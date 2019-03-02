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«Дамбо», «Капитан Марвел» и ещё 14 фильмов марта

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2 марта 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Юморист»



Ретро-драма Михаила Идова представляет собой вымышленную историю популярного эстрадного артиста Бориса Аркадьева, который медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. В ролях задействованы Алексей Агранович, получивший приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Движение», Семён Штейнберг, Алиса Хазанова, Вильма Кутавичюте, Павел Ильин, Даниэль Шифрин и Полина Ауг.

Выход в прокат: 1 марта



«Ван Гоги»



Сергей Ливнев поставил семейную историю о взаимоотношениях отцов и детей. Роли отца и сына сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. В других ролях Ольга Остроумова, Евгений Ткачук, Елена Коренева, Наталья Негода и Светлана Немоляева.

Выход в прокат: 7 марта



«Гости»



Юрий Чурсин, Ангелина Стречина и другие актёры сыграли в мистической ленте Евгения Абызова. За визуальную составляющую отвечает оператор Антон Зенкович, хорошо знакомый с жанром, а сюжетно лента крепко связана с историями про дом с привидениями.

Выход в прокат: 7 марта



«Капитан Марвел» / Captain Marvel



Бри Ларсон в новом марвеловском кинокомиксе предстанет в образе Кэрол Дэнверс, ставшей после столкновения с инопланетянами одним из самых сильных супергероев в галактике. Компанию актрисе составят Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Ли Пейс и Джимон Хонсу. Зрителей также ожидает встреча с помолодевшим Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и пока ещё живым Филом Коулсоном (Кларк Грегг). Must see.

Выход в прокат: 7 марта



«Родители лёгкого поведения» / Drunk Parents



Комедия Фреда Вульфа расскажет о горе-авантюристах Фрэнке (Алек Болдуин) и Нэнси (Сальма Хайек), пытающихся скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. В этом им «прекрасно» помогает выпивка.

Выход в прокат: 7 марта



«Чужой» / Alien



Иногда они возвращаются. На больших экранах страны в честь своего 40-летия появится культовый фантастический хоррор Ридли Скотта, не нуждающийся в особом представлении. Зрителям вновь предоставится шанс посмотреть на неравную схватку Эллен Рипли в блистательном исполнении Сигурни Уивер и ксеноморфа, да ещё и в отреставрированном виде. Must see.

Выход в прокат: 7 марта



«ВМаяковский»



Образ поэта в фильме воплотил Юрий Колокольников, а Лилю Брик сыграли Чулпан Хаматова и Людмила Максакова. В фильме заявлены также Михаил и Никита Ефремовы, Евгений Миронов. Александр Шейн описывает картину как сотканный из разных эпох метавременной коллаж.

Выход в прокат: 14 марта



«Пиковая дама. Зазеркалье»



Сиквел мистического хоррора 2015 года вместо Святослава Подгаевского снял Александр Домогаров-младший. В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В нём работает и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы.

Выход в прокат: 14 марта



«Русское краткое. Выпуск 3»



В свежий альманах лучших отечественных короткометражек включены фильмы «Светлячок», «Не для речки», «Потерянный путь», «Тамара» и «В объятиях моря». География лент весьма обширна. Здесь есть и Сахалин, и Архангельск, и Казань.

Выход в прокат: 15 марта



«Балканский рубеж»



Продюсерский проект Гоши Куценко о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики». Действие ленты разворачивается в Югославии во время Косовской войны после того, как российский десант высаживается в Косово. Вместе с Куценко в фильме играют Антон Пампушный, Гойко Митич и Милош Бикович.

Выход в прокат: 21 марта



«В объятиях лжи» / Greta



Ирландский классик Нил Джордан расскажет тревожную историю дружбы одинокой девушки (Хлоя Грейс Морец) и загадочной вдовы (Изабель Юппер), построенной на лжи. В фильме также заняты Майка Монро и Стивен Ри.

Выход в прокат: 21 марта



«Асса»



«Искусство кино» и «Мосфильм» выпустят в повторный прокат отреставрированный шедевр Сергея Соловьёва с Татьяной Друбич, Станиславом Говорухиным и Виктором Цоем. Показы пройдут более чем в 30 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Липецк, Сургут, Калининград и Ростов-на-Дону.

Выход в прокат: 28 марта



«Дамбо» / Dumbo



Тим Бёртон поставил киноверсию классического диснеевского мультфильма о летающем слонёнке, в которой сыграли Ева Грин, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Алан Аркин и Колин Фаррелл. Как минимум, будет красиво и необычно.

Выход в прокат: 28 марта



«Мы» / Us



Джордан Пил, удививший многих фильмом «Прочь», на сей раз расскажет о семействе, отправившемся в отпуск на пляж. В главных ролях — Лупита Нионго, Уинстон Дюк и Элизабет Мосс.

Выход в прокат: 28 марта



«Парк развлечений» / Eld och lågor



Шведы Монс Морлинд и Бьёрн Стейн, работавшие над сериалом «Мост», переосмыслили сюжет «Ромео и Джульетты». Их персонажи – Нинни Нильссон (Фрида Густавссон) и Джон Линдгрен (Альбен Гренхольм) – принадлежат к двум конкурирующим семьям, владеющим парками развлечений в Стокгольме, а печальная повесть о любви разворачивается на фоне Второй мировой войны.

Выход в прокат: 28 марта



«Пляжный бездельник» / The Beach Bum



Мэттью Макконахи в новой работе Хармони Корина предстанет в качестве тусовщика, который из-за свалившегося на него наследства обязан дописать стих, начатый им давным-давно. Помогут ему в этом Снуп Догг, Айла Фишер, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон и Джона Хилл.

Выход в прокат: 28 марта




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Макс Милиан
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