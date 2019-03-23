Хеллбой дарит подарки

анонс

14 марта Краткое. Русское. Свое: Почему короткометражное кино живее всех живых? 5 молодых режиссеров о работе над фильмами в 5-ти городах России

10 марта Не боян, а классика: 20 фильмов весны В том числе три хорошо проверенных временем

6 марта Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему Заодно поясняем, что и зачем смотреть, чтобы понять «Мстителей: Финал»