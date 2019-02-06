Сочувствие господину Месть: Лиам Нисон и его актерские амплуа

7 февраля в прокат выходит остросюжетная драма режиссёра Ханса Петтера Муланда «Снегоуборщик». В главной роли - Лиам Нисон, которому, кажется, чаще других достаются роли умных и хладнокровных героев-одиночек, выбравших дорогу мести. В ожидании премьеры мы решили пройтись по фильмографии актера и убедиться, что в этом амплуа ему равных нет, а также вспомнить другие тенденции его творчества.
фото: "Заложница 2"
Лиам Нисон – звезда экшна
Десять лет назад, разменяв пятый десяток, Нисон неожиданно стал настоящей звездой экшна, сыграв гиперопекающего отца-ЦРУшника Брайана Миллса в трилогии «Заложница» (2008-2014). Сюжет в фильмах сценариста и продюсера Люка Бессона играет маловажную роль, главное – это «набор необычных способностей» жестокого протагониста, благодаря которым он вытаскивает похищенную дочь из сексуального рабства, ненадолго спасает бывшую жену в сиквеле и ищет ее убийц в триквеле, попутно кроша в капусту десятки восточно-европейских преступников и отбивая у достопочтенных американских зрителей желание когда-либо отправляться в евротур. Страшно представить, как на месте Нисона выглядел бы Джефф Бриджес, которого сначала взяли на главную роль. Вряд ли бы из бородатого Дюди получился бы столь грозный и маниакальный оперативник, чтобы собрать в мировом прокате под миллиард долларов.
В «боевой» фильмографии Нисона особняком стоят более сложносочиненные плоды сотрудничества с Жауме Кольет-Серра. В «Неизвестном» Лиам – оперативник с амнезией, пытающийся раскрыть собственный заговор, в «Воздушном маршале» – агент службы безопасности, спешащий вычислить террориста в самолете, в «Ночном беглеце» – бывший киллер, убивший сына влиятельного мафиози ради спасения собственного, а в недавнем «Пассажире» – уже бывший коп, ставший жертвой преступного заговора в поезде. Несмотря на обилие общих элементов бойкие триллеры ирландско-испанского дуэта – развлечение гораздо более качественное, чем среднестатистические боевики, в которых на стрости лет начали штамповать Брюс Уиллис или Сильвестр Сталлоне. К тому же компанию Нисону неизменно составляют не последние актеры: от Дайан Крюгер и Бруно Ганца до Джулианны Мур, Эда Харриса и Веры Фармиги.
фото: "Список Шиндлера"
Лиам Нисон – историческая личность
До того как Нисон увлекся боевиками, чаще всего ему предлагали играть реальных людей. В 1993-м Стивен Спилберг подарил актеру главную роль в карьере, взяв в «Список Шиндлера». Лиам сыграл немецкого промышленника и члена НСДАП, который заработал состояние, сотрудничая с нацистами, а затем, во время Холокоста, потратил его на спасение польских евреев от гибели. Уоррен Битти, Кевин Костнер и Мел Гибсон хотели сыграть Оскара Шиндлера, но режиссер предпочел относительно неизвестного исполнителя, увидев Нисона на бродвейской сцене. В итоге Нисон сам стал звездой и получил свою единственную (на данный момент!) номинацию на «Оскар».
После успеха «Списка Шиндлера» актер сыграл еще двух национальных героев. В «Робе Рое» он – Роберт Рой Макгрегор, шотландский Робин Гуд из XVIII века, жаждущий защитить честь своего клана. Стремление к мести – одна из важнейших черт многих героев актера, а полный насилия «Роб Рой», наряду с «Человеком Тьмы» и «Ближайшим родственником» (где Нисон также мстит за убийство брата), – предвестник череды злопамятных персонажей, которых актер начнет активно играть в начале XXI века. А в «Майкле Коллинзе» Нила Джордана он – титульный ирландский революционер и политик, боровшийся за независимость Ирландии в начале XX века. Нисон убедительно сыграл талантливого лидера и оратора, однако саму картину, хоть и ставшую самым кассовым релизом в Ирландии, раскритиковали за множество исторических неточностей.
В биографическом фильме Билла Кондона «Кинси» Нисон сыграл отца сексологии Альфреда Кинси, автора монографий «Сексуальное поведение самца человека» и «Сексуальное поведение самки человека», которые подвергли сомнению традиционные взгляды на сексуальность и из-за табуированности проблематики повергли американское общество 1950-х в шок. Нетипичная роль принесла актеру номинации на «Золотой глобус» и BAFTA, а также теплый прием у критиков. А вот недавние «биографические» проекты Нисона добились гораздо меньшего успеха. «Операция “Хромит”» и «Уотергейт. Крушение Белого дома», в которых он сыграл героя Корейской войны генерала Дугласа Макартура и информатора прессы по делу «Уотергейта» заместителя директора ФБР Марка Фелта соответственно, хороших отзывов практически не получили и прошли мимо крупных премий.
фото: "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"
Лиам Нисон – мудрый наставник
В «Скрытой угрозе», долгожданном приквеле «Звездных войн», Нисон играет мудрого мастера-джедая Квай-Гон Джинна – длинноволосого учителя Оби-Вана Кеноби, обнаружившего на пустынном Татуине маленького Энакина Скайуокера – будущего Дарта Вейдера. Изначально Джордж Лукас планировал взять на роль американского актера, но, познакомившись с ирландцем, передумал. «Мне нужен был актер-мастер, на которого бы равнялись другие исполнители и в котором бы чувствовалась внутренняя сила, необходимая для персонажа», вспоминал режиссер. В целом фанаты франшизы не очень полюбили «Скрытую угрозу», однако эпичная сцена поединка Квай-Гон Джинном с Дартом Молом стала одним из главных визитных карточек «Звездных войн».
Вероятно, Кристофер Нолан руководствовался теми же причинами, что и Лукас, когда позвал Нисона сыграть Анри Дюкарда в первой части другой трилогии. В «Бэтмене: Начало» актер тоже щеголяет с бородкой и учит молодого Брюса Уэйна боевым искусствам. Правда, на этот раз учитель сам оказывается главным злодеем – суровым главой Лиги Теней Ра’с аль Гулом. Как и Квай-Гон Джинн, он пытается восстановить в мире баланс, только совсем другими методами. Например, хочет разрушить коррумпированный и декадентский Готэм.
фото: "Водопад Ангела"
Лиам Нисон – герой вестерна
Удивительно, что несмотря на свою фактуру, в одном из главных мачистских жанрах Нисон играл всего лишь трижды. Зато все три вестерна непохожи друг на друга. В ревизионистском «Водопаде Ангела» бывший конфедерат Морсман Карвер (Нисон) одержим желанием отомстить северянину (Пирс Броснан), из-за которого погибла его семья (знакомый мотив, да?). Бесчеловечный Карвер идет к своей цели, но, как и принято в ревизионистских вестернах, хороших и плохих тут нет, и в финале южанин прощает своего противника (к выводу о бесполезности мести подводит и отмеченная на «Сандэнсе» ирландская драма Оливера Хиршбигеля«Пять минут рая», где месть направлена уже на персонажа Нисона, и экранизация «Отверженных» Виктора Гюго, где нисоновский Жан Вальжан выживает благодаря своему гуманизму).
В разнузданном пародийном «Миллионе способов потерять голову» Сета Макфарлейна Нисон – основной антагонист, туповатый мужлан и разбойник Клинч Лезервуд, убивающий стариков-золотоискателей и до смерти доставший жену в исполнении Шарлиз Терон. В роли злодея, да еще и смешного, актера можно увидеть нечасто, и здесь Нисон явно развлекается на полную катушку. Не менее приятного человека он играет и в экзистенциальном вестерн-альманахе братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса». Нисону досталась роль импресарио образованного ампутанта, бездушно избавляющегося от него ради умеющей считать курицы. Роль маленькая, зато по-настоящему шокирует: зрители-то привыкли, что Нисон – добряк.
фото: "Банды Нью-Йорка"
Лиам Нисон – священник
На протяжении карьеры Нисон не раз играл священнослужителей. В ирландской драме «Лэм» его герой заводил дружбу с десятилетним трудным ребенком, в «Миссии» – одного из испанских иезуитов, пытавшихся в XVIII веке обратить индейцев-гуарани в христианство, в драмеди Нила Джордана «Завтрак на Плутоне» – отца трансгендера в исполнении Киллиана Мерфи. Однако своих самых знаменитых священников Нисон сыграл в двух долгостроях Мартина Скорсезе. В «Бандах Нью-Йорка» носящий кличку «Священник» Валлон – предводитель отряда ирландских иммигрантов-католиков «Мертвые кролики», погибающий в самом начале фильма от рук Мясника Билла (Дэниел Дэй-Льюис). Именно за его смерть мстит (снова месть!) Леонардо ДиКаприо. В более свежем «Молчании» Нисон – португальский иезуит Феррейра, отказавшийся после пыток от своей веры и смирившийся с тем, что Япония не примет христианство.
Лиам Нисон – супергерой без лица
В Голливуде свою первую главную роль Нисон сыграл у создателя трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми, который в 1990-м был известен лишь по изобретательной и кровавой хоррор-дилогии «Зловещие мертвецы». Не сумев приобрести права на «Бэтмена» и «Тень», под влиянием фильмов ужасов студии Universal 1930-х годов Рэйми придумал собственного супергероя: безумного, обезображенного, запоминающегося и бесконечно несчастного. Пейтон Уэстлейк – талантливый доктор, который, став жертвой нападения гангстеров, превращается в Человека Тьмы – таинственного мстителя с перебинтованным лицом. Здоровяк Нисон, которого здесь можно узнать исключительно по профилю, идеально подошел на роль не только по физическим параметрам – ему также удалось передать душевную боль (физическую Уэстлейк больше не чувствует) и перепады настроения необычного супергероя-монстра. А еще – вписаться в гипертрофированную, опереточную стилистику всегда изобретательного Рэйми. В сиквелах Нисон сниматься отказался, а в супергероику вернулся лишь через 15 лет – в «Бэтмене: Начало».
Лиам Нисон – Лиам Нисон
Чувство юмора у актера не отнять. Твердо закрепив за собой амплуа мстительного маскулинного драчуна, Нисон не устает высмеивать собственный образ, изображая самого себя. В «Гриффинах» (1 и 2) он опускает толстяка Питера, в скетчевом шоу «Ки и Пил» рекламирует «Воздушного маршала», в комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2» пародирует собственные боевики в выдуманном фильме внутри фильма, а в «Третьем лишнем 2» – стыдливо покупает себе детские хлопья.