности «Боб Дилан: Нет пути назад» или история черной музыки «Блюз». Среди них жизнеописание «тихого битла» Джорджа Харрисона стоит особняком. «Жизнь в материальном мире» это не просто еще одна документалка о группе Beatles или портрет поколения 1960-х. Харрисон интересует Скорсезе как метущаяся душа, которая не может найти покоя. В восточной религии и рок-н-ролле музыкант нашел способ выражения своей тоски по Богу и подлинной свободе. The Beatles была лишь одним из эпизодов его жизни, и фильм дает понять, что несмотря на бесчисленные ссоры Леннона и Маккартни, первым коллектив покинул именно Харррисон, уставший быть в тени, жаждущий чего-то большего, чем суетная жизнь гитариста самой великой группы в истории. В «Жизни в материальном мире» собраны уникальные кадры и малоизвестные факты о дружбе и конфликтах четырех битлов, о путешествиях Харрисона по Индии, его сотрудничестве с Монти Пайтон и поразительном любовном треугольнике между ним, его женой Патти Бойд и Эриком Клэптоном.




Gimme Shelter (1970)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

Один из самых значительных и известных музыкальных доков, запечатлевший в реальном времени конец эпохи хиппи. Шарлотта Цверин и братья Альберт и Дэвид Мэйзлс отправились вслед за группой The Rolling Stones в тур по Америке в 1969 году в надежде записать красивое выступление знаменитой группы. Но в итоге перед ними развернулся трагический сюрреализм, окружающий музыкальные фестивали тех лет. Прямо во время выступления группы посреди толпы начинается стрельба и массовая драка, в ходе которой погибают несколько человек. Оказалось, что байкеры «Ангелы ада», опрометчиво нанятые «ролингами», чтобы следить за порядком, изрядно накидались наркотиками (жуткие приходы некоторых «секьюрити» можно увидеть прямо на сцене) и стали бесчинствовать. Публика тоже находилась в невменяемом состоянии и совсем скоро праздник свободы, музыки и любви превратился в настоящий кошмар, который в деталях сумели запечатлеть документалисты. «Gimme Shelter» - печальное эссе о крахе надежд целого поколения на перемены, о том как герои контркультуры, коими являлись в тот момент Rolling Stones, внезапно для самих себя окались причастными к безумию и жестокости своего времени.




Эми (2015)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

Звезда Эми Уайнхауз зажглась так же быстро, как и угасла, оставив после себя один из лучших альбомов 2000-х Back to Black. Пытаясь разобраться в причинах скоропостижной гибели 27-летней певицы, режиссер Азиф Кападиа увидел историю простой и ранимой девушки, которую сломили слава, шоу-бизнес, депрессия и вечное недовольство собой. «Эми» показывает героиню вдали от ее привычного сценического образа и гламура поп-культуры ее времени. Сквозь тонны хроникального материала Эми предстает девушкой с разбитым сердцем, тоска и комплексы которой понятны каждому. Но фильм не только про это, «Эми» - история о том, что иногда большие желания и тщания, которыми мы одержимы в детстве, имеют обыкновение сбываться. И не всякий бывает к этому готов.




Курт Кобейн: Чертов монтаж (2015)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

О группе Nirvana и ее культовом фронтмене Курте Кобейне было снято немало документальных лент. Каждый по-своему старался приблизиться к загадке его личности и причинах столь скорой и неожиданной смерти. Ближе других оказался Бретт Морган. «Чертов монтаж» реконструирует биографию Кобейна в поразительных деталях, обращая внимание на любые мелочи, включая рисунки, детские стихи, тетрадки, личные записи на диктофон и любительские кинофильмы. Это настоящий интерактивный музей, позволяющий взглянуть на внутренний мир героя с самых разных сторон и самому прийти к выводу, что привело музыканта к столь печальному исходу. Морган откопал такое количество архивных материалов, которое сможет удивить и давних поклонников группы, в том числе, любезно подаренные Кортни Лав, совсем интимные съемки их совместной жизни. На редких кадрах герой поколения предстает в облике молодого папы, застенчивого и счастливого семьянина. «Чертов монтаж» - образцовый документальный баойпик, который закрыл тему копаний в душе Кобейна на многие годы вперед.



Телониус Монк: Прямо и честно (1988)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

Джазовый гигант Телониус Монк считается одним из крупнейших композиторов своего времени, его техника игры на пианино определила развитие клавишной музыки, а сложные и замысловатые мелодии и по сей день бросают вызов музыкантам. Но за великим наследием Монка скрывается таинственная и сложная личность, которая еще при жизни обросла мифами и легендами. Шарлотта Цверин впервые попыталась разгадать его тайну. «Прямо и честно» разворачивается вокруг архивных съемок выступления Монка, снятых на немецком телевидении в 1967 году. Через винтажные фотографии, интервью, редкие кадры и, конечно, музыку, фильм рассказывает историю этого неоднозначного гения. Растерянный, замкнутый и отстраненный, Монк, кажется, совсем не был приспособлен к жизни среди людей. И только музыка чудом приводила его в чувства, наполняла вдохновением и страстью. Удивительно, как столь сложный и мятущийся характер отразился в музыке, в которой сочетаются безумие, тишина и пронзительная чувственность.



Что случилось, мисс Симон? (2015)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

Хроника жизни выдающейся джазовой певицы Нины Симон. Ее голос стал выразителем целого поколения, она впервые затронула в песнях темы телесности, феминизма, прав человека и расизма. Близкая подруга Мартина Лютера Кинга, влияние и авторитет мисс Симон были колоссальными. Но вскоре после безумных событий конца 1960-х в Америке, бесчисленных смертей, войны во Вьетнаме и прихода к власти Ричарда Никсона, Нина Симон неожиданно решает бросить все, включая семью, и уехать из страны. Фильм Лиз Гарбус прежде всего пытается ответить на вопрос, вынесенный в заглавии. Почему певица прокляла коллег и близких и избрала путь отшельника и одиночки? При помощи огромного количества материалов, интервью и точек зрения, автор показывает, каким парадоксальным образом сочетались талант и безумие в монументальной фигуре Нины Симон.



Еще раз с чувством (2016)

7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах

Последний на данный момент альбом Ника Кейва и его группы Bad Seeds под заглавием Skeleton Tree был записан после смерти 15-летнего сына музыканта в результате автокатастрофы. От начала и до конца пластинка – живая попытка примириться с утратой, выплакать свои чувства, эмоции, найти в себе силы и желание двигаться дальше. Режиссер Эндрю Доминик вместе со съемочной группой окружил Кейва камерами, чтобы максимально миметично передать его состояние во время записи песен, полных боли и слез. Автор не вмешивается в процесс, остается в стороне, позволяя музыке говорить за себя. «Еще раз с чувством» сбивает с ног своей искренностью и драмой и натурально вводит в очищающий катарсис.


«Мадонна: рождение легенды» в прокате с 28 февраля.


Кирилл Горячок
версия для печати
Поиск по меткам
Кирилл ГорячокмузыкаМузыкантыНеигровое/Документальное кино
персоны
Мартин Скорсезе
фильмы
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном миреМадонна: Рождение легендыЭми

фотографии >>
7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах фотографии
7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах фотографии
7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах фотографии
7 лучших документальных фильмов о популярных музыкантах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.
Дарья Егорычева
21 февраля ушла из жизни актриса Дарья Егорычева.
Матрёна Корнилова
21 февраля скончалась актриса Матрёна Корнилова.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Иван Жвакин
Сергей Жолобов
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Джеймс С. Бернс
Бернард Бресслоу
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Шон Остин
Элен де Фужероль
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Юморист
драма
Латвия, Россия, Чехия, 2019
Навсикая из долины ветров
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 1984
Любовницы
комедия
Россия, 2019
Кадавр
фильм ужасов
США, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
На берегу мечты
драма
Россия, 2018
Наркокурьер
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Обещание на рассвете
драма, экранизация
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен