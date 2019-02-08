Люби меня заново: Брюс Уиллис и Марлон Брандо делали это

7 комедий которые могут спасти ваш брак, даже если вы психотерапевт.
14 февраля на экраны выходит романтическая комедия Кирилла Плетнёва «Семь ужинов», главные герои которой, Евгений (Роман Курцын) и Алёна (Полина Максимова), буквально перед разводом соглашаются на взаимный эксперимент по спасению брака: семь раз поужинать вместе в разных обстоятельствах. В любом браке бывают периоды упадка, когда так и хочется что-то сделать — то ли возобновить былой огонь, то ли совсем его потушить. Такой период не обходится без советов от друзей или специалистов, помогающих отношениям. Кино-Театр.ру вспоминает ещё семь комедий, персонажи которых спасают семью со стажем от нуля до тридцати лет, выполняя предложенные им условия. Поверьте, если супруги совместно досмотрят хоть один из этих фильмов до конца, это значит, что их отношениям уж точно ничего не грозит!
Молодые и влюблённые Сэди (Мэнди Мур) и Бен (Джон Красински) мечтают поскорее обвенчаться в семейной церкви. Для этого им пришлось соглашаться на «курсы молодого бойца семьянина», которые для пар перед венчанием проводит преподобный Фрэнк (Робин Уильямс). Череда сложных заданий способна взорвать и ангельское терпение, но для любви, понятное дело, препятствий нет — парочка гораздо лучше узнаёт и друг друга, и свои семьи, и самих себя.
Талантливый семейный психотерапевт Жульен (Франсуа-Ксавье Демезон) — сущее проклятье для подружек и типичный «сапожник без сапог». Восстанавливая чужие отношения, Жульен последовательно гробит свои. Отчаявшись создать семью, он даже пытается уйти в монастырь, но его последняя «невезучая» возлюбленная, Джоанна (Вирджини Эфира), помогает психологу перевернуть карту счастья и несчастий и поверить в любовь.
Несколько пар с проблемами в отношениях решают поехать в отпуск на тропический остров, где с удивлением понимают, что им придется разбирать накопившееся в семьях недовольство под руководством «сенсея любви» по имени Марсель (Жан Рено). И даже пытаясь ускользнуть от занятий, супруги вновь обретают пошатнувшееся было единство.
Перед празднованием 16-летней годовщины брака Дебора (Бетт Мидлер) и Ник (Вуди Аллен) отправляются в огромный супермаркет — за подарками друг другу и набором суши для вечеринки. Там они проведут целый день, ругаясь, мирясь, танцуя, смотря кино, признаваясь друг другу в любви и снова ругаясь. Дебора — успешный психотерапевт, ратующий за периодическое возобновление семейных клятв — но к своей семье она это правило не применила, а зря! Однако комичные перепалки пары, всё-таки, приведут их к согласию.
Дотошный поиск причин постепенного упадка пятнадцатилетнего брака, который главные герои успешно восстановили. Как им это удалось? Довольно трудным путём — они об этом думали, советовались и, самое главное, разговаривали друг с другом. Фильм укрупняет мелочи семейной жизни, порой невидимые — а ведь именно в них, возможно, и скрывается искомый смысл и ценность совместности, того самого «и в горе, и в радости».
Кей (Мерил Стрип) и Арнольд (Томми Ли Джонс) в браке более тридцати лет, и сейчас он переживает самый сложный момент. Кей безнадёжно ищет близости с супругом, который не хочет обсуждать ни взаимные чувства, ни возможности их реализовать. Однако ей удаётся уговорить мужа поехать вместе на консультации по улучшению отношений, и, благодаря советам доктора Фелда (Стив Карелл), спасшему далеко не одну семью, супруги увидят себя новыми, влюбленными глазами. «Весенние надежды», как и большинство американских комедий на тему отношений, по сути, обучающее кино, которое показывает варианты проблем и возможности их решений. Но здесь, конечно, просто завораживает актёрская работой Стрип и Джонса.
У пожилого врача-психиатра (Марлон Брандо) появляется новый пациент (Джонни Депп), уверяющий, что он тот самый Дон Жуан, способный подарить счастье любви любой женщине, ведь каждая из них — прекрасная Донья. Уверенность он подтверждает многочисленными цветистыми рассказами о своих романтических приключениях. Удивительные истории юноши открывают психиатру новый прекрасный мир, трогают сердце и чудесным образом возобновляют его любовь к супруге (Фэй Данауэй). Одна из последних ролей Марлона Брандо, согласившегося сниматься в фильме только из-за дружбы с Джонни Деппом.