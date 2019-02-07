Великолепная десятка: открытия Берлинского кинофестиваля

В четверг, 7 февраля, в Берлине открывается 69-й Международный кинофестиваль. Берлинале, как принято его коротко называть, – на протяжении многих лет остается главным смотром актуального кино с политическим и социальным контекстом. В последнее время фестиваль принято ругать (пусть и не так часто, как ММКФ) за отсутствие в его программе (как минимум конкурсной) свежих, запоминающихся имен, будущего мирового кинематографа. Впрочем, в прошлом году Берлинале, возможно, сделал такое открытие – Адину Пинтилие, получившую сразу приз и за лучший дебют, и «Золотого медведя». Пока, правда, делать выводы об этом открытии рано, зато можно проштудировать почти семидесятилетнюю историю Берлинского смотра, на счету которого действительно много теперь уже известных имен мирового кинематографа. В этом году, кстати, фестиваль открывает фильм «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers) Лоне Шерфиг, некогда тоже открытой Берлинале.
Берлинский кинофестиваль начал свою историю в 1951 году, однако главный его рывок, который полноценно открыл Французскую новую волну, случился только в конце 1950-х. Именно тогда на Берлинале победили «Кузены» Клода Шаброля. Да, «Красавчик Серж», полнометражный дебют Шаброля, был отмечен призом кинофестиваля в Локарно, но именно «Кузены», отмеченные через года «Золотым медведем» Берлинале, заставили серьезно отнестись к новому течению французского кинематографа. К тому же, и самого популярного режиссера «новой волны» – Жан-Люка Годара – открыл именно Берлинский кинофестиваль. Его дебют «На последнем дыхании» получил «Серебряного медведя» за режиссуру», через год «Женщина есть женщина» была удостоена спецприза Берлинале, а в 1965-м «Альфавилль» получил уже «Золотого медведя». Годом ранее, правда, Берлинский смотр отклонил «Банду аутсайдеров», которая в итоге попала в только начинающую свое развитие «Неделю критики» Каннского кинофестиваля – теперь одну из основных, пусть и неофициальных программ, где создаются новые имена мирового кино.
Ученик Анджея Вайды и соавтор дебюта Романа Полански «Нож в воде» Ежи Сколимовский не хотел довольствоваться исключительно сценариями и в 1960-х начал собственную режиссерскую карьеру. Впечатляющую и удивительно молодую и энергичную, как показало время (последняя его работа – лихая – «11 минут» была показана в конкурсе Венецианского кинофестиваля, когда автору было 77 лет). Его третий полный метр «Старт», возможно, и не был его самой удачной работой (особенно на волне высоко оцененного «Без барьеров»), но именно он получил «Золотого медведя» Берлинале в 1967 году.
Один из самых оригинальных и, что уж, главных документалистов современности (хотя снимает Херцог и игровые фильмы) – режиссер немецкий, так что грех было бы его не открыть именно Берлинскому кинофестивалю. Правда, к году своего триумфа на Берлинале Херцог уже успел уехать в США, а потом, как прекрасно известно, и вовсе посветить как минимум часть жизни таким кинематографическим «путешествиям». Его полнометражный дебют – «Знаки жизни» – случился в 1968 году. В программу того Берлинале тогдашний руководитель смотра Альфред Бауэр (теперь его имя носит приз за открытие новый путей в киноискусстве) очень хотел взять «Ребенка Розмари» Полански и «2001 год: Комическая одиссея» Кубрика, но оба фильма уже успели «отпремьериться» на других европейских смотрах и даже в прокате. Стечение обстоятельств позволило Бауэру взять в конкурс «Знаки жизни» тогда имевшему за своими плечами только несколько короткометражек Херцога. Результат превзошел ожидания. Херцогу достался специальный приз жюри и, безусловно, силы и вдохновение для создания принесшей ему широкую известность картины «И карлики начинают с малого».
Трудно поверить, но у одного из самых известных американских режиссеров, автора «Лица со шрамом», «Неприкасаемых» и «Миссия невыполнима», практически нет каких бы то ни было наград. Вернее, есть всего лишь одна. В 1969 году его второй полный метр – комедия «Приветствия» с мало известным тогда Робертом де Ниро получил «Серебряного медведя» за режиссуру. До сих пор это единственная награда де Пальмы.
В год, оказавшимся удачным для де Пальмы, на Берлинале был представлен и первый полнометражный фильм Райнера Вернера Фасбиндера «Любовь холоднее смерти», который он поставил вместе с труппой своего «Антитеатра», впитав плоды новой французской волны и уже готовый стать лидером волны немецкой. Правда, приза тогда Фасбиндеру не дали, более того, фильм «забукали» так, как говорят никого больше ни до, ни после в истории фестиваля. Это, впрочем, не помешало режиссеру представлять свои следующие фильмы (почти ежегодно) на берлинском смотре – довольствоваться вплоть до 1982 года, приходилось лишь неофициальными призами (за эти годы Фасбиндер успел получить еще и приз ФИПРЕССИ в Каннах за «Страх съедает душу», снять англоязычное «Отчаяние» и масштабный «Берлин-Александрплац»). И только в 82-м с «Тоской Вероники Фосс», своим предпоследним фильмом, немецкий теперь уже классик кино получил «Золотого медведя».
фото: Хильмар Тате и Райнер Вернер Фассбиндер/berlinale.de
По понятным причинам Берлинский кинофестиваль долгое время не показывал советских картин. Эпохальное событие, сблизившее советский кинематограф западноевропейский смотр, произошло в 1974 году. К этому времени уже популярный актер Родион Нахапетов (на его счету уже был Ленин из дилогии Марка Донского и Родин из «Влюбленных») как раз снял свой режиссерский дебют – «С тобой и без тебя». Несмотря на то, что история деревенской девушки Стеши уже успела прозвучать на зарубежном фестивале в Сан-Франциско, именно в Берлине советский кинематограф с его лирическим реализмом и безусловным социально-политическим контекстом закрепился в Западной Европе. После этого советское кино так или иначе почти каждый год принимало участие в Берлинале. Самая большая делегация приехала в Берлин, естественно, уже в эпоху гласности и начавшейся перестройки. Так, в 1987-м фестиваль посетили Элем Климов, Кира Муратова, Сергей Параджанов, Глеб Панфилов и Александр Сокуров. «Тему» Панфилова отметили «Золотым медведем», «Скорбное бесчувствие» Сокурова стало главным открытием фестиваля.
С детства грезивший о кинематографе британский экспериментатор и художник Гринуэй пробовал свои силы в любимом виде искусства с конца 1950-х – в основном, безуспешно. Через тернии (монтажера) он все-таки попал к «звездам». Несмотря на то, что свою более-менее известную короткометражку «Интервалы» он снял, вдохновившись Венецией, а полнометражный его дебют «Падения» был отмечен наградой Лондонского фестиваля, что позволило ему снять следующий фильм – «Контракт рисовальщика», который произвел фуррор сначала в родной Великобритании, а затем и на Берлинале, благодаря которому Питер Гринуэй прозвучал на весь фестивальный мир. Ну и не стоит забывать, что берлинский зоопарк стал одним из самых ярких впечатлений самого режиссера – он его, в частности, вдохновил на создание «Зет и два нуля».
Человек сложной судьбы, собиравший деньги на свою первую кинокамеру путем сдачи крови и писавший письма в министерство культуры КНР, чтобы его приняли в открывшуюся в конце 1970-х Пекинскую киноакадемию, Чжан Имоу стал главным китайским кинорежиссером. В том числе и за счет весомой награды Берлинского кинофестиваля. «Красный Гаолянь» (история юной крестьянки на фоне 1930-х – узнается фабула «С тобой и без тебя») был не только первым фильмом Имоу, но и первым китайским фильмом, отмеченным призом Берлинале. Причем сразу «Золотым медведем».
Еще один художник и впоследствии любимец премии Teddy (уникальной премии Берлинале, отмечающей фильмы ЛГБТ-тематики, причем на протяжении уже более 30 лет) прославился, конечно, как художник «Дьяволов» Кена Рассела. Но страсть к собственной режиссерской интерпретации искусства (неважно идет речь о живописи и художниках или о литературе и Шекспире) занимала Джармека много лет. Поначалу он занимался короткометражками, но не оставлял надежды на полнометражный фильм (и активно собирал на него деньги). Первым «полным метром», который принес ему славу, стал «Караваджо» с Тильдой Суинтон и Шоном Бином. За «Караваджо» Джармен в 1986 году был отмечен «Серебряным медведем» за выдающиеся достижения.
Главный тайванец Голливуда и режиссер легендарных картин «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Горбатой горы» в США начинал ассистентом Спайка Ли, но потом долгое время был без работы и собирал деньги на свой полнометражный дебют «Толкающие руки» о сложностях межнациональных отношениях. Дебют понравился, кажется, только правительству Тайваня понравился, но зато дал силы Энгу Ли для своего следующего, прославившего его фильма, «Свадебный банкет» – экзотичной на тот момент (1992 год) комедии о живущем на Манхэттене гее-иммигранте, который женится на девушке из континентального Китая, чтобы консервативные родители наконец перестали задавать бесконечные вопросы о внуках, а сам он получил гринкарту. Теперь уже показавшийся бы привычным ромкомом фильм получил «Золотого медведя» Берлинале, а также номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»,за чем и последовали голливудские успехи Энга Ли.