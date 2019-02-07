ревью

Главная тема Великолепная десятка: открытия Берлинского кинофестиваля Режиссеры, за которых мы благодарны смотру

Лайфстайл Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова Премьера фильма «Алита: Боевой ангел»

Лайфстайл «Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне А также о сериале «Бывшие», постельных сценах и о фильмах про Сирию

Главная тема Сочувствие господину Месть: Лиам Нисон и его актерские амплуа Кого бы не сыграл актер - киллера, священника, мстителя, - это всегда Герой с большой буквы

Лайфстайл Никита Михалков прорекламировал свою Академию Режиссер объявил об очередном открытии приема заявок

Лайфстайл Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков Актриса перестала обновлять свой видео-блог