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Составь компанию «Родителям легкого поведения»

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2 марта 2019
Кино-Театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ авантюрной комедии «Родители легкого поведения», который состоится 6 марта в 20:00 в московском кинотеатре «Каро 7 Атриум». В главных ролях — Сальма Хаейк и Алек Болдуин.

Составь компанию «Родителям легкого поведения»

Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже сдают в аренду чужой особняк. Но получится ли у двух горе-авантюристов провернуть свои невероятные махинации? Ведь каждый их шаг — отличный повод откупорить новую бутылку…

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Родители легкого поведения» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны случайным образом и объявлены 5 марта. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем и желаем всем удачи!

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персоны
Алек БолдуинСальма Хайек
фильмы
Родители лёгкого поведения

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Составь компанию «Родителям легкого поведения» фотографии
Составь компанию «Родителям легкого поведения» фотографии
Составь компанию «Родителям легкого поведения» фотографии
Составь компанию «Родителям легкого поведения» фотографии
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