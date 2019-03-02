Составь компанию «Родителям легкого поведения»

Кино-Театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ авантюрной комедии «Родители легкого поведения
», который состоится 6 марта
в 20:00 в московском кинотеатре «Каро 7 Атриум»
. В главных ролях — Сальма Хаейк
и Алек Болдуин
.
Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже сдают в аренду чужой особняк. Но получится ли у двух горе-авантюристов провернуть свои невероятные махинации? Ведь каждый их шаг — отличный повод откупорить новую бутылку…
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Родители легкого поведения» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны случайным образом и объявлены 5 марта
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем и желаем всем удачи!