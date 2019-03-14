Краткое. Русское. Свое: Почему короткометражное кино живее всех живых?

Из фестивального гетто короткометражные фильмы наконец-то стали попадать в большой прокат, становясь все более конкурентоспособными. 15 марта в кинотеатрельный прокат выходит третий альманах отечественного короткометражного кино «Русское краткое», в который вошли пять историй из разных уголков нашей необъятной Родины. Северодвинск, Архангельск, Красноярск, Сахалин, Казань - вот география выпуска. Возможность в одном сеансе увидеть сразу несколько фильмов, емкая содержательность короткого метра, открытость молодых авторов к эксперименту, свежесть идей - эти и другие особенности короткометражной формы в кино все больше привлекают зрителей. Мы решили расспросить молодых режиссеров о том, в чем удовольствие работы над фильмом небольшого хронометража, и зачем сегодня смотреть короткометражное кино?
Короткие фильмы находятся в пространстве большей свободы. Это то, что делает море солёным. В такой воде можно встретить всё что угодно: форма, интонация, жанры, смешение стилей могут образовывать оригинальные концепции и идеи, которые не так часто случаются в полнометражном кино. В коротких фильмах легче увидеть автора, потому что он меньше зажат внешними обстоятельствами (продюсеры, обязательства, бюджеты), и это позволяет режиссёру не ограничивать замысел.
Вот так и наше кино возникло. Спонтанно, без какой-либо конкретной цели. Мы просто сели на берегу воспоминаний и зафиксировали похожий на рыбу остров, морскую соль, ламинарию, старые плёнки, жёлтую пыль и грязный джип, помчавшийся по дороге расставания. На этом пути в какой-то момент мы почувствовали, что нас обняло что-то огромное. И если мы всё сделали правильно, то это ощутит и зритель.
Знаменитый Владимир Алексеевич Фенченко, преподающий монтаж на Высших курсах Режиссеров и Сценаристов, дает, например, такое задание: сделать портрет человека без человека, или пять кадров по оси с разной крупностью. И начинается головоломка, потому что это не вопрос технического исполнения. Это вопрос – зачем тебе камера. Студенты снимали такие изобретательные работы, что для них можно специальный канал открывать и показывать без остановки. И короткие метры из этой области – области огромного желания всем все объяснить и доказать, и действовать без оглядки.
Сейчас Архангельская область знаменита протестами против мусора, который хотят возить из Москвы. Когда мы снимали «Не для речки», мусором еще не пахло. И мы без всякого предчувствия восхищались музейным бытом в жилых избах на островах Северной Двины. Через ажурные занавески с шитьем спокойно смотрели в окошко на песчаный берег, где бродит лошадь без упряжи и ее друг - пес. Нужно искать другое решение для московских отходов, дорогое, сложное, современное, технологичное. Просто возить и сваливать в архангельскую землю - точно нельзя. Наш фильм не об этом. Но теперь наши пейзажи со всей очевидностью вопиют о грядущей беде.
Короткий метр - это притчевая форма, наверное, к нему тяготеют люди с особым складом восприятия художественной информации. «Светлячок» - это фильм о смирении. О том, что у каждого своя форма счастья и важно угадать какая твоя. Но для этого нужно смирение. А нам часто хочется чужого счастья, мы заримся на то, что нам не предназначено. Наша героиня знает, что ее счастье не иметь, а ждать, и тем самым проявляет большую мудрость. Идея фильма родилась, когда в конце 90-х я попала в Архангельск. Прямо в центре города был пустырь со сгоревшим деревянным домом, на нем рос иван-чай. Я подумала - вот бы написать историю, которая происходит в этом городе, и чтоб герой вылезал из этих зарослей...
Одно из очевидных преимуществ короткого метра состоит в том, что его авторы с большей лёгкостью могут позволить себе поиск и эксперимент, они свободны от обязательств, которые предполагает большой бюджет. В то же время, поездив по разным фестивалям, я заметила такую особенность, что хорошие короткометражки - это часто более «честное» кино, их делают люди, которые не имеют права на ошибку. В большинстве случаев, это начинающие режиссёры, которые не знают - будет ли у них возможность снять что-то ещё в ближайшее время. Поэтому, затеяв съёмки, они вкладываются по полной, так же как и остальные члены команды, которые зачастую работают не за деньги, а за интерес. Кроме того, ограничение хронометража (как и вообще любое ограничение в творчестве) порой создаёт интересную предпосылку для работы. У режиссёра меньше искушения говорить обо всём и сразу, и в этом смысле малый формат обязывает к более точному фокусу. В «Тамаре» мне хотелось выхватить один момент из жизни людей, у каждого их которых было своё «до», будет и какое-то «после». Но меня интересует их взаимодействие здесь и сейчас - в довольно некомфортной для всех троих обстановке посреди душного зала караоке.
фото: Режиссер Алиса Хмельницка и звук на площадке Наталья Литовченко
На мой взгляд, короткометражное кино достойно самого серьезного к себе отношения. Оно не обязательно должно быть хорошо рассказанным анекдотом или презентацией полнометражного замысла. Мне кажется, что, в первую очередь, нужно стремиться к цельности и самодостаточности произведения, над чем бы ты ни работал. У автора, создающего короткий метр, есть возможность использовать абсолютную свободу в выборе художественных средств, а значит он может создать что-то по-настоящему оригинальное и самобытное. Небольшая продолжительность тоже может стать преимуществом. Ведь, чтобы за короткий промежуток времени выразить всю суть замысла, необходимо найти такие пути и решения, которые максимально емко будут передавать зрителю мысли и чувства автора. Эти решения всегда неожиданны и необычны, а потому способны удивить и впечатлить. Все эти возможности, которые короткометражное кино предоставляет автору, также являются возможностью и для зрителя открыть что-то новое, получить уникальный зрительский опыт.
Мне очень трудно объективно оценивать сильные и слабые стороны собственного фильма и находить веские доводы в пользу его просмотра. Могу лишь сказать, что долго вынашивал эту идею и был несказанно счастлив, когда появилась возможность её реализовать. Вся наша съемочная группа, как мне кажется, была увлечена работой. Мы честно воплощали замысел, в который верили. В качестве одной из основных задач мы выделяли для себя необходимость добиться максимального единства формы и содержания, исключить все лишнее и необязательное. Я буду очень рад, если зритель найдёт наш фильм интересным и открыто воспримет некоторые нешаблонные решения.
Кинокомпания Пионер не только знакомит зрителей с современным российским кино, но и привлекает их к участию в голосовании за лучшую короткометражку. Каждый зритель может проголосовать за понравившуюся работу непосредственно в кинотеатре после сеанса или на странице проекта VK. Лучшие фильмы сборников «РУССКОЕ КРАТКОЕ» будут представлены на специальном показе летом 2019 года, где зрительский фаворит станет обладателем денежного приза от кинокомпании Пионер.