«Дамбо», «Капитан Марвел» и ещё 14 фильмов марта

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Юморист»
Ретро-драма Михаила Идова
представляет собой вымышленную историю популярного эстрадного артиста Бориса Аркадьева, который медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. В ролях задействованы Алексей Агранович
, получивший приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Движение», Семён Штейнберг
, Алиса Хазанова
, Вильма Кутавичюте
, Павел Ильин
, Даниэль Шифрин
и Полина Ауг
.
Выход в прокат:
1 марта
«Ван Гоги»
Сергей Ливнев
поставил семейную историю о взаимоотношениях отцов и детей. Роли отца и сына сыграли Алексей Серебряков
и Даниэль Ольбрыхский
. В других ролях Ольга Остроумова
, Евгений Ткачук
, Елена Коренева
, Наталья Негода
и Светлана Немоляева
.
Выход в прокат:
7 марта
«Гости»
Юрий Чурсин
, Ангелина Стречина
и другие актёры сыграли в мистической ленте Евгения Абызова
. За визуальную составляющую отвечает оператор Антон Зенкович
, хорошо знакомый с жанром, а сюжетно лента крепко связана с историями про дом с привидениями.
Выход в прокат:
7 марта
«Капитан Марвел» / Captain Marvel
Бри Ларсон
в новом марвеловском кинокомиксе предстанет в образе Кэрол Дэнверс, ставшей после столкновения с инопланетянами одним из самых сильных супергероев в галактике. Компанию актрисе составят Джуд Лоу
, Бен Мендельсон
, Ли Пейс
и Джимон Хонсу
. Зрителей также ожидает встреча с помолодевшим Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон
) и пока ещё живым Филом Коулсоном (Кларк Грегг
). Must see.
Выход в прокат:
7 марта
«Родители лёгкого поведения» / Drunk Parents
Комедия Фреда Вульфа
расскажет о горе-авантюристах Фрэнке (Алек Болдуин
) и Нэнси (Сальма Хайек
), пытающихся скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. В этом им «прекрасно» помогает выпивка.
Выход в прокат:
7 марта
«Чужой» / Alien
Иногда они возвращаются. На больших экранах страны в честь своего 40-летия появится культовый фантастический хоррор Ридли Скотта
, не нуждающийся в особом представлении. Зрителям вновь предоставится шанс посмотреть на неравную схватку Эллен Рипли в блистательном исполнении Сигурни Уивер
и ксеноморфа, да ещё и в отреставрированном виде. Must see.
Выход в прокат:
7 марта
«ВМаяковский»
Образ поэта в фильме воплотил Юрий Колокольников
, а Лилю Брик сыграли Чулпан Хаматова
и Людмила Максакова
. В фильме заявлены также Михаил
и Никита Ефремовы
, Евгений Миронов
. Александр Шейн
описывает картину как сотканный из разных эпох метавременной коллаж.
Выход в прокат:
14 марта
«Пиковая дама. Зазеркалье»
Сиквел мистического хоррора 2015 года
вместо Святослава Подгаевского
снял Александр Домогаров-младший
. В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В нём работает и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы.
Выход в прокат:
14 марта
«Русское краткое. Выпуск 3»
В свежий альманах лучших отечественных короткометражек включены фильмы «Светлячок»
, «Не для речки»
, «Потерянный путь»
, «Тамара»
и «В объятиях моря»
. География лент весьма обширна. Здесь есть и Сахалин, и Архангельск, и Казань.
Выход в прокат:
15 марта
«Балканский рубеж»
Продюсерский проект Гоши Куценко
о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики»
. Действие ленты разворачивается в Югославии во время Косовской войны после того, как российский десант высаживается в Косово. Вместе с Куценко в фильме играют Антон Пампушный
, Гойко Митич
и Милош Бикович
.
Выход в прокат:
21 марта
«В объятиях лжи» / Greta
Ирландский классик Нил Джордан
расскажет тревожную историю дружбы одинокой девушки (Хлоя Грейс Морец
) и загадочной вдовы (Изабель Юппер
), построенной на лжи. В фильме также заняты Майка Монро
и Стивен Ри
.
Выход в прокат:
21 марта
«Асса»
«Искусство кино» и «Мосфильм» выпустят в повторный прокат отреставрированный шедевр Сергея Соловьёва
с Татьяной Друбич
, Станиславом Говорухиным
и Виктором Цоем
. Показы пройдут более чем в 30 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Липецк, Сургут, Калининград и Ростов-на-Дону.
Выход в прокат:
28 марта
«Дамбо» / Dumbo
Тим Бёртон
поставил киноверсию классического диснеевского мультфильма
о летающем слонёнке, в которой сыграли Ева Грин
, Майкл Китон
, Дэнни ДеВито
, Алан Аркин
и Колин Фаррелл
. Как минимум, будет красиво и необычно.
Выход в прокат:
28 марта
«Мы» / Us
Джордан Пил
, удививший многих фильмом «Прочь»
, на сей раз расскажет о семействе, отправившемся в отпуск на пляж. В главных ролях — Лупита Нионго
, Уинстон Дюк
и Элизабет Мосс
.
Выход в прокат:
28 марта
«Парк развлечений» / Eld och lågor
Шведы Монс Морлинд
и Бьёрн Стейн
, работавшие над сериалом «Мост»
, переосмыслили сюжет «Ромео и Джульетты»
. Их персонажи – Нинни Нильссон (Фрида Густавссон
) и Джон Линдгрен (Альбен Гренхольм
) – принадлежат к двум конкурирующим семьям, владеющим парками развлечений в Стокгольме, а печальная повесть о любви разворачивается на фоне Второй мировой войны.
Выход в прокат:
28 марта
«Пляжный бездельник» / The Beach Bum
Мэттью Макконахи
в новой работе Хармони Корина
предстанет в качестве тусовщика, который из-за свалившегося на него наследства обязан дописать стих, начатый им давным-давно. Помогут ему в этом Снуп Догг
, Айла Фишер
, Мартин Лоуренс
, Зак Эфрон
и Джона Хилл
.
Выход в прокат:
28 марта
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