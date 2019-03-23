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Хеллбой дарит подарки

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23 марта 2019
23 марта свой день рождения отмечает Хеллбой. Герой из пекла появился ровно 25 лет назад, когда в 1994 году издательство Dark Horse Comics запустило комикс «Хеллбоя» в наш мир. С тех пор хроника приключений, в которых демон со способностями, выходящими далеко за пределы человеческих возможностей, ведет ежедневную битву с различными мистическими и потусторонними существами и силами, продолжается и в комиксах, и на большом экране.

В честь первого международного «Дня Хеллбоя» в России Кино-театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш арт-бука «Хеллбой и его вселенная», который специально к празднику выпустило издательство комиксов XL Media.

Хеллбой дарит подарки

«Хеллбой и его вселенная» позволит по-новому взглянуть на взорвавший индустрию комикс Миньолы, раскроет секреты его рисунка, подхода к сценарию и работы с цветом. В артбук вошли ранее не публиковавшиеся рисунки, неиспользованные и незаконченные обложки и материалы из скетчбуков за десять лет работы. Эта книга в полной мере дает представление о том, сколько труда ушло, чтобы создать один из самых популярных комиксов в мире.

Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и ответить на пять вопросов:

1. Как звали «отца» Хеллбоя (имя персонажа)?
2. Настоящее имя Хеллбоя?
3. Один свой недостаток Хеллбой считал ключевым, какой?
4. Чем пахнет красная кожа Хеллбоя?
5. Художник Майк Миньола известен не только комиксами, он также работал над одним крупным проектом студии Дисней. Над каким?

Присылайте свои ответы с темой «Хеллбой» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети. Победитель будет выбран случайным образом и объявлен 28 марта. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём писем и желаем всем удачи!

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фильмы
ХеллбойХеллбой II: Золотая армияХеллбой: Герой из пекла

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