Сочувствие господину Месть: Лиам Нисон и его актерские амплуа

ревью

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова

Лайфстайл

«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне

А также о сериале «Бывшие», постельных сценах и о фильмах про Сирию