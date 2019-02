«ЛЕГО Фильм 2» дарит подарки

указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети

Новый « ЛЕГО Фильм 2 » уже на экранах. Отправляйтесь вместе с Эмметом навстречу приключениям и спасайте вселенную из кубиков! А продолжить историю героев самостоятельно получится благодаря новым наборам LEGO®, посвященным премьере. Сегодня вы можете выиграть один из них!Сделайте репост этой публикации в любой соцсети и пройдите наш тест на знание киновселенной LEGO. Первые три участника, правильно ответившие на все вопросы, получат по одному набору LEGO® «САМЫЕ лучшие друзья Кисоньки» (арт. 70822).• Те, кто умеет строить без инструкции• Те, кто строят самые высокие башни• Самые старые минифигурки LEGO• «I have a dream»• «Get ready for this»• «Everything is awesome»• Это наборы с самым большим количеством кубиков• Эти наборы посвящены фантастическим обитателям космоса• Кубики этих наборов в несколько раз больше классических кубиков LEGO• В Заоблачном королевстве• В башне Лорда Бизнеса• В Бриксбурге• 1187• 3178• 5625Ответы с темой «LEGO» присылайте на почту kinoteatr.prize@gmail.com . Имена трёх победителей мы назовемКонкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Отправка призов возможна только по России.Ждём ваших писем и желаем всем удачи!