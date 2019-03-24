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6 режиссеров о фильме «Асса»

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24 марта 2019
Синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат фильм «Асса» Сергея Соловьева. Недавно фильму исполнилось 30 лет, в разгар Перестройки он триумфально прошел по кинотеатрам и собрал 17 миллионов зрителей. А Виктор Цой, появившийся в финале ленты с песней "Перемен, мы ждем перемен...", стал буревестником нового времени. Кроме того, в картине прозвучало несколько песен главного представителя русского рока — Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» и одна - Жанны Агузаровой и «Браво». Отчасти поэтому «Асса» стал одним из основных кинематографических произведений отечественной рок-музыки, достигшей пика развития во второй половине 1980-х. Кстати, Сергея Бугаева, исполнившего в фильме главную роль — молодого музыканта по прозвищу Бананан Соловьеву привел тоже Борис Гребенщиков.

6 режиссеров о фильме «Асса»

Любопытная байка связана с названием картины, которая, по словам режиссера, изначально именовалась «Здравствуй, мальчик Бананан». Вот как рассказывает об этом сам Соловьев: «Как-то ночью Серёжа (Бугаев) пришёл ко мне и говорит: «Назовите фильм "Асса"!» — «Но почему "Асса"?» — «Не важно, если хотите фильму успеха, назовите "Асса", — твердит Африка. — А почему, я вам завтра скажу». Только чтобы отвязаться, я пообещал ему. На следующий день он разродился каким-то словоблудием про «чистых» и «нечистых» спасённых тварей, про ветхозаветного Ноя, который, сойдя на землю со своего ковчега, вскричал: «Ас-с-са!!» А потом, поняв, как он меня всем этим утомил, Бугаев сказал: «Ну не хотите так, тогда можете это название рассматривать как аббревиатуру: "Автор Соловьёв Сергей Александрович"»

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин прокомментировал повторный прокат картины: «Мы выпускаем «Ассу» на экраны вновь – с радостью, трепетом и удивлением: неужели это происходит на самом деле? Невероятный фильм Сергея Соловьева казался тинейджерам Перестройки одновременно космическим, неземным, и моментально узнаваемым, родным. «Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. В ответ на требование Виктора Цоя – «Мы ждем перемен!» – загорались бесчисленные огни в зрительном зале под звездным небом. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «Чудесную страну» из песни «Браво» – а если повезет, то и Город золотой из песни «Аквариума». Сегодня «Асса» – «в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен». И нам снова, как никогда, необходимы перемены».

6 режиссеров о фильме «Асса»

C 28 марта фильм можно будет увидеть в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Саратове, Липецке, Сургуте, Калининграде, Ростове-на-Дону и других российских городах. Приветствуя это прекрасное событие, Кино-театр.ру попросил российских режиссеров поделиться воспоминаниями о просмотре и рассказать, как повлияла «Асса» на их творчество.



*

Алексей Чупов, сценарист и режиссер фильмов «Интимные места», «Человек, который удивил всех», «Кризис нежного возраста», «Колл-центр»

Один из главных фильмов детства, с ним связано несколько важных моментов.
1. В «Ассе» я впервые услышал БГ и «Аквариум», и случилась любовь на всю жизнь. Причем началась она не с «Города золотого», который я терпеть не могу, а с другой ассовской песни – «Плоскость».
2. Один из ведущих главной советской перестроечной ТВ-программы «Взгляд» Александр Любимов часто выходил в эфир в черной майке с эмблемой «Ассы», так что этот фильм для меня стал символом перемен в целом.
3. Любимая фраза из фильма – когда менты уводят из ресторана Баширова в форме военного летчика, а он кричит: «Я был нетрезв, и потому приношу свои извинения». Это пример российского интонационного юмора, который могут понять только у нас.
4. Когда в финале во время ареста героиня Друбич говорит комитетчикам «Наверное, чашку помыть надо», а они ей так спокойно: «Помойте», и она моет, и все это под Жанну Агузарову - один из моих любимых киномоментов по жизни.

6 режиссеров о фильме «Асса»
фото: Наташа Меркулова и Алексей Чупов

*

Наташа Меркулова, сценарист и режиссер фильмов «Интимные места», «Человек, который удивил всех», «Кризис нежного возраста», «Колл-центр», «Яна+Янко»

Для меня «Асса» - это пример настоящей магии кино, она там на сто процентов произошла. Я вообще не знаю, как снимаются такие фильмы. Я смотрела его два раза: в детстве и совсем недавно. В первый раз меня просто поразило, что на свете бывает такое кино. Во второй - меня потрясли «Сны Бананана». После первого просмотра я про них как-то совершенно забыла. А при втором подумала, что это, возможно, самое остроумное, что я когда-либо видела в кино.


*
Евгений Григорьев, режиссер, автор картин «Про рок», «Напротив левого берега»

Слово АССА на афише было написано с наклоном красной гуашью. Так же как и «Терминатор» или «Проверка на дорогах». Это был деревенский кинотеатра в с. Кошуки Свердловской области. И кажется, это был уже 1989 или даже 1990. Я помню, что мне очень понравилась финальная песня. А Говорухин был настолько убедительным негодяем, что потом, когда я его видел в жизни, мне было трудно отделаться от мысли, что это не Крымов.

6 режиссеров о фильме «Асса»
фото: Евгений Григорьев


*
Александр Хант, режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов», «Межсезонье», оператор фильма «Кастинг»

Впервые я посмотрел фильм «Асса» в школе, не помню точно когда. Это один из тех фильмов, которые обязательны к просмотру, странно, если кто-то его не видел. Для меня в «Ассе» запечатлено целое поколение, которое тогда было. Это не только заслуга одного режиссера, фильм создавался целым коллективом, который вырос на какой-то правильной почве. И его музыка, и герои-неактеры – они все стали выражением того времени и тех настроений. Сейчас для меня «Асса» особенно важна. Я готовлюсь снимать фильм о подростках («Межсезонье» – прим.ред), и «Асса», тем, как она сделана, созвучна с моим проектом, это для меня в каком-то смысле учебник, я пытаюсь понять близкие способы, как делать кино. И когда подростком смотрел этот фильм, и сейчас, «Асса» – это настоящее откровение.

6 режиссеров о фильме «Асса»
фото: Александр Хант


*
Олег Коронный, журналист, автор проекта «О, нет, только не это», режиссер фильма «Префект»

Я довольно поздно посмотрел «Ассу», фильм хороший, но не могу сказать, что сильно на меня повлиял — «Черная роза - эмблема...» больше подходила настроению и жизненным ситуациям. «Ассу» люблю больше всего за музыкальные сцены. Они прочно вошли в постоянный плейлист. Начальные титры, появления мальчика Банана, песня про ВВС и, конечно, великая концовка с диалогом в кабинете и проходом Цоя. Мне кажется так выглядит идеальный мюзикл.

6 режиссеров о фильме «Асса»
фото: Олег Коронный


*
Михаил Местецкий, режиссер фильмов «Тряпичный союз», «Незначительные подробности случайного эпизода», сценарист «СуперБобровы», «Хороший мальчик», «Легенда №17», фронтмен группы «Шкловский»

Я помню, в одной из книг Соловьев признался, что этот фильм вначале задумывался им как вполне «индийское кино»: любовный треугольник, убийства, ревность, месть. «Чтоб у зрителя аж дым из задницы шёл, как интересно!».
Так вот, я уверен, что как минимум половина получившегося дыма в итоге была моя. Я знаю этот фильм покадрово. Обожаю в нём всё: от театра карликов («По телефону?» «Нет, по грамофону!») до Тимура Новикова, играющего ради этого фильма в группе «Кино». Не говоря уж про всё основное, «индийское».

6 режиссеров о фильме «Асса»
фото: Михаил Местецкий и "Шкловский"

«Асса» в прокате с 28 марта.

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6 режиссеров о фильме «Асса» фотографии
6 режиссеров о фильме «Асса» фотографии
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