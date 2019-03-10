Не боян, а классика: 20 фильмов весны

Вместе с февралем отечественные кинотеатры покинули последние номинанты и лауреаты «Оскара», до проката добрались громкие имена отечественных и мировых смотров - от прошлогодних смотров в Венеции и Сочи до недавнего Берлинале. В качестве бонуса - трио проверенных картин, которые отреставрировали и выпускают в прокат в честь круглых дат.
Культовому сай-фай-хоррору Ридли Скотта в этом году исполняется 40 лет. Отмечать столь знаменательную дату стоит исключительно в кинотеатре: два часа космического террора в компании ксеноморфа - опыт, слабо передающийся через малый экран. Вдобавок показ отреставрированной версии в широком прокате, а не премиальных залах Москвы и Питера, из редких. Читать статью о Ридли Скотта
В прокате с 7 марта
Вторая режиссерская работа артиста Корбета, ранее игравшего у Ханеке, Триера и Баумбаха, наконец-то добралась до наших экранов. Пережив кровавую школьную бойню и написав одну слезливую песенку по случаю трагедии, Селеста становится поп-идолом целой страны на фоне 11 сентября и последующей паранойи. Спустя 17 лет, когда слава почти угасла, а репутация стала дурной, выросшую Селесту (прекрасная Натали Портман) ждет новый виток карьеры, благодаря всплеску мирового терроризма. Пижонский по форме и слегка аляповатый во всем остальном, «Глас света» (перевод названия фильма с латыни) - картина об исторических травмах, не пройденных, но лживо осмысленных нацией через ангельский голос дьявола. Читать рецензию на «Вокс люкс»
В прокате с 7 марта
Последний на сегодняшний день фильм Чжана, чью новую работу «Одна секунда» из-за китайской цензуры недавно исключили из конкурсной программы Берлинского кинофестиваля. «Тень» – историческое полотно в боевом жанре уся, к которому относятся и некоторые другие работы главного китайского визионера, например, «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Основанная на легендарных событиях из «Троецарствия», новая картина Имоу – очередная упражнение в стиле, которого режиссеру «Красного Гаоляна» не занимать.
В прокате с 7 марта
Стиви (Санни Сёлджик) в свои 13 лет не терпится расстаться с детством и приобщиться к жизни крутых взрослых ребят: кроссовки Jordan, хип-хоп, алкоголь, девчонки и мечта о побеге из субурбии на четырех колесиках скейтборда. Так, Джона Хилл снимает coming-of-age, напоминающий о «Детках» Ларри Кларка. За реальностью и непристойностью скрывается целомудрие: герои пытаются найти себя, а не очередных идолов. Хилл при этом предпочитает близость дистанции - и наделяет картину ностальгическим светлым пафосом, скрывающим драматургические огрехи и создающим, как бы банально это ни звучало, атмосферу сопричастности.
В прокате с 14 марта
Новую работу постановщика «Костяного томагавка» и «Драки в блоке 99» тепло приняли после показа во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Созданный, как и прошлые ленты Залера, по жанровым лекалам фильмов категории «Б», «Закатать в асфальт» проникнут остросоциальными размышлениями об Америке Трампа. Однако его политичность щедро приправлена звериным насилием, тонной иронии и мачизмом, источаемым Мэлом Гибсоном и Винсом Воном. Именно их героев увольняют за то, что они выбивали у подозреваемого признания. Выбора у них не остается - и дуэт ввязывается дела криминального подполья ради денег.
В прокате с 21 марта
Синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат отреставрированный шедевр Сергея Соловьёва с Татьяной Друбич, Станиславом Говорухиным и Виктором Цоем. Показы пройдут более чем в 30 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Липецк, Сургут, Калининград и Ростов-на-Дону.
В прокате с 28 марта.
Дисней продолжает переносить брендообразующие сюжеты из анимации в игровое кино: предприятие очень прибыльное (вспомним сборы картин «Книга Джунглей» и «Красавица и чудовище»), но при осечке наносящее урон по репутации (интернет будет долго помнить синекожего Уилла Смита). В этом году Дисней идет в ва-банк сразу с тремя подобными проектами: «Дамбо» Тима Бёртона, «Аладдин» Гая Ричи и «Король Лев» Джона Фавро, как раз снявшего «Книгу джунглей». Первым из тройки выходит в прокат картина Бёртона - красочная цирковая феерия с милейшим CGI-слоненком и ярчайшим кастом: от Евы Грин до Дэнни ДеВито.
В прокате с 28 марта
После 7-летнего перерыва великий и ужасный Хармони Корин возвращается с эссенцией white-trash-безумия. Сюжет вращается вокруг Лунного пса – отвязного тусовщика и поэта по совместительству, чей праздник жизни оказывается под угрозой банкротства, если он наконец-то не допишет свою поэму. Обкуренный Мэттью Макконахи в главной роли, Снупдог на подхвате, кокаинозависимый попугай, вечеринки на яхте и гольф с Джоной Хиллом, в дебюте которого на секунду мелькает и сам Корин. Коктейль явно диковатый (по-другому у режиссера не бывает), но тем не менее до одури соблазнительный. Читать статью о Хармони Корине
В прокате с 28 марта
Режиссер, прогремевший оскороносным дебютом «Прочь», продолжает вытаскивать из шкафов скелеты современного американского общества. Его новый проект рассказывает о том, как семейка Уилсонов противостоит самой себе, а точнее - своим двойникам. Смог ли Пил в рамках фантасмагории о «разделенной Америке» снова сделать из хоррор-аллегории серьезное социальное высказывание, а не скатиться в банальное политизирование? Вопрос, положительный ответ на который почти хором дали критики после премьеры на фестивале SXSW. Читать рецензию на «Прочь»
В прокате с 28 марта
Два друга – две противоположности. Первый – прилежный пай-мальчик (Егор Морозов), желающий поступать правильно. Второй – нарушитель спокойствия (Данил Стеклов), любовник матери друга. Именно на амбивалентности все и строится: желаемое и дозволенное, любовь и страсть, консерватизм и бунтарство. На подобных контрастах Антон Бильжо уже построил свою «Рыбу-мечту» – один из самых ярких отечественных дебютов последних лет. Читать рецензию на «Рыбу-мечту»
В прокате с 28 марта
Компания «Иное кино», выступившая дистрибьютером «Чужого», прокатит с ветерком и еще одного юбиляра – главное высказывание о Вьетнамской войне и последующем посттравматическом синдроме целой нации. Шанс полноценно ощутить всю мощь «Полета Валькирий» и ужас путешествия вниз по реке, «в сердце тьмы», как и в случае с «Чужим», - уникальный.
В прокате с 11 апреля
Преступников, приговоренных к пожизненному заключению, отправляют на миссию, цель которой – исследование ближайшей к Земле черной дыре. На корабле за героями приглядывает зловещая доктор Дибс (Жюльет Бинош), собирающая их биоматериалы. Так, из семени Монте (Роберт Паттинсон) рождается девочка, чьей матерью по обману стала одна из узниц космического корабля. Чуть позже количество членов экипажа начнет быстро сокращаться, а исследование Клер Дени о том, куда заводит людей физиология, набирать обороты. Только если раньше цивилизация доходила максимум до африканских прерий (или «возвращалась» в них), то теперь и космос - не предел.
В прокате с 11 апреля
Новая картина классика современного французского кино - о жертвах священника-педофила Бернара Прейна. Премьера во Франции состоялась незадолго до судебного процесса, помимо этого сам процесс – олицетворение эпохи #metoo. Скрываемое в закромах сексуальное насилие выходит наружу, вызывая реакцию, подобную природному катаклизму – неостановимую и разрушительную. «По воле божьей» рассказывает как раз о старом мире, прогнившем изнутри и нуждающимся в полном уничтожении, и о новом, возможность которого довольно туманна. Читать рецензию на «По воле божьей»
В прокате с 11 апреля
Недавний победитель Берлинского кинофестиваля оставил в восторге и жюри, и критиков (от последних приз - FIPRESCI). «Синонимы» - история израильтянина, пытающегося окреститься от своей идентичности в угоду французской культуре. Не знающий толком языка Йоав (Том Мерсье), приехав в Париж, сразу же теряет все вещи, включая одежду, тем самым символически избавляясь от прошлого и готовясь принять Францию всем телом (нелегкая доведет его даже до съемок в порно). Но первые отзывы убеждают не ждать от «Синонимов» надрывной серьезности и показной остросоциальности, например, одиаровского «Дипана». Читать рецензию на «Синонимы»
В прокате с 25 апреля
После того, как титан Танос (спойлер!) одним щелчком устроил (спойлер!) вселенский геноцид, выжившие члены команды Мстителей готовятся к решающей битве. Другие детали сюжета Marvel не разглашает и держит в тайне. Изестно, что в команду супергероев вернется Соколиный глаз (Джереми Реннер), а ключевая роль, вероятно, отведена почти непобедимой женщине Капитан Марвел (Бри Ларсон), недавно дебютировавшей в киновселенной. Другим интригующим аспектом остался и хронометраж: завершающий фильм третьей фазы Marvel скорее всего будет идти три часа – признак настоящего эпического размаха. Читайте обзор всех фильмов Marvel
В прокате с 29 апреля
Новый фильм одного из главных российских режиссеров современности прошел долгий путь к широкому экрану. Уехав с Кинотавра без главного приза, продюсер фильма Андрей Савельев заявлял, что картина отправится на полку, но, получив признание кинокритиков и «Золотого орла» за лучший фильм 2018-го, «Война Анны» все-таки выйдет в прокат аккурат к 9 мая. История девочки, ютившейся целых два года в камине здания немецкой комендатуры анализирует природы той незримой войны, которую ведет маленькая Анна, в выдающимся исполнении Марты Козловой. Фильм Федорченко – произведение, максимально далекое от тех лент, где исторический период – лишь удобная территория для патриотической мифологизации, благодаря чему «Война Анны» не просто выделяется, а воцаряется над эксплуатационным отечественным кинематографом о Великой Отечественной войне. Читать интервью с Алексеем Федорченко Читать рецензию на «Войну Анны»
В прокате с 9 мая
Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется на поиски отца (Томми Ли Джонс), улетевшего 20 лет назад с миссией на Нептун искать следы инопланетной жизни. О новой картине Грэя стало известно еще в 2016 году, до премьеры его «Затерянного города Z». За это время команда фильма помимо выше упомянутых актеров пополнилась оператором Хойте ван Хойтемой («Дюнкерк», «Интерстеллар») и композитором Максом Рихтером («Вальс с Баширом», «Работа без авторства»). Такая команда мечты, безусловно, сулит золотые горы. Вдобавок сюжет основан на «Сердце тьмы», мотивы которого прослеживались и в прошлом фильме Грэя: только теперь в экзистенциальные тона окрасится одиссея космическая, а не тропическая. Единственное плохое, что может случиться с этой лентой – очередной перенос даты премьеры.
В прокате с 23 мая
Продюсерский проект Джеймса Ганна, уволенного Marvel с поста режиссера «Стражей галактики 3» за твиты десятилетней давности и назначенного DC на пост режиссера второго «Отряда самоубийц». Иронично, что «Гори ясно» посвящен супергероике, только теперь вместо комедийных блокбастеров - хоррор-деконструкция мифа о Супермене. Что стало бы с Землей, окажись инопланетный гуманоид не Кларком Кентом, всесильным супергероем, а Брендоном (Джексон А. Данн), инфернальным злом в обличии маленького мальчика. Такой взгляд на древнейший комиксный миф в «Гори, гори ясно» выглядит интересно, несмотря на то, что пересмотром супергеройских канонов давно никого не удивишь - этим занимался еще Алан Мур в «Хранителях» больше тридцати лет назад.
В прокате с 23 мая
Самый безумный фильм прошедшего Берлинале, триллер о реальном серийном убийце Фрице Хонке, не обошелся без скандалов. Запредельный уровень насилия, дающий фору тематически созвучной триеровской картине «Дом, который построил Джек», и непривычная мизантропия Фатиха Акина шокировали и оставили в недоумении зарубежную прессу (оценка на агрегатора Metacritic – 28/100). Менее вспыльчивые критики заметили за времяпрепровождением Хонки в баре «Золотая перчатка» и ужасами его домашней кухни рассуждения об этическом вырождении послевоенной Германии с фасбиндеровскими интонациями и режиссерскими выпадами. Радикальными, по мнению одних критиков, но примитивными, по мнению других. Читать рецензию на «Золотую перчатку»
В прокате с 30 мая