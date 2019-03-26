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Карусели на любой вкус: 6 фильмов разных жанров о парках развлечений

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26 марта 2019
28 марта на экраны выходит мелодрама «Парк развлечений», реальная история любви отпрысков двух враждующих стокгольмских семей в сказочных антуражах Луна-парка и парка Тиволи. Кино-Театр.ру подобрал ещё шесть разножанровых картин с парками аттракционов — от реалистичной документалистики до зомби-ужасов. Карусели на любой вкус и настроение!


Документальная драма: «Хуго» (Hugo)

«Хуго»

Трогательный неигровой фильм о старике, владельце когда-то блестящего передвижного парка развлечений, доживающем век на его развалинах и воспитывающем семилетнего внука, Хуго — после смерти своей дочки, матери мальчика. Но на Хуго обратили внимание органы опеки, и хотят отправить ребёнка к отцу. Неигровая лента полна невероятными персонажами и фактами, которые в художественном фильме вызвали бы недоверие: старик и мальчик живут в городе, но на своей земле (на которой пасётся пони и бегают собаки) и в фургоне; а у внука польского Короля Луна-Парков отец — китаец, отбывающий в Испании тюремный срок за торговлю африканками.



Драма: «Колесо чудес» (Wonder Wheel)



Сорокалетняя Джинни (Кейт Уинслет) замужем за механиком карусели Хампти (Джеймс Белуши), работает официанткой в кафе парка аттракционов на Кони-Айленд начала 1950-х и крутит роман со спасателем местного пляжа (Джастин Тимберлейк). В него же влюбляется взрослая дочь Хампти от первого брака, усугубив мигрень и неврозы Джинни. Размеренная, залитая вечерним солнечных светом и цветовыми пятнами от фонарей парка бытовая драма, как и «Парк развлечений», ломает «четвертую стену» между действием и зрителями и слегка отстраняется, не теряя серьёзности — как все работы Вуди Аллена, который любит красиво рассказывать о простых вещах.



Мелодрама: «Парк культуры и отдыха» (Adventureland)



В попытке собрать денег на учёбу в колледже и жизнь в Нью-Йорке Джеймс (Джесси Айзенберг) устраивается работать в местный парк развлечений на всё лето. Работа, не сулившая особых радостей и перспектив, становится для парня школой жизни и приводит его к настоящей любви. Грег Моттола снял комедийную мелодраму скромно, без особых претензий, но она находится в фильмографиях Айзенберга, Кристен Стюарт и Райана Рейнольдса совсем не для галочки.



Комедия: «Точка отрыва» (Action Point)



Безбашенное и неожиданно доброе семейное кино от создателя «Чудаков», Джонни Ноксвилла. Он сам играет владельца дышащего на ладан парка развлечений, в котором, для пущей движухи хипповых 1970-х, решает убрать ограничители со всех аттракционов, добавив посетителям адреналина. Тем временем парком (вернее, землёй, на которой он стоит) пытается завладеть алчный застройщик, вступающий в конфликт с дружной командой работников заведения (и их пьяным медведем).



Комедийный хоррор: «Добро пожаловать в Zомбиленд» (Zombieland)



Случилось страшное — мир окончательно завоёван зомби, и обычных людей теперь по пальцам можно пересчитать. Коламбус (Джесси Айзенберг), Таллахасси (Вуди Харрельсон) и сёстры Вичита (Эмма Стоун) и Литл-Рок (Абигайль Бреслин) объединяются в поездке, целью которой становится парк «Пасифик плейлэнд», где, по слухам, зомби ещё нет. Увы, этой встречи не избежать, разбитная фантастическая комедия Рубена Фляйшера заканчивается (спойлер!) эпичной битвой прямо среди аттракционов.



Фильм ужасов: «Резня в парке аттракционов» (The Funhouse Massacre)



Фильм для любителей ужасов, знатоков жанра, которым «Добро пожаловать в Zомбиленд» покажется слишком легковесным. Из психбольницы в ночь на Хэллоуин сбегают маньяки по прозвищам «Животное-каннибал», «Доктор-красавчик», «Пророк Мэнни», «Клоун Рокко», «Таксидермист» — помогала им дочка Мэнни, «Госпожа Королева». Группа направляется в парк аттракционов, в котором они значатся как персонажи, и устраивает там изощрённую кровавую резню.


«Парк развлечений» в прокате с 27 марта.


Анна Кузьмина
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Анна Кузьминасписки
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Джесси АйзенбергВуди АлленДжеймс БелушиАбигайль БреслинДжонни НоксвиллРайан РейнольдсЭмма СтоунКристен СтюартДжастин ТимберлэйкКейт УинслетРубен Фляйшер
фильмы
Добро пожаловать в ЗомбилэндКолесо чудесНа гребне волныПарк развлеченийСтрана приключенийТочка отрыва

фотографии >>
«Колесо чудес»
«Точка отрыва»
«Парк культуры и отдыха»
«Резня в парке аттракционов»
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