«ЛЕГО Фильм 2» дарит подарки

Новый «ЛЕГО Фильм 2
» уже на экранах. Отправляйтесь вместе с Эмметом навстречу приключениям и спасайте вселенную из кубиков! А продолжить историю героев самостоятельно получится благодаря новым наборам LEGO®, посвященным премьере. Сегодня вы можете выиграть один из них!
Сделайте репост этой публикации в любой соцсети и пройдите наш тест на знание киновселенной LEGO. Первые три участника, правильно ответившие на все вопросы, получат по одному набору LEGO® «САМЫЕ лучшие друзья Кисоньки» (арт. 70822).
Кто такие Великие Мастера?
• Те, кто умеет строить без инструкции
• Те, кто строят самые высокие башни
• Самые старые минифигурки LEGO
Как называется любимая песня Эммета?
• «I have a dream»
• «Get ready for this»
• «Everything is awesome»
В «ЛЕГО Фильме-2» герои сталкиваются с пришельцами с планеты LEGO DUPLO®. Линейка конструкторов с таким названием действительно существует. Какой из нижеприведенных фактов о ней верен?
• Это наборы с самым большим количеством кубиков
• Эти наборы посвящены фантастическим обитателям космоса
• Кубики этих наборов в несколько раз больше классических кубиков LEGO
Где Эммет впервые встретил Кисоньку?
• В Заоблачном королевстве
• В башне Лорда Бизнеса
• В Бриксбурге
К премьере «ЛЕГО Фильма-2» компания LEGO® выпустила новую коллекцию конструкторов. Сколько кубиков в самом большом из них?
• 1187
• 3178
• 5625
Ответы с темой «LEGO» присылайте на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети
. Имена трёх победителей мы назовем 16 февраля
!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях. Отправка призов возможна только по России.
Ждём ваших писем и желаем всем удачи!